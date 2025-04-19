Ключ к росту: что будет с российской экономикой в 2025 году

Российская экономика в 2025 году вырастет на 1,5%. Такой сценарий будет возможен, если Банк России перейдет к снижению ключевой ставки. Об этом сообщает рейтинговое агентство «Эксперт РА». Описанные в макропрогнозе экономические ожидания дают основания для умеренного оптимизма , отмечают аналитики. Однако ставка может сохраниться и на прежнем уровне, если ЦБ увидит рост инфляционных ожиданий или скачок импорта. «Известия» рассказывают, что будет с экономикой РФ в текущем году.

Сценарии развития ситуации

К весне текущего года российская экономика оказалась в точке перегиба — темпы роста замедлились, кредитная активность и острота кадрового голода снизились, а перегрев постепенно спал. Об этом говорится в макропрогнозе на 2025 год, представленном рейтинговым агентством «Эксперт РА».

Поспособствовать охлаждению экономики могут внешние факторы. В предыдущие годы из-за рисков глобальной торговой войны, нескоординированных действий крупнейших центробанков и проблем в экономиках еврозоны и Китая внешнеэкономическая конъюнктура стала выглядеть менее благоприятной. Устойчивость бюджетной и денежно-кредитной политик ключевых экономик мира оказалась под угрозой на фоне увеличения военных расходов, что усиливает риск новой инфляционной волны.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Несмотря на это, инфляция в России до конца года может замедлиться до 6,5% , что оптимистичнее прогноза ЦБ и инфляционных ожиданий. Годовая инфляция, как считают в «Эксперт РА», покажет резкий спад в апреле-мае нынешнего года. Он будет усилен эффектом базы от инфляционной волны 2024-го. Однако снижаться текущие темпы будут постепенно, и этот процесс еще может временно развернуться в середине года на фоне роста тарифов.

Скорость и траектория уменьшения роста цен определят политику Центробанка. Выбор сценария, который сделает регулятор, будет зависеть от успешности его усилий по охлаждению экономики и недопущению рецессии.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Сценариев же развития ситуации, по мнению экспертов агентства, существует два. Первый предполагает «мягкую посадку» — ставки в этом случае к концу года составят 18–19%. Уже в первой половине 2026 года инфляция вернется к целевому показателю, что позволит установить ключевую ставку на уровне не ниже 10% к началу 2027-го. Именно в этом случае по итогам года ВВП повысится примерно на 1,5%.

При более сильном замедлении экономики и частичном ослаблении санкций возможно и резкое смягчение ДКП. Ключевая ставка в этом случае опустится до 16% в текущем году, а инфляция окажется на уровне 6%.

Сохраняющийся уровень инфляционных ожиданий (около 13%), однако, может помешать прогнозируемому смягчению. Скажется на этом и сам рост цен. ЦБ неоднократно отмечал, что ставка будет высокой до тех пор, пока инфляция резко и ощутимо не замедлится.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В этом случае с большей вероятностью будет реализовываться второй сценарий, предусматривающий «дополнительный шок» для экономики. Среди предпосылок для усиления жесткости ДКП эксперты выделяют восстановление кредитного импульса и повышение госрасходов. Они могут послужить регулятору поводом для продолжения заморозки.

Торможение экономики при таком развитии событий достигнет максимума к середине года. Ставка при этом сохранится на уровне 21% вплоть до декабрьского заседания. В этом сценарии рост ВВП упадет практически до нуля , а в приоритетных для бюджета отраслях и вовсе окажется отрицательным.

Бюджетная ситуация, к слову, в любом случае не имеет поводов для беспокойства. В обоих сценариях секторы экономики, так или иначе связанные с бюджетным финансированием, останутся защищенными от спада за счет господдержки.

Изменившиеся условия

Наблюдавшееся в последние годы ужесточение ДКП было спровоцировано кардинально изменившимися внешними и внутренними экономическими условиями, а также ростом инфляционных ожиданий, полагает доктор экономических наук, профессор кафедры бизнес-информатики факультета IT и анализа больших данных Финансового университета при правительстве РФ Илона Трегуб. На всплеск инфляции Банк России отреагировал повышением ключевой ставки до рекордных значений.

— Стоит отметить, что данные меры носили контрциклический характер, ставящий целью поиск баланса между спадами и перегревами экономики, — уточняет собеседница «Известий».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Между текущим уровнем инфляции и значениями ключевой ставки, по данным Трегуб, присутствует линейная связь с запозданием в три месяца. Однако рост цен не оказывает прямого влияния на спрос и в конечном счете на внутренний валовой продукт страны.

Всё это говорит о том, что дальнейшее восстановление экономики в краткосрочной перспективе будет поддерживаться увеличивающимся потребительским спросом, к которому приведет возобновление роста кредитования физлиц и отток средств с депозитов , указывает экономист.

Оптимистичный прогноз

Описанные в макропрогнозе экономические ожидания дают основания для умеренного оптимизма, считает член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

— Сценарий роста экономики на 1,5% при отсутствии дальнейшего повышения ключевой ставки выглядит реалистичным, учитывая уже проявившиеся признаки охлаждения активности и торможения инфляции, — полагает он.

Переключение Центробанка от ужесточения ДКП к удержанию текущего уровня ставок вкупе с замедлением роста цен, по мнению парламентария, может создать условия для более уверенного поведения бизнеса и населения. Даже сохранение ставки до конца года не станет серьезным препятствием для экономического роста, поскольку рынок адаптировался к жесткой денежно-кредитной политике.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Но важно понимать, что во многом сценарий «мягкой посадки» будет реалистичен в случае сохранения текущих условий , обращает внимание кандидат экономических наук, доцент Российского государственного университета социальных технологий Инна Литвиненко. Среди них она выделяет состояние экономической активности, а также объемы кредитов и вкладов.

Свою роль сыграют и внешние условия, в первую очередь связанные со взаимоотношениями ключевых игроков на мировой арене.

— Однако даже если тарифные отношения еще не стабилизируются, они не будут сопровождаться жесткими перепадами, — прогнозирует эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В этих условиях основная задача российского правительства и Центробанка — сохранить состояние плавной экономической активности, не допустив перегрева, убеждена Литвиненко.

— Важно затормозить инфляцию и ставку рефинансирования. В этом случае уже в 2026 году можно будет говорить о планке ниже 15% и даже, возможно, 12% , — предрекает экономист.

Дополнительный шок

При этом Россия может быть затронута новой волной инфляции в мире, спровоцированной торговыми войнами и давлением на сырьевые рынки, считает Илона Трегуб.

— К тому же сохраняются санкционное давление, валютные ограничения и риск внешних шоков. Мы находимся в состоянии высокой неопределенности, и, если ЦБ увидит рост инфляционных ожиданий или скачок импорта, ставка может остаться на уровне 21% или даже подняться выше , — прогнозирует экономист.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

В случае второго сценария, предполагающего сохранение ставки, показатель может оставаться на уровне 21% вплоть до второго заседания совета директоров Центробанка в 2026 году, согласна Инна Литвиненко.

— Этот сценарий реалистичен в случае, если будут допущены разморозка кредитного рынка и экономическая активность на российском рынке за счет вливания дополнительных средств в инвестиционные проекты. Однако в условиях повышенной ставки рефинансирования это вряд ли будет возможно, — полагает эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Вероятности сценария с «дополнительным шоком» не исключает и Алексей Говырин, но видит его менее предпочтительным.

— Текущие тенденции — снижение темпов инфляции, затухание кредитного импульса, более осторожное бюджетное поведение — говорят скорее в пользу мягкой траектории, чем новых резких решений , — указывает депутат.

Устойчивость бюджета

Предполагаемый рост экономики на 1,5% даст поддерживающий эффект для внутреннего спроса, особенно в сегментах, зависящих от госрасходов , убежден Алексей Говырин. Он окажется медленным, но устойчивым, что позволит бизнесу строить планы на более длинную перспективу.

При этом рост экономики может опуститься до значений 1,6–1,8% , прогнозирует Инна Литвиненко. И такая ситуация в первую очередь отразится на зарплате и других выплатах. Она же поспособствует укреплению рубля.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Бюджет РФ в ближайшие месяцы вряд ли резко снизится, указывает Илона Трегуб. Однако его устойчивость может оказаться под вопросом в случае ухудшения внешних обстоятельств и уменьшения экспортных поступлений. Ставки по обслуживанию госдолга остаются высокими, а пространства для маневра у Минфина всё меньше.

Важно учитывать, что на текущий момент дефицит бюджета составляет 4,4 трлн рублей, подчеркивает экономист. Власти же хотят сократить его до уровня в 1,6 трлн рублей.

— В условиях жесткой ДКП и умеренного роста экономики вероятнее ожидать роста дефицита бюджета, превышающего плановые значения. Смягчение ДКП и курс на стабилизацию геополитической обстановки не смогут обеспечить необходимого темпа роста экономики для сужения дефицита ввиду инерционности эффектов, — предупреждает эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

Сокращение поступлений доходной части в бюджет отразится на инвестициях в крупные промышленные проекты и на реализации нацпроектов , полагает Литвиненко. В частности, может произойти сокращение финансирования военно-промышленного комплекса, поскольку в последние два года был зафиксирован достаточный объем инвестиций.

— Кроме того, ожидается движение в направлении урегулирования украинского конфликта, что тоже окажет свое влияние, — ожидает собеседница «Известий». При этом выплаты, связанные с поддержкой участников СВО, сохранятся на прежнем уровне.

Тем не менее ситуация с бюджетом, судя по текущим параметрам, остается неплохой, считает Говырин.

— Дефицит ограничен, доходы растут, в том числе за счет налоговых новаций, а расходы распределяются с учетом приоритетов, — резюмирует парламентарий.