На сером фоне: власти сокращают параллельный импорт товаров в РФ

Власти сокращают поток параллельного импорта в РФ, узнали «Известия». Если раньше Минпромторг позволял бизнесу ввозить целые категории товаров — например, одежду, духи или косметику, то теперь будет разрешено импортировать лишь ограниченное число брендов . Новый приказ ведомства должен появиться в конце апреля — начале мая, утверждают сразу два источника редакции. В ведомстве эту информацию подтвердили, сообщив, что соответствующий документ уже находится на регистрации в Минюсте. В качестве одной из причин для сокращения списка в министерстве назвали развитие отечественного производства. В том, что еще могло подвигнуть власти на этот шаг, разбирались «Известия».

Как изменится параллельный импорт

Минпромторг в очередной раз готовится обновить свой приказ о параллельном импорте, который позволяет ввозить иностранную продукцию в страну без разрешения правообладателя. Практически раз в квартал ведомство проводило ротацию брендов в документе, изучая ситуацию с продажами зарубежной продукции. Но этой весной министерство планирует урезать объем товаров, которые можно ввозить в страну по параллельным каналам , рассказал «Известиям» источник, знакомый с ходом подготовки документа. Минпромторг, по сути, изменит его концепцию , добавил он.

Фото: РИА Новости/Виталий Невар

Так, на старте, в 2022 году, министерство допускало ввоз в страну целых категорий товаров — одежды, косметики, обуви, алкоголя, фармацевтической продукции и так далее. В этих группах были некоторые исключения, их делали для отдельных брендов , которые по-прежнему работали в России или поставляли продукцию по прямому импорту. Теперь логика приказа меняется: к параллельному импорту допустят ограниченный список марок, а не товарную категорию полностью, утверждает другой источник «Известий».

Министерство не случайно урезает этот канал доставки — отечественные производители постепенно заполняют рынок продукцией и по некоторым отраслям уже готовы закрывать потребности покупателей , отметил собеседник редакции.

— Такой подход даст таможенникам больше возможностей контролировать ввоз товаров в Россию. Дело в том, что до введения параллельного импорта сотрудники ФТС использовали механизм, который позволял им легко различать легальную и контрафактную продукцию . Они сверялись со списком поставщиков, одобренных правообладателями. Если импортера не было в таком перечне, его партию могли притормозить на границе, — отметил источник.

Но после того как Минпромторг одобрил параллельный импорт, ситуация изменилась: теперь поставлять в страну продукцию мог практически кто угодно , добавил он. У таможенников в качестве ориентира остался только приказ — какие группы товаров можно ввозить по параллельным каналам. В Россию хлынул поток брендов, но таможня уже не могла на границе определять, насколько легальна продукция . Ситуацию усугубляло то, что рынок нужно было быстро наполнить зарубежными товарами.

Новый подход действительно позволит таможне лучше контролировать потоки продукции прямо на границе, а значит, противостоять контрафакту , сказали «Известиям» в ассоциации «Русбренд».

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— До сих пор ФТС могла проводить проверки уже ввезенной в Россию продукции, фактически не имея инструментов для оперативной оценки иностранных товаров на границе. Теперь можно предположить, что таможенникам будет легче оценивать партии при их поступлении в страну , — сказал исполнительный директор организации Алексей Поповичев.

В Минпромторге «Известиям» подтвердили, что сокращают поток параллельного импорта, ведомство подготовило очередные изменения в необходимый приказ, он уже находится на регистрации в Минюсте . В нем есть информация о кодах товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД), часть из которых ограничена конкретными брендами, отметили в ведомстве.

— Параллельный импорт — это гибкий инструмент, который разработали для стабильного обеспечения всей необходимой товарной номенклатурой российской экономики в условиях турбулентности на внешних рынках, — добавили там. — По мере того как развивается отечественное производство недостающих позиций, нарастают поставки из дружественных стран и других факторов, перечень продукции подвергается корректировке в сторону сокращения.

Ввоз продукции по параллельному импорту

Зимой 2022 года зарубежные бренды начали массово заявлять, что приостанавливают поставки продукции в РФ и покидают страну. Российские власти отреагировали оперативно: в марте правительство одобрило параллельный импорт, такой подход допускает ввоз товаров без разрешения ее правообладателя. До сих пор это было запрещено . В апреле Минпромторг выпустил первый приказ о поставках по параллельным каналам, его цель — наполнить рынок популярной у людей продукции .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В документе был перечень из 50 групп товаров, которые можно ввозить в страну свободно. Часть категорий министерство допустило к такому ввозу полностью, например, одежду и обувь, в других — сделали некоторые исключения — для части торговых марок, как раз их нельзя было так ввозить .

В итоге в Россию без ведома правообладатели могли поставляться телефоны, часы и наушники Apple; гаджеты и электроника Samsung, Nokia, Sony, Siemens, HP; принтеры, сканеры Huawei и Lenovo и так далее . Практически раз в квартал Минпромторг правил документ в зависимости от того, как шли продажи иностранной продукции. Тогда же за полную легализацию такого импорта выступила ФАС: это могло сбить цены на изделия.

Действительно, стоимость товаров, которые начали ввозить по параллельному импорту, начала снижаться. В некоторых случаях падение средней цены составило 50%, отчитывалась ФАС осенью 2022 года, используя данные онлайн-продавцов. При этом стоимость продукции, которая в перечень для такого ввоза не попала, постепенно росла.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Уже к сентябрю в РФ ввезли 1,3 млн товаров на общую сумму более $9 млрд. Минпромторг тогда допустил, что к 2023 году объем поставок подскочит до $20 млрд . Хотя позже министерство цифры по такому ввозу засекретило. К концу 2023-го стало понятно, что кризис миновал: рынок наполнен необходимой продукцией. Тогда зашла речь и об отечественных производителях, которых следует поддерживать. Минпромторг заговорил о том, что в перспективе готов сокращать «параллельные» потоки товаров .

Сейчас каждый отдельный бренд из списка параллельного импорта проходит общественную экспертизу , сказал «Известиям» президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. То есть при принятии решения о его исключении или включении в перечень власти учитывают много факторов: уход компании с нашего рынка, наличие локального производства и сохранение рабочих мест в РФ, востребованность продукции у потребителей и наличие равноценной альтернативы среди отечественных брендов .

— Мы находимся в постоянном конструктивном диалоге с ведомством, считаем, что важно сохранить условия, при которых россияне могут покупать привычные бренды, а на рынке будет широкий ассортимент товаров. Очевидно, что если легальному бизнесу запретят ввозить востребованные товары, эту нишу займет теневой сектор , — отметил он.

Параллельный импорт помог избежать риска дефицита товаров в период оттока западных брендов, а также позволил оперативно реагировать, если возникали затруднения в поставках из-за санкций , напомнил «Известиям» председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев



— В продуктовом сегменте за три года ситуация выровнялась, значительную долю ушедших брендов удалось заместить аналогами. Мы считаем, что параллельный импорт должен быть разрешен для тех товаров, которые являются необходимыми для потребителей и замещать которые отечественная промышленность либо не может, либо пока не хватает необходимых объемов производства , — отметил он.