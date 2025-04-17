На сером фоне: власти сокращают параллельный импорт товаров в РФ
Власти сокращают поток параллельного импорта в РФ, узнали «Известия». Если раньше Минпромторг позволял бизнесу ввозить целые категории товаров — например, одежду, духи или косметику, то теперь будет разрешено импортировать лишь ограниченное число брендов. Новый приказ ведомства должен появиться в конце апреля — начале мая, утверждают сразу два источника редакции. В ведомстве эту информацию подтвердили, сообщив, что соответствующий документ уже находится на регистрации в Минюсте. В качестве одной из причин для сокращения списка в министерстве назвали развитие отечественного производства. В том, что еще могло подвигнуть власти на этот шаг, разбирались «Известия».
Как изменится параллельный импорт
Минпромторг в очередной раз готовится обновить свой приказ о параллельном импорте, который позволяет ввозить иностранную продукцию в страну без разрешения правообладателя. Практически раз в квартал ведомство проводило ротацию брендов в документе, изучая ситуацию с продажами зарубежной продукции. Но этой весной министерство планирует урезать объем товаров, которые можно ввозить в страну по параллельным каналам, рассказал «Известиям» источник, знакомый с ходом подготовки документа. Минпромторг, по сути, изменит его концепцию, добавил он.
Так, на старте, в 2022 году, министерство допускало ввоз в страну целых категорий товаров — одежды, косметики, обуви, алкоголя, фармацевтической продукции и так далее. В этих группах были некоторые исключения, их делали для отдельных брендов, которые по-прежнему работали в России или поставляли продукцию по прямому импорту. Теперь логика приказа меняется: к параллельному импорту допустят ограниченный список марок, а не товарную категорию полностью, утверждает другой источник «Известий».
Министерство не случайно урезает этот канал доставки — отечественные производители постепенно заполняют рынок продукцией и по некоторым отраслям уже готовы закрывать потребности покупателей, отметил собеседник редакции.
— Такой подход даст таможенникам больше возможностей контролировать ввоз товаров в Россию. Дело в том, что до введения параллельного импорта сотрудники ФТС использовали механизм, который позволял им легко различать легальную и контрафактную продукцию. Они сверялись со списком поставщиков, одобренных правообладателями. Если импортера не было в таком перечне, его партию могли притормозить на границе, — отметил источник.
Но после того как Минпромторг одобрил параллельный импорт, ситуация изменилась: теперь поставлять в страну продукцию мог практически кто угодно, добавил он. У таможенников в качестве ориентира остался только приказ — какие группы товаров можно ввозить по параллельным каналам. В Россию хлынул поток брендов, но таможня уже не могла на границе определять, насколько легальна продукция. Ситуацию усугубляло то, что рынок нужно было быстро наполнить зарубежными товарами.
Новый подход действительно позволит таможне лучше контролировать потоки продукции прямо на границе, а значит, противостоять контрафакту, сказали «Известиям» в ассоциации «Русбренд».
— До сих пор ФТС могла проводить проверки уже ввезенной в Россию продукции, фактически не имея инструментов для оперативной оценки иностранных товаров на границе. Теперь можно предположить, что таможенникам будет легче оценивать партии при их поступлении в страну, — сказал исполнительный директор организации Алексей Поповичев.
В Минпромторге «Известиям» подтвердили, что сокращают поток параллельного импорта, ведомство подготовило очередные изменения в необходимый приказ, он уже находится на регистрации в Минюсте. В нем есть информация о кодах товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД), часть из которых ограничена конкретными брендами, отметили в ведомстве.
— Параллельный импорт — это гибкий инструмент, который разработали для стабильного обеспечения всей необходимой товарной номенклатурой российской экономики в условиях турбулентности на внешних рынках, — добавили там. — По мере того как развивается отечественное производство недостающих позиций, нарастают поставки из дружественных стран и других факторов, перечень продукции подвергается корректировке в сторону сокращения.
Ввоз продукции по параллельному импорту
Зимой 2022 года зарубежные бренды начали массово заявлять, что приостанавливают поставки продукции в РФ и покидают страну. Российские власти отреагировали оперативно: в марте правительство одобрило параллельный импорт, такой подход допускает ввоз товаров без разрешения ее правообладателя. До сих пор это было запрещено. В апреле Минпромторг выпустил первый приказ о поставках по параллельным каналам, его цель — наполнить рынок популярной у людей продукции.
В документе был перечень из 50 групп товаров, которые можно ввозить в страну свободно. Часть категорий министерство допустило к такому ввозу полностью, например, одежду и обувь, в других — сделали некоторые исключения — для части торговых марок, как раз их нельзя было так ввозить.
В итоге в Россию без ведома правообладатели могли поставляться телефоны, часы и наушники Apple; гаджеты и электроника Samsung, Nokia, Sony, Siemens, HP; принтеры, сканеры Huawei и Lenovo и так далее. Практически раз в квартал Минпромторг правил документ в зависимости от того, как шли продажи иностранной продукции. Тогда же за полную легализацию такого импорта выступила ФАС: это могло сбить цены на изделия.
Действительно, стоимость товаров, которые начали ввозить по параллельному импорту, начала снижаться. В некоторых случаях падение средней цены составило 50%, отчитывалась ФАС осенью 2022 года, используя данные онлайн-продавцов. При этом стоимость продукции, которая в перечень для такого ввоза не попала, постепенно росла.
Уже к сентябрю в РФ ввезли 1,3 млн товаров на общую сумму более $9 млрд. Минпромторг тогда допустил, что к 2023 году объем поставок подскочит до $20 млрд. Хотя позже министерство цифры по такому ввозу засекретило. К концу 2023-го стало понятно, что кризис миновал: рынок наполнен необходимой продукцией. Тогда зашла речь и об отечественных производителях, которых следует поддерживать. Минпромторг заговорил о том, что в перспективе готов сокращать «параллельные» потоки товаров.
Сейчас каждый отдельный бренд из списка параллельного импорта проходит общественную экспертизу, сказал «Известиям» президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. То есть при принятии решения о его исключении или включении в перечень власти учитывают много факторов: уход компании с нашего рынка, наличие локального производства и сохранение рабочих мест в РФ, востребованность продукции у потребителей и наличие равноценной альтернативы среди отечественных брендов.
— Мы находимся в постоянном конструктивном диалоге с ведомством, считаем, что важно сохранить условия, при которых россияне могут покупать привычные бренды, а на рынке будет широкий ассортимент товаров. Очевидно, что если легальному бизнесу запретят ввозить востребованные товары, эту нишу займет теневой сектор, — отметил он.
Параллельный импорт помог избежать риска дефицита товаров в период оттока западных брендов, а также позволил оперативно реагировать, если возникали затруднения в поставках из-за санкций, напомнил «Известиям» председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.
— В продуктовом сегменте за три года ситуация выровнялась, значительную долю ушедших брендов удалось заместить аналогами. Мы считаем, что параллельный импорт должен быть разрешен для тех товаров, которые являются необходимыми для потребителей и замещать которые отечественная промышленность либо не может, либо пока не хватает необходимых объемов производства, — отметил он.
Минпромторг неоднократно заявлял, что намерен сокращать параллельный импорт, но до сих пор не делал к этому серьезных шагов, сказал «Известиям» директор центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Правда, утверждать, что таким образом ведомство расчищает площадку для возвращения иностранных компаний, очень рано: пока действуют санкции, говорить об этом бесполезно, уверен он.