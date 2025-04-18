Тарифный план: рынок ожидает сохранения ключевой на уровне 21%

ЦБ оставит ключевую на уровне 21% на заседании 25 апреля, следует из консенсус-прогноза «Известий». Инфляция, хотя и не разгоняется, но остается на повышенном уровне в 10% уже несколько месяцев подряд — это заставит Банк России сохранить статус-кво. Дополнительным риском для общего уровня цен теперь стали еще и разгорающиеся торговые войны. С другой стороны, есть и позитивные моменты: рубль укрепляется несколько месяцев подряд, а переговоры позволяют рассчитывать на сдвиги в конфликте на Украине и в смягчении санкций. При этом экономика РФ уже полгода живет в высоких ставках — это привело к замедлению деловой активности. Как ЦБ будет лавировать между сдерживанием инфляции и экономическим ростом — в материале «Известий».

Как ЦБ изменит ключевую в апреле 2025-го

Банк России на заседании в следующую пятницу, 25 апреля, сохранит ключевую на уровне 21% в четвертый раз подряд, уверены 13 из 15 опрошенных «Известиями» аналитиков и участников рынка. При этом один эксперт допустил, что ставку снизят на 1 п.п. — до 20%, а еще один специалист полагает, что Центробанк будет действовать жестко и поднимет ключевую до 23%.

На последней пресс-конференции по ключевой в марте глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что вероятность повышения уменьшилась. Но полностью она всё еще не ушла. Позже, 9 апреля, во время своего выступления в Госдуме она подчеркнула, что Банк России будет подходить к снижению ключевой аккуратно. Буквально за неделю до заседания, 16 апреля, ЦБ даже подчеркнул, что готов рассмотреть повышение, если инфляция не продолжит идти к цели в 4%.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Несмотря на то что с момента мартовского заседания тональность заявлений ЦБ в целом смягчилась, речь о снижении ключевой пока не идет, полагает руководитель аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев. Он добавил: высокая ставка призвана охладить темпы роста экономики и вернуть их на более сбалансированную траекторию. Она мотивирует людей больше сберегать и меньше покупать, уточнил специалист.

— Жесткая денежно-кредитная политика, безусловно, ограничивает инфляцию. При этом, как мы видим на примере 2024 года, этой жесткости может быть недостаточно для слома инфляционного тренда, так как ценовая динамика зависит не только от монетарной политики ЦБ, но и попросту от ограниченности предложения товаров и услуг, — уверен управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов.

Инфляция остается высокой. Несмотря на то что, по недельным данным Росстата, с 8 по 14 апреля она замедлилась с 0,16 до 0,11%, в годовом выражении цены выросли с 10,25 до 10,34%.

Почему Банк России пока не собирается снижать ставку

Рекордно высокой ключевую ставку держит ряд факторов. Во время последнего заседания в Госдуме Эльвира Набиуллина обратила пристальное внимание на тектонические изменения в мировой торговле. Это новый значительный риск, который нужно учитывать, заявила глава ЦБ.

Из-за этого цены на нефть уже упали. ОПЕК и Международное энергетическое агентство (МЭА) также снизили прогнозы по спросу на сырье, напомнила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. Для России это означает прежде всего риски снижения цен на товары сырьевого экспорта, которые могут привести к ослаблению курса рубля, уменьшению доходов бюджета и ускорению инфляции.

Сохраняются и все предыдущие причины, по которым Банк России пока не будет снижать ставку. Например, низкая безработица (2,4%) и высокий рост зарплат, напомнил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Кроме того, на жесткость политики Банка России влияет индексация тарифов и сборов темпами выше инфляции — с 1 июля оплата ЖКХ вырастет на 12%.

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Принятые меры по ужесточению денежно-кредитной политики дают свои результаты — но медленнее, чем того хотел бы регулятор. Однако предпосылки для торможения роста цен уже есть: слабое кредитование, крепкий рубль, нормализация бюджетных расходов, обратил внимание Михаил Васильев.

Кредитование замедляется не только в отношении физлиц, но и в отношении бизнеса — это замедляет деловую активность. Впрочем, даже если ставку начнут снижать, делать это точно будут постепенно (на 1–2 п.п.). Но ставки всё равно останутся заградительными, чтобы по-настоящему поддержать бизнес и, например, ипотечных заемщиков.

— Сейчас можно сказать, что инфляция перешла в контролируемую фазу, однако в этой ситуации излишне закрутить гайки опасно. ЦБ буквально балансирует на очень тонкой грани, пытаясь одновременно и задавить инфляцию и не допустить сваливания экономики в рецессию, — считает доцент кафедры «Финансы и кредит» ГУУ Николай Кузнецов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Еще в феврале министр экономического развития Максим Решетников заявлял о том, что экономика начала охлаждаться — причем в таких важных отраслях, как пищевая промышленность, химпром, деревообработка, машиностроение. Одна из основных причин — дорогие заемные средства, которые не позволяют бизнесу инвестировать в расширение. Хотя с момента того заявления прошло уже два месяца, ЦБ пока не торопится принимать меры по поддержке экономики. Впрочем, в регуляторе в принципе считают такую динамику позитивной, поскольку экономика «выходит из состояния перегрева».

Когда ЦБ начнет смягчать свою политику

Недельное замедление инфляции во многом связано с укреплением рубля, который с начала года подрос, по данным Центробанка, почти на 20% — до 82,5 руб./$. Это связано с российско-американскими переговорами на фоне возможной деэскалации украинского конфликта, отметила Ольга Беленькая из ФГ «Финам». Но пока переговоры не имеют конкретных итогов,то есть основной фактор поддержки сложно назвать устойчивым.

— Политика ЦБ строится на устойчивых тенденциях, фундаментальных факторах, твердых фактах и консервативном подходе к оценке рисков. Сохранять этот подход критически важно для уверенного возвращения инфляции к 4% в 2026 году вне зависимости от сценария развития внешних условий, — сказала глава ЦБ.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Уверенность в устойчивости дезинфляционных трендов у ЦБ может сформироваться лишь к июлю, ожидает главный аналитик банка «Санкт-Петербург» Виктор Григорьев. Судя по переговорным процессам — относительно деэскалации и пошлин — ясность и конкретика по характеру внешних условий появится ближе к середине года.

По его словам, тогда же будет больше ясности, как повышенная индексация тарифов повлияла на потребительские цены, а также как складывается общегодовая траектория исполнения бюджета. Пока что наиболее вероятным сценарием видится начало смягчения денежно-кредитной политики не раньше июля с доведением ключевой до 17% на конец года.