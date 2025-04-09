Плата за тариф: как торговые войны скажутся на решении ЦБ по ключевой

Банк России будет подходить к снижению ключевой аккуратно, подчеркнула глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме с годовым отчетом 9 апреля. Нужно убедиться, что замедление инфляции устойчиво. Появился и новый значительный риск — торговые войны. Их тоже нужно принимать во внимание, уверены в ЦБ. Новые масштабные пошлины США против целого ряда стран и их ответные меры могут привести к тому, что экспортерам придется повысить цены, чтобы компенсировать выпадающие расходы. Это может повлиять и на инфляцию внутри России, пояснили эксперты. ЦБ, вероятно, перейдет к снижению ставки только в июне – сентябре, ожидают эксперты. Какие еще изменения запланировал ЦБ на 2025 год и почему россиянам хотят ограничить выдачу займов и даже карт — в материале «Известий».

Как шаги Трампа могут повлиять на ключевую ставку в РФ

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина 9 апреля выступила в Госдуме с отчетом о работе регулятора в 2024 году. Основную часть она посвятила ключевой ставке, которая сейчас находится на рекордном уровне — 21%.

В прошлом году Банк России старался не дать раскрутиться инфляционной спирали. Было много опасений, что такой уровень ставки подорвет экономический рост и приведет к рецессии, но до сих пор этого не произошло, подчеркнула председатель ЦБ. Она добавила: в этом году рост экономики продолжится, хотя и менее значительными темпами.

Банк России будет подходить к снижению ключевой аккуратно, сказала Эльвира Набиуллина. Она пояснила: в 2024-м после замедления в начале года инфляция «подняла голову вновь». Поэтому нужно убедиться, что нынешнее снижение темпов роста цен устойчиво.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Еще один фактор — это тектонические изменения в мировой торговле, которые разворачиваются на глазах. И пока очень сложно судить о том, куда они приведут глобальную экономику и как отразятся на России. Это новый значительный риск, который нужно учитывать, заявила глава ЦБ.

Торговая война создает риски и для России, несмотря на то что США не ввели отдельные пошлины против нашей страны, пояснил начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев. По его словам, для РФ особенно важна позиция Китая. Ему придется резко сократить свой экспорт в США из-за новых пошлин. Это приведет к большой доле выпадающих доходов, которые придется компенсировать за счет оставшихся торговых контрагентов. То есть Китай будет повышать цены на экспортируемые товары. Это и есть главный риск для РФ, считает эксперт.

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Он добавил: другие государства которые стали жертвами повышения пошлин, тоже будут вынуждены увеличивать экспортные цены с другими торговыми партнерами. Это может сказаться на уровне инфляции в РФ. Однако Олег Абелев считает, что ЦБ вряд ли будет слишком долго держать высокую ставку. Это приводит к слишком высоким тратам бюджета — в частности, на обслуживание госдолга и поддержку ипотечных госпрограмм.

— Судя по заявлениям главы ЦБ об аккуратном и осторожном подходе, надежд на снижение ставки уже в апреле не остается. Да и июнь, видимо, под вопросом. Хотя инфляция действительно замедляется с января, так же как и экономическая динамика в целом, — сообщил главный экономист Института экономики роста им. П.А. Столыпина Борис Копейкин.

Он уверен: ситуация в экономике требует скорейшего снижения стоимости денег. В России она сейчас находится на одном из самых высоких в мире уровней. Если не предпринять решительных шагов, то темпы роста экономики будут падать и дальше.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

В то же время торговые войны несут в себе высокие риски для российской экономики в том числе из-за обвала цен на товарно-сырьевых рынках, объяснил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Для России как крупнейшего экспортера энергоресурсов это увеличивает опасность повышения дефицита бюджета.

Поэтому снова начинает работать бюджетное правило — оно должно нивелировать падение доходов от продажи нефтепродуктов ниже уровня, заложенного в финансовый план на 2025 год. В нем указана стоимость Urals в $60, а нынешние цены уже ниже на 12%, отметил эксперт. Поэтому, по его словам, в ближайшее время курс доллара может вырасти до 90–95 рублей. Что также будет давить на цены импортных товаров.

Из-за этого ЦБ придется дольше удерживать ключевую на высоком уровне. Ранее начало ее снижения прогнозировалось в мае – июне 2025-го. А теперь этого можно ждать на 2–3 месяца позже, в июне – сентябре, рассказал Владимир Чернов.

Почему в ЦБ хотят ограничить число займов и карт на человека

При этом в ЦБ ожидают, что в этом году рост цен получится затормозить и в следующий мы сможем войти с инфляцией вблизи таргета — 4%, отметила в своей речи Эльвира Набиуллина.

Среди других целей регулятора на этот год она назвала повышение устойчивости банков, развитие рынка капитала и борьбу с мошенничеством. А также — развитие национальной платежной инфраструктуры.

Глава ЦБ считает нужным продолжить реформу МФО. Она предложила три связанных с этим изменения: принцип «один заем в одни руки», трехдневный период охлаждения между такими кредитами и снижение переплаты до 100%.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Нужно разрывать цепочки микрозаймов, когда МФО загоняют людей в долговую спираль, подчеркнула Эльвира Набиуллина. В то же время, по ее словам, необходимо «перекрывать кислород черным кредиторам».

ЦБ вводит ограничения доли МФО, чтобы снизить долговую нагрузку населения, а также сократить риски банкротств граждан и невыплат по займам, пояснил Владимир Чернов из Freedom Finance Global. Он добавил: микрофинансовые организации часто предлагают их под высокие проценты, достигающие нескольких сотен годовых, используют скрытые комиссии, сложные условия договоров и другие уловки для увеличения доходов за счет заемщиков. В результате люди могут оказаться в долговой яме, где сумма переплат многократно превышает основной долг.

С 1 июля 2025 года максимальная сумма переплат, которую МФО начисляет заемщику, не сможет превышать 100%, напомнил эксперт. По его мнению, такие ограничения правильны, их нужно проводить последовательно и постепенно.

Фото: Global Look Press/Aleksander Polyakov

В своей речи глава ЦБ также подчеркнула необходимость бороться с мошенничеством. Она заявила, что Банк России поддерживает введение уголовной ответственности за дропперство. Набиуллина также выступила за ограничение количества карт у одного клиента. Человеку их не нужно 100 штук, а мошенники могут пользоваться этим для совершения преступлений.

Чем больше карт у человека, тем выше вероятность их применения для незаконных целей, пояснил Владимир Чернов. Ограничение их количества усложнит использование множества счетов для вывода средств или уклонения от налогов и снизит нагрузку на банки по проверке подозрительных операций, считает он.