К лету потеплеет: сигналы ЦБ говорят о снижении ключевой уже в июне

ЦБ может раньше, чем ожидалось, перейти к снижению ставки — уже в июне, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Хотя регулятор, как они и прогнозировали, сохранил ее на рекордном уровне в 21% в марте, свои сигналы Банк России явно смягчил, пусть и осторожно. Там подчеркнули, что и инфляция, и инфляционные ожидания хотя и постепенно, но снижаются, экономическая активность замедляется, а рынок труда смягчается — спрос на кадры в отдельных отраслях становится меньше. Все это позволяет рассчитывать на позитивный сценарий: уже в апреле ЦБ может рассматривать среди прочих вариантов снижение ставки, а в июне — даже перейти к действиям. Что может помешать его реализации — в материале «Известий».

Решение ЦБ по ставке в марте 2025-го

На заседании 21 марта ЦБ решил сохранить ключевую на уровне 21%. В релизе по итогам заседания регулятор хотя и заявил, что в дальнейшем наравне с другими вариантами будет рассматривать повышение ключевой ставки, в целом описал инфляционную картину более позитивно, чем прежде.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Сезонный прирост цен в феврале составил 9,1% и снизился почти на треть относительно IV квартала, сообщили в ЦБ. Инфляцию сдерживало в том числе укрепление рубля с начала года. Ожидания населения и бизнеса по росту цен также сокращаются.

— По непродовольственным товарам рост цен замедлился до умеренных значений. Причем это замедление затронуло в первую очередь сегмент товаров длительного пользования: машины, бытовая техника, мебель. А цены на них наиболее чувствительны к нашей политике и динамике курса, — уточнила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции ЦБ по итогам заседания.

Она также отметила, что укрепление рубля позитивно влияет на цены. Однако дальнейшая динамика будет зависеть от фактического изменения внешних условий — пока же преждевременно говорить, как курс транслируется в инфляцию.

Второй позитивный фактор, который ЦБ отметил по итогам заседания 21 марта, — более умеренный рост экономической активности в начале 2025 года по сравнению с IV кварталом 2024-го. Наша экономика идет по траектории «мягкой посадки», без резких колебаний, уточнила Эльвира Набиуллина.

В-третьих, улучшается ситуация на рынке труда, отметили в Банке России. Сокращается доля предприятий, которые испытывают дефицит кадров. Также уменьшается спрос на рабочую силу в отдельных отраслях, люди перетекают в другие секторы. А количество резюме на одну вакансию продолжает расти.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Вместе с тем сохраняют свое действие позитивные факторы, которые ЦБ отмечал и ранее. В частности, сохраняется высокий приток средств граждан на текущие счета и срочные депозиты.

— Наши дальнейшие решения будут зависеть от того, достаточно ли скорости и устойчивости снижения инфляции для ее возвращения к 4% в 2026 году. Если они будут недостаточными, мы можем сделать дополнительный шаг по повышению ставки, хотя вероятность этого уменьшилась, — резюмировала Эльвира Набиуллина.

Когда снизят ключевую ставку

Опрошенные «Известиями» аналитики расценили сигналы ЦБ на мартовском заседании как весьма позитивные. Больше половины из 14 специалистов допускают снижение ключевой ставки в первом полугодии — с большей вероятностью это произойдет уже в июне.

— Регулятор, скорее всего, перейдет к снижению ключевой ставки во II квартале. Инфляция постепенно замедляется и, если не будет новых скачков цен, то высока вероятность перехода к смягчению денежно-кредитной политики, — считает зампред правления Абсолют Банка Антон Павлов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Для снижения ключевой в апреле-июне достаточно небольшого, но последовательного замедления роста цен и снижения инфляционных ожиданий, уверен главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. В ближайшее время регулятор сможет хотя бы сменить курс.

Чем дольше длится тренд на снижение индикаторов роста цен, тем выше вероятность разворота политики ЦБ, уточнил глава направления управления инвестиций СберСтрахования жизни Алексей Хмелевский. По его словам, месячная инфляция в феврале составила 0,62%, тогда как в декабре была почти вдвое выше. Безработица оттолкнулась от исторических минимумов и начала нарастать — значит, в стране стало больше свободных трудовых ресурсов.

Шансы смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) уже в первом полугодии значительно выросли, поскольку в марте инфляция может снизиться еще больше, добавил главный аналитик банка «Санкт-Петербург» Виктор Григорьев. Ожидания россиян по росту цен также снизились до минимумов с сентября 2024-го.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Смягчение ДКП возможно при более активном охлаждении кредитования и внутреннего спроса, отметила глава отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. Чем больше замедляется инфляция, тем менее обоснованной выглядит высокая ключевая.

— Однако наиболее вероятный вариант — снижение ставки с июня-июля с выходом на 17–18% к концу года, — заключили в «Финам».

Тем не менее треть опрошенных «Известиями» участников рынка уверены в том, что ЦБ сохранит ключевую на уровне 21% все первое полугодие. Снижение ставки раньше июля не стоит включать в базовый сценарий, уточнил старший директор АКРА Дмитрий Куликов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

До начала цикла смягчения ДКП регулятор должен подготовить рынок мягким сигналом, то есть в пресс-релизе не должно быть слов о возможности роста ставки, уточнил Виктор Григорьев из Банка «Санкт-Петербург». При благоприятных условиях это может произойти в апреле.

Как ожидания по ключевой повлияют на рынок

Даже смягчения риторики ЦБ будет достаточно для начала новой волны покупок российских акций, что приведет к увеличению их стоимости, уверены в «Финам». Фондовый рынок растет на ожиданиях по снижению ставки, поэтому индекс Мосбиржи в таком случае может увеличиться на 10% в ближайший месяц, отметил экономист РЭУ им. Г. В. Плеханова Михаил Косов.

Следовательно, рост привлекательности инвестиций в российские акции может поддержать курс рубля, который и так с начала года укрепился более чем на 25% и торгуется на уровне 84,7 за доллар. Тем не менее рост нацвалюты скорее временный и спекулятивный — ее стоимость сейчас сильно зависит от геополитического фона и ожиданий по поводу завершения украинского конфликта.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Ставки по вкладам в ближайшие недели продолжат снижаться и могут опуститься в среднем к 19%, уточнил управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов. Дорогое фондирование уже сейчас не нужно банкам, поэтому они будут пользоваться возможностями его удешевить, отметили в «БКС Мир Инвестиций». Доходность депозитов к концу 2025-го года вполне может опуститься до 12–14%, что обеспечит переток средств в другие финансовые инструменты, заключили в Совкомбанке.