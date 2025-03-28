Учетный запрос: ЦБ готов дать банкам время на доработки под ННКЛ

Центробанк и банки обсуждают введение национального норматива краткосрочной ликвидности (ННКЛ) с 1 октября или в конце 2025 года, заявил журналистам директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов. Как нововведение отразится на отечественном банкинге и какие последствия будут для клиентов, разбирались «Известия».

Суть изменений

Новый норматив планируется применять в первую очередь для системно значимых кредитных организаций (СЗКО), сообщили «Известиям» в пресс-службе ЦБ. Он придет на смену базельскому нормативу краткосрочной ликвидности (НКЛ).

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Предполагается, что вводимый норматив учтет национальную специфику отечественного финансового сектора. Это важно для более точного регулирования риска ликвидности банков.

По расчетам регулятора, переход на новые требования окажет положительный эффект на фактические значения норматива у большинства СЗКО. Ключевые отличия нового норматива от базельского:

расширение состава высоколиквидных активов за счет более широкого перечня активов, используемых российскими банками для привлечения ликвидности;

применение коэффициентов оттоков, отражающих поведенческие характеристики российских клиентов в условиях стресса без экстремального сценария глобального кризиса ликвидности, предусмотренного стандартом «Базель III»;

появление «оранжевой зоны» в нормативе, попадание в которую будет приводить к повышенным отчислениям банка, например, в Фонд обязательного страхования вкладов, но не к нарушению норматива и применению мер воздействия.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Вместе с тем в России расширят перечень высоколиквидных активов (ВЛА). В частности, в них включены инструменты секьюритизации, облигации, выпущенные в рамках проектов технологического суверенитета, структурной адаптации экономики и устойчивого развития.

Оценка участников

На текущий момент конкретная конфигурация национального НКЛ еще не утверждена , заметил в беседе с «Известиями» старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин. Идею в основном продвигают отдельные игроки, но ее поддерживают не все крупные кредитные организации.

— Де-факто сейчас с учетом льготы системно значимым банкам разрешено поддержание норматива на уровне 80% с задействованием платной кредитной линии от Банка России, — подчеркнул он. — Проект национального норматива предусматривает его минимальное значение на более высоком уровне (100%). В этой связи для игроков, не испытывающих сейчас проблем с нормативной ликвидностью, изменение подхода будет означать ужесточение требований к буферу ликвидности.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

С учетом отсутствия единой позиции даже у крупнейших банков, по оценке эксперта, достичь консенсуса к 1 октября 2025 года может оказаться непросто. Для форсирования процесса позитивный эффект от изменения методологии должен перекрывать повышение минимального значения норматива, но в этом, в свою очередь, не слишком заинтересован Банк России.

Будет расширено число активов, которые можно будет относить к высоколиквидным. Благодаря этому нормативная сбалансированность ликвидных активов и краткосрочных пассивов российских банков будет учитывать инструменты, доступные для российских банков, заявил «Известиям» управляющий директор, руководитель Группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Нововведение не должно вызывать опасений у клиентов банков, поскольку оно нацелено на повышение устойчивости кредитных организаций к проявлениям кризисных явлений, сказал «Известиям» старший научный сотрудник лаборатории структурных исследований ИПЭИ Президентской академии Владимир Еремкин.

— По сути, предлагаемые изменения являются лишь адаптацией международных нормативов краткосрочной ликвидности («Базель III») к российским условиям, — отметил эксперт. — Согласно докладу ЦБ, национальный норматив краткосрочной ликвидности был откалиброван должным образом, что позволит банкам повысить ликвидность, а в условиях глобального финансового кризиса в меньшей степени зависеть от помощи государства.

Разделение банков

Наиболее устойчивые банки обрадуются рассмотрению ликвидности реальных активов с учетом российских реалий и выиграют от перехода, так как новый норматив предполагает расширенный список номенклатуры активов по сравнению с устаревающим Базельским нормативом, считает основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров.

— Клиенты этих банков либо не почувствуют изменений, либо увидят улучшения в предложении финансовых продуктов, — сказал «Известиям» эксперт. — Однако больше всего пострадают банки, которые загнали себя в ловушку ликвидности. Они используют краткосрочные сделки с другими банками или с Федеральным казначейством. Чтобы соблюсти новый норматив, их руководству потребуется пересмотреть баланс в сторону снижения объема коротких сделок и более сбалансированной диверсификации активов. Для них переход менее выгоден.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Клиенты этой группы банков, по его мнению, могут почувствовать на себе ужесточение политики по некоторым краткосрочным продуктам либо вообще изъятие их из продуктовой линейки. Тем не менее откладывание реализации более чем оправданно, так как перестройка IT-систем для корректного подсчета ликвидности займет время.

Введение ННКЛ обяжет банки формировать более значительные запасы ликвидности для покрытия краткосрочных кризисов, добавил в беседе с «Известиями» основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев. Это повысит их финансовую устойчивость и способность противостоять стрессовым ситуациям. В то же время банкам придется жестче контролировать баланс активов и обязательств на краткосрочном горизонте, что может привести к росту операционных затрат на внутренний контроль и комплаенс.

— Необходимость поддерживать высокий объем ликвидных активов может заставить банки сократить объем краткосрочного кредитования или повысить ставки, чтобы компенсировать снижение доходности, — подчеркнул он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Для вкладчиков и заемщиков это, по его мнению, положительный фактор: повышенная стабильность банковской системы снизит риски кризиса ликвидности и сделает финансовый сектор более устойчивым.