Великобритания запретила поставку игровых контроллеров в Россию

Великобритания ввела запрет на поставку игровых контроллеров в Россию, эти ограничения ввели из-за ужесточения санкций. Об этом 24 апреля проинформировал глава МИД страны Стивен Даути, выступая в палате общин британского парламента.

«Мы усиливаем давление, и сегодня мы объявили новые санкции, в том числе на контроллеры для игровых консолей», — сказал Даути, слова которого приводит газета Politico.

Уточняется, что в новый пакет входит 150 новых торговых рестрикций против РФ. Великобритания в рамках ограничений также закрыла доступ России к другим технологиям, в число которых вошло, например, программное обеспечение, позволяющее искать и разрабатывать новые нефтяные и газовые скважины.

Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков 24 апреля рассказал «Известиям», что экономические потери Евросоюза (ЕС) из-за санкционного противостояния с Россией уже исчисляются триллионами долларов. По его словам, ситуация продолжит ухудшаться. Эксперт считает, что в конечном итоге европейским государствам придется пересмотреть свою позицию.