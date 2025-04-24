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Эксперт предрек негативные последствия для ЕС из-за сохранения санкций против РФ

Чирков: экономические потери ЕС от санкций против РФ составляют триллионы долларов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Экономические потери Евросоюза (ЕС) из-за санкционного противостояния с Россией уже исчисляются триллионами долларов, и ситуация продолжает ухудшаться. Об этом рассказал «Известиям» 24 апреля доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков.

«Проблемы в экономике Евросоюза абсолютно очевидны. Цифры, которые приводились в начале года, — ущерб в $1,3 трлн — сильно занижены. Сегодня потери гораздо больше с учетом косвенных эффектов, включая снижение ВВП», — отметил он.

По мнению специалиста, европейские власти в конечном итоге будут вынуждены пересмотреть свою позицию.

«Я думаю, здравый смысл у европейских чиновников и законодателей возобладает. Они придут к выводу о необходимости снижения напряженности вокруг украинского конфликта и безусловного снятия санкций», — добавил эксперт.

На данный момент санкционное давление продолжает усиливаться. Однако, как полагает эксперт, это может быть частью переговорной тактики перед неизбежными изменениями в мировой экономической политике.

Он также обратил внимание на аналогичные процессы в США.

«Там уже есть некоторое осознание проблемы, и это не связано со сменой президента. Западные экономики несут колоссальные убытки из-за санкций. Пока противостояние сохраняется, но переговорные процессы — не только с Россией, но и со странами Глобального Юга — уже близки», — подытожил Чирков.

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Ранее, 17 марта, эксперт и преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в беседе с «Известиями» предрек рост цен на газ в Европе в случае отказа от российского СПГ. По его словам, чтобы заменить российский газ, Европе придется переориентировать поставки из Катара, который сейчас отправляет свое топливо в Азию.

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