К договору не способны: ЕС отказался от возобновления диалога с РФ

ЕС не планирует возобновлять политические контакты с Россией, заявили «Известиям» в Еврокомиссии. Впрочем, Москва и не видит необходимости «настаивать сейчас на диалоге», сказали в МИД РФ. Там подтвердили, что каких-либо сигналов со стороны объединения России не поступало. Тем не менее позиция Брюсселя серьезно осложняет урегулирование украинского конфликта. Решением может стать смена элит в европейских кругах или усиленное давление со стороны Вашингтона. Пойдут ли Штаты на это — в материале «Известий».

Возможен ли диалог РФ и ЕС

ЕС не готов возобновить переговорный процесс с РФ, как это сделали США.

— В настоящее время никаких контактов не предвидится, — cказала «Известиям» представитель Еврокомиссии Анита Хиппер.

В МИД РФ подтвердили «Известиям», что сейчас такой трек вряд ли реализуем.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— У Евросоюза нет желания разговаривать с Россией, и мы не видим необходимости настаивать сейчас на диалоге. Каких-либо сигналов со стороны Брюсселя о готовности восстановить с нами диалог мы также не наблюдаем, — заявил директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.

Тем не менее Россия неоднократно говорила о готовности восстановить нормальные отношения с Европой. «Я надеюсь, что все-таки это когда-то пройдет, и отношения с Европой в целом, с отдельными государствами европейскими у нас восстановятся, в этом заинтересованы и Россия, и наши европейские партнеры», — сказал в ноябре прошлого года Владимир Путин.

ЕС после начала СВО полностью оборвал политические связи с Россией. Объединение в общей сложности ввело 16 пакетов санкций, а сейчас обсуждается возможность введения дополнительных рестрикций. Кроме того, Евросоюз заморозил российские активы на сумму около €210 млрд. Большая часть — около €183 млрд — в Euroclear, международной расчетно-клиринговой организации, которая базируется в Бельгии. В прошлом году ЕС начал передавать Украине доходы от замороженных российских активов. До конца апреля планируется передать из этих средств Киеву транш в €2,1 млрд.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

На этом фоне вероятность начала переговорного процесса между РФ и ЕС действительно весьма низка. Практически вся верхушка евробюрократии настроена враждебно по отношению к Москве. Ситуация дошла до того, что глава дипломатии ЕС Кая Каллас призвала руководителей отдельных стран не посещать парад в Москве 9 мая. При этом Politico ранее писала, что даже европейские чиновники критикуют чрезмерно воинственную риторику экс-премьера Эстонии. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, в свою очередь, регулярно пугает граждан сообщества «имперскими амбициями» РФ. Не остается в стороне и глава Евросовета Антониу Кошта. «Лучший способ поддержать Украину — оставаться последовательными в нашей цели: достичь справедливого и прочного мира. Это означает продолжать оказывать давление на Россию посредством санкций», — сказал бывший португальский премьер в марте.

В этих условиях Россия скорее делает ставку на общение с отдельными лидерами европейских стран. Москва, в частности, продолжает контакт с Братиславой и Будапештом. В конце 2024 года Москву посетил премьер Словакии Роберт Фицо, который намерен снова вернуться в мае по случаю Дня Победы. Его венгерский коллега Виктор Орбан в прошлом году также посетил российскую столицу для обсуждения украинского урегулирования. Именно эти две страны активно выступают за диалог с Россией.

Как ЕС саботирует попытки урегулировать конфликт

РФ в целом адаптировалась к санкционной политике Запада, и разрыв связей с Брюсселем не оказывает какого-то мощного влияния на благосостояние страны. Однако политика ЕС создает серьезное препятствие для урегулирования основной геополитической проблемы на международной арене — украинского кризиса. Именно политика Брюсселя во многом мешает достижению мира.

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Если Вашингтон после прихода в Белый дом Дональда Трампа пошел на диалог с Москвой, то ЕС не просто отказывается от этого, но и фактически саботирует российско-американские попытки достичь мира.

— Формулировки о том, что они против диалога и прекращения конфликта, в европейском дискурсе недопустимы. Но при этом Европа придерживается тех позиций, которые были сформулированы еще три года назад, — об «исторической справедливости», «территориальной целостности Украины», «недопущения победы России, поскольку это будет поощрением агрессии». США в лице администрации Дональда Трампа от этих изначальных установок, которые когда-то разделялись и Вашингтоном, всё дальше отходят, исходя из реального положения дел, — заявил «Известиям» эксперт клуба «Валдай» Андрей Кортунов.

В качестве примера, который хорошо демонстрирует неконструктивный подход ЕС, можно привести черноморскую инициативу, которую РФ и США захотели реанимировать. Для этого, однако, требуется отмена части антироссийских санкций ЕС и подключение Россельхозбанка к системе SWIFT. На это Брюссель идти не готов, пока не закончится конфликт. При этом ЕС публично настаивает на том, чтобы он завершился, по сути, на условиях Украины — прежде всего речь идет о полном выводе российских войск из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, что неприемлемо для РФ.

Фото: Global Look Press/Philipp von Ditfurth

Показательна сдержанная реакция Евросоюза на объявленное Россией 19 апреля пасхальное перемирие сроком до полуночи 21 апреля. В Еврокомиссии лишь заявили, что ждут фактического прекращения огня. Глава МИД Италии Антонио Таяни назвал действия Москвы важным сигналом. Реально шаг РФ приветствовали лишь в Венгрии в правящей партии «ФИДЕС – Гражданский союз», возглавляемой Виктором Орбаном.

На этом фоне госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Европа должна участвовать в урегулировании конфликта на Украине, в частности, из-за санкций ЕС, которые могут стать частью соглашения. «Я всегда всем напоминаю, что часть санкций против России, значительная часть, была введена Европой, мы не можем их снять. Поэтому они могут быть частью сделки. Они должны быть вовлечены, несмотря ни на что», — сказал он.

Военная поддержка Киева со стороны ЕС

Более того, ЕС после возвращения Дональда Трампа в Белый дом активизировал свои усилия по военному треку. Ключевой игрок ЕС Франция по-прежнему продвигает вместе с Великобританией и еще несколькими странами идею отправки войск на Украину, называя это миротворческой миссией. Хотя РФ неоднократно предупреждала, что появление западных контингентов станет серьезной эскалацией и неприемлемо для Москвы. Кроме того, союз в этом году увеличит военную помощь ВСУ. «ЕС на настоящий момент обязался выделить €23 млрд для военной поддержки Украины, что превышает прошлогодний уровень помощи в размере €20 млрд», — сообщила Кая Каллас. А будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц допустил передачу Киеву дальнобойных ракет Taurus, с помощью которых ВСУ будут способны наносить удары вглубь российской территории.

Фото: Global Look Press/Presidential Office of Ukraine

Таким образом, ЕС настроен на продолжение конфликта, хотя, как говорит Андрей Кортунов, без «американской поддержки они мало что могут самостоятельно сделать».

«Соединенные Штаты продолжают работу в этом русле (урегулирования. — «Известия») с европейцами и украинцами. Дальше, конечно, ожидали бы проявления европейцами и украинцами ориентированности на поиски мирного урегулирования. К сожалению, от Европы мы видим ориентированность на продолжение войны», — отметил ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Позиция ЕС в определенной степени дает карт-бланш Киеву продолжать боевые действия. По словам постпреда России при ООН Василия Небензи, прекращение огня на Украине пока невозможно, поскольку Киев со своей стороны провалил попытку прекратить удары по энергетической инфраструктуре России. Президент России Владимир Путин 18 марта поддержал идею американского коллеги Дональда Трампа о взаимном отказе РФ и Украины на 30 дней от ударов по энергообъектам.

«У нас была попытка ограниченного прекращения огня в отношении энергетической инфраструктуры, которое не было соблюдено украинской стороной. В этих обстоятельствах говорить о прекращении огня на данном этапе просто нереалистично», — сказал Небензя.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Одной из предпосылок для восстановления диалога может стать постепенная смена элит в Европе. Андрей Кортунов обращает внимание на тот факт, что политические процессы, которые мы наблюдаем в США, частично проявляются и в Европе.

— Если взять пример ФРГ, можно предположить, что нынешняя коалиция Фридриха Мерца будет последней коалицией без участия партии «Альтернатива для Германии». Поскольку популярность АдГ по-прежнему растет, в своей риторике она будет использовать все растущие проблемы, характерные для новой «большой коалиции». Можно предположить, что в Германии вновь пройдут досрочные выборы и будущее правительство тоже развалится. Конечно, если сменится политический ландшафт в ФРГ, это очень сильно повлияет на весь Европейский союз, — сказал он в беседе с «Известиями».

Политический ландшафт может измениться и во Франции после ухода президента Эммануэля Макрона, считает аналитик. Если к власти в том или ином виде придут правые силы, это тоже повлияет на политику других европейских стран.

— Вопрос в том, как будет дальше развиваться многофакторный кризис, который сейчас наблюдается в Европе. Если он будет усугубляться, а для этого есть много оснований, тогда нас ждет если не политическая революция в Европе, то по крайней мере серьезная трансформация европейской политики. И тогда возможны новые инициативы, особенно если к этому моменту завершится активная фаза украинского конфликта, — резюмировал эксперт клуба «Валдай».

Президент США Дональд Трамп держит диаграмму рядом с министром торговли США Говардом Лютником, пока сам выступает с речью о тарифах Фото: REUTERS/Carlos Barria//File Photo

Если же смена элиты не произойдет в ближайшее время, то еще одна возможность — это усиление давления США на своих союзников с помощью, например, тарифной политики в отношении европейских товаров. Сейчас, однако, есть риск, что Штаты, наоборот, могут отказаться от попыток завершить украинский кризис. «В течение нескольких дней необходимо понять, возможно ли достичь урегулирования конфликта на Украине в скором времени. Если обе стороны серьезно настроены на мир, то мы хотим помочь, в противном случае мы пойдем дальше», — заявил Марко Рубио.

Впрочем, вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил оптимизм по поводу завершения конфликта на Украине и заявил о подвижках в его урегулировании. Об этом он сообщил на встрече с премьер-министром Италии Джорджей Мелони в итальянской столице на прошлой неделе. Дональд Трамп и вовсе заявил, что «сейчас всё близится к развязке».