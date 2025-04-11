Особая дипмиссия: РФ и США уходят от наследия Байдена

После переговоров в Стамбуле 10 апреля представители РФ и США констатировали: нужно безотлагательно устранить раздражители, накопившиеся в двустороннем «досье» при администрации Джо Байдена. Требуется бесперебойное банковское и финансовое обслуживание российских и американских дипмиссий. На повестке стоит и возобновление прямого авиасообщения. В экспертном сообществе считают, что проблему с перелетами возможно урегулировать уже в ближайшие два месяца, однако при условии, что будут сняты «авиационные» санкции и решен вопрос с визами. В целом второй раунд консультаций был во многом посвящен нормализации работы дипломатических миссий. Кроме того, накануне РФ и США провели очередной обмен заключенными: в Россию вернулся Артур Петров, Москва освободила Ксению Карелину. О том, какие еще договоренности были достигнуты, — в материале «Известий».

Еще один раунд переговоров РФ и США в Стамбуле

Российско-американские экспертные консультации в Стамбуле продлились около шести часов и стали логичным продолжением первого раунда, который состоялся 27 февраля. Оба разговора прошли в закрытом формате. Российскую делегацию возглавил новый посол в США Александр Дарчиев, чье назначение в феврале символизировало попытку Москвы перезагрузить диалог с Вашингтоном. Американскую сторону представляла заместитель помощника госсекретаря Соната Коултер. По итогам встречи Дарчиев заявил, что стороны констатировали необходимость безотлагательно устранить раздражители, доставшиеся от прежней американской администрации Джо Байдена.

Новый посол в США Александр Дарчиев Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Главной темой стали вопросы восстановления полноценной работы посольств. Делегации договорились о содействии бесперебойному банковскому и финансовому обслуживанию российских и американских диппредставительств. После взаимных сокращений персонала в последние годы и конфискации дипломатической собственности РФ в США (шесть объектов) обе стороны столкнулись с проблемой оказания гражданам консульских услуг. Американские СМИ со ссылкой на источники пишут, что Вашингтон готов увеличить штат посольства в Москве для возобновления выдачи виз — критически важный шаг для тысяч россиян, чьи семьи и бизнес связаны с США.

Важным пунктом повестки стало и возобновление прямого авиасообщения, приостановленного в 2022 году. Как отметил Дарчиев, это способствовало бы расширению деловых связей между жителями обеих стран. Ранее он отметил, что восстановление рейсов «придаст импульс официальным контактам и облегчит жизнь гражданам». Пока перелеты осуществляются через третьи страны, что увеличивает время и стоимость поездок. В Госдепе подчеркнули необходимость «поэтапного подхода» в этом вопросе из-за санкционных ограничений. Посол России, в свою очередь, призвал энергичнее двигаться к решению крупных задач, способствующих укреплению взаимного доверия, расширению деловых и общественных связей.

— С одной стороны, РФ и США ничего не может остановить. Мы видим, что ряд стран, особенно арабских, выполняют полеты в Россию, несмотря на сквозные санкции, включая европейские, — заявил «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян. — Вопрос в том, что санкции довольно суровые, и для возобновления прямого авиасообщения их надо будет отменять.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Речь идет, в частности, об «авиационных» рестрикциях, запрещающих обслуживание западных пассажирских самолетов в России и поставку авиазапчастей. Также страны ЕС и США после начала СВО закрыли для российских перевозчиков свое небо. В ответ РФ ввела запрет на полеты перевозчиков из недружественных стран над ее территорией. Кроме того, России и Соединенным Штатам следует решить вопрос с выдачей виз, подчеркивают аналитики.

— Конечно, люди прилетают в другие страны и получают визы, но это долгий и сложный путь, — объяснил «Известиям» вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

Впрочем, не исключено, что проблему прямого авиасообщения получится решить в ближайшее время. Артур Мурадян допускает: при определенных обстоятельствах это может произойти в ближайшие пару месяцев.

В целом стороны отметили «конструктивный характер» диалога. Как и в феврале, когда МИД РФ охарактеризовал дискуссии как «содержательные и деловые», апрельский раунд подтвердил, что технические вопросы могут решаться вне контекста геополитического противостояния. В Госдепе по итогам последнего раунда консультаций уточнили, что российская и американская делегации обсудили возможность новой встречи в ближайшее время.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Ключевой камень преткновения, который обсуждался в Стамбуле, — вопрос о возврате российских зданий в Штатах. РФ и США договорились создать соответствующую «дорожную карту». Российский посол накануне переговоров заявил: Москва намерена требовать возвращения дипломатической собственности, и назвал действия США «незаконными». Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сказал «Известиям», что этот вопрос — один из главных в диалоге Москвы и Вашингтона.

«Посол России Александр Дарчиев особо подчеркнул важность срочных практических шагов в данном направлении, включая незамедлительный допуск на указанные объекты российских представителей для инспекции и оценки нанесенного ущерба», — говорится в заявлении МИД РФ по итогам переговоров.

Москва и Вашингтон совершили обмен заключенными

Кроме того, накануне стамбульских переговоров стороны провели еще один обмен заключенными, ставший частью общей стратегии снижения напряженности. В Абу-Даби при посредничестве директора ЦРУ Джона Рэтклиффа и высокопоставленного сотрудника российской разведки Москва передала США Ксению Карелину — гражданку обеих стран, осужденную в 2023 году на 12 лет за госизмену. Взамен Вашингтон освободил Артура Петрова, гражданина Германии и России, арестованного на Кипре по запросу США за якобы незаконный экспорт микроэлектроники.

Ксения Карелина, гражданка России и США с двойным гражданством, которая получила доступ к договору о пожертвованиях и благотворительной поддержке Украины, присутствует на судебном заседании в Екатеринбурге Фото: REUTERS/Dmitry Chasovitin

Операция прошла при личном участии Рэтклиффа, встречавшего Карелину в аэропорту. Советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц подчеркнул: «Администрация продолжает работать над освобождением американцев по всему миру». Адвокат Карелиной также подтвердил факт обмена, назвав его «результатом сложной дипломатической работы».

Это уже не первая подобная сделка за последние месяцы. 11 февраля Москва помиловала экс-сотрудника посольства США Марка Фогеля, осужденного на 14 лет. Его возвращение в Штаты сопровождал Стив Уиткофф, спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку, чей визит стал первым за три года для высокопоставленного американца в РФ. Тогда же из США вернулся Александр Винник, обвиняемый в отмывании миллиардов через криптобиржу.

Сооснователь криптовалютной биржи BTC-e Александр Винник Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Однако в этом вопросе не стоит уповать лишь на администрацию Трампа. Передача друг другу заключенных — нормальная практика сторон, которая проводится со времен холодной войны. Наиболее масштабная операция между странами произошла 1 августа 2024 года, когда у власти в США был Джо Байден. Тогда обменный фонд сторон превысил 20 человек.

Урегулирование украинского кризиса

Украинская тема на переговорах отсутствовала. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и США не обсуждают это в Стамбуле. Эксперты тут видят стратегический сдвиг. При Байдене отношения были заложниками украинского конфликта, считает доцент, заведующий лабораторией политической географии и современной геополитики НИУ ВШЭ Дмитрий Новиков.

— Сейчас же происходит деукраинизация наших отношений, при которой разные треки могут обсуждаться сепарировано от украинской проблемы. Безусловно, Украина будет оставаться источником рисков. Теоретически весь переговорный процесс может сорваться в случае какой-то эскалации. Но пока такая стратегия. Возобновление работы дипмиссий и прямое авиасообщение открывают возможности для того, чтобы больше россиян ездило в Америку и американцев в Россию, а также для более планомерных контактов между странами на разных уровнях, — заявил «Известиям» Дмитрий Новиков.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Тот факт, что удалось отвязать двусторонние российско-американские вопросы от урегулирования на Украине — это достижение наших переговорщиков, считает доцент кафедры политической теории МГИМО МИД РФ Иван Лошкарев.

— При администрации Байдена аксиомой была увязка: сначала украинские вопросы — потом остальные. Со стороны Москвы было бы недальновидно восстанавливать эту увязку — это сокращает пространство для конструктивных решений. Вопросы стратегической стабильности также лучше не увязывать с двусторонним диалогом — для Вашингтона дальнейшее обсуждение невозможно без Пекина, для Москвы не имеет смысла без Парижа и Лондона, — отметил в беседе с «Известиями» Иван Лошкарев.

По мнению эксперта, в практике международных отношений доверие восстанавливается годами, если не десятилетиями. Горизонтальные связи, развитию которых способствует авиасообщение, — это только часть процессов восстановления доверия. Не менее важны, например, совместные действия по решению каких-либо проблем — например, на Ближнем Востоке или в Африке. Тогда в государственном механизме двух стран появятся люди, которые вместе добивались результата, распределяли ответственность и ресурсы, резюмировал Иван Лошкарев.

Фото: REUTERS/Hatem Khaled

Хотя Украина не фигурировала в стамбульской повестке, РФ и США в последнее время активно обсуждают урегулирование украинского кризиса. 12 февраля президенты двух стран провели первый телефонный разговор с 2022 года. 18 марта состоялся второй звонок Владимира Путина и Дональда Трампа. 24 марта в Эр-Рияде РФ и США обсудили черноморскую зерновую инициативу и продолжение диалога по урегулированию конфликта на Украине. Кроме того, Россия и США согласились разработать меры по реализации договоренностей президентов двух стран о запрете ударов по объектам энергетики РФ и Украины сроком на 30 суток, начиная с 18 марта 2025 года. При этом российская сторона регулярно указывает на нарушения моратория со стороны ВСУ. В течение суток они нанесли удары по 11 объектам энергетической инфраструктуры на российской территории, сообщили в Минобороны РФ 10 апреля.

Киев очевидно пока не готов к компромиссам. Заместитель главы офиса Зеленского Павел Палиса, к примеру, заявил, что Украина не допустит внешнего диктата в вопросах размера армии: «Это красная линия». Согласно проекту мирного договора 2022 года (Стамбульские соглашения), Россия настаивала на сокращении ВСУ больше чем вдвое, писали СМИ. При этом в последнее время российские власти не выдвигали подобных требований. Москва, однако, однозначно выступает против размещения войск стран НАТО на Украине даже в качестве миротворцев. Тем не менее ряд западных государств, включая Францию и Великобританию, изучают варианты ввода контингентов после перемирия — от мониторинговых миссий до «сдерживания», заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

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Переговоры в Стамбуле и обмены заключенными подтверждают, что Россия и США ищут точки соприкосновения вне украинского контекста. И восстановление работы посольств и авиасообщения вполне могут создать основу для будущего диалога по разрешению более острых вопросов, включая урегулирование украинского кризиса.