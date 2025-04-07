Выйти на здание​​​​: РФ рассчитывает вернуть дипсобственность при администрации Трампа

Россия будет добиваться возвращения своей дипсобственности в США при администрации Дональда Трампа — это один из главных вопросов в диалоге Москвы и Вашингтона, заявил «Известиям» замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Вслед за успешными переговорами по нормализации двусторонних отношений в Стамбуле делегации готовятся встретиться вновь уже на этой неделе. Точные даты пока не разглашаются, тем не менее факт встречи уже подтвердил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Politico заявляет, что в ближайшие дни созвонятся и главы государств. Однако, несмотря на интенсивность контактов РФ и США, до урегулирования украинского кризиса еще далеко, полагают в американском экспертном сообществе. Как продвигается российско-американский диалог — в материале «Известий».

РФ и США проведут новый раунд переговоров на этой неделе

Очередная встреча российской и американской делегаций ожидается уже в ближайшее время. Об этом сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. «Уже на следующей неделе», — заявил спецпредставитель президента РФ Владимира Путина в интервью Первому каналу 6 апреля по итогам своего визита в Вашингтон.

В США Дмитриев был 2 и 3 апреля — это первая поездка высокопоставленного российского чиновника в Вашингтон с начала конфликта на Украине. По поручению президента глава РФПИ провел переговоры с ключевыми фигурами американской администрации, в том числе и со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом. США и Россия начинают уважительный, хороший диалог, заявил Дмитриев.

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, Вашингтон, США, 4 апреля 2025 года Фото: TASS/Zuma/Mehmet Eser

Целью контактов преимущественно было обсуждение восстановления российско-американских отношений в экономической и инвестиционной сферах. В частности, в круг тем вошли возможные проекты по редкоземельным металлам в Арктике и в сфере СПГ.

Ранее подготовку к новой встрече анонсировал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Глава российской дипломатии отметил, что с одобрения президентов России и США идет работа по «ликвидации раздражителей», которые мешают функционированию посольств обеих стран.

Одной из подвижек в этом процессе стало назначение посла РФ в США, должность которого оставалась вакантной с октября 2024 года. 26 марта Александр Дарчиев прибыл для исполнения своих обязанностей в Вашингтон. Посол пообещал заняться вопросами виз для россиян, возобновлением авиасообщения, а также восстановлением дипсобственности.

Отвечая на вопрос «Известий» о том, стоит ли на повестке российско-американских переговоров вопрос возвращения дипломатической собственности в США, замминистра иностранных дел Сергей Рябков назвал его одной из главных тем.

— Да, безусловно. Это один из главных вопросов, — сказал Сергей Рябков «Известиям».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Дипломат также отметил, что задача России — постараться вернуть дипсобственность при администрации Дональда Трампа.

— Это наша задача. Будем добиваться ее решения, — сказал дипломат.

В 2017 году вследствие антироссийских санкций были закрыты генконсульство РФ в Сан-Франциско, торговое представительство в Вашингтоне и его отделение в Нью-Йорке. В 2018 году генконсульство РФ было закрыто и в Сиэтле. Кроме этого, российские дипломаты лишились доступа в поместье Килленуорт на острове Лонг-Айленд недалеко от Нью-Йорка, а также к загородному комплексу в штате Мэриленд в 100 км от Вашингтона — оба использовались как дачи для отдыха дипломатов. Часть объектов была в собственности РФ, другая взята в аренду.

Как проходит российско-американский переговорный процесс

Переговорный процесс между РФ и США не только по нормализации дипотношений начался после телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа 12 февраля. Первая очная встреча делегаций РФ и США прошла в Саудовской Аравии 18 февраля — Москву тогда представляли Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и Кирилл Дмитриев, а Вашингтон — глава Госдепа Марко Рубио, советник президента по нацбезопасности Майк Уолтц и всё тот же Стив Уиткофф.

27 февраля российско-американские переговоры по более узкому пулу вопросов — по устранению проблем в работе посольств — прошли в закрытом формате в Стамбуле.

Двусторонние переговоры представителей РФ и США в Эр-Рияде, 18 февраля 2025 года Фото: РИА Новости/МИД РФ

После этого, можно сказать, начался второй раунд переговоров. 14 марта Стив Уиткофф посетил Москву, где его принял лично Владимир Путин. Таким образом, глава РФ через спецпосланника Трампа передал российскую позицию по ряду вопросов. 18 марта Путин и Трамп снова созвонились, и одним из важнейших итогов этого звонка стала договоренность между Россией и Украиной на 30 дней прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Источники издания Politico утверждают, что новый телефонный разговор лидеров можно ждать в ближайшее время.

Несмотря на договоренности, Киев их сразу же нарушил. Как заявляет Минобороны РФ, с 18 марта украинская сторона не прекращала ударов. Только за последние три дня ВСУ совершили несколько десятков атак на объекты российской энергетической инфраструктуры.

Следующая встреча делегаций, снова в Саудовской Аравии, состоялась 24 марта. Россию на ней представляли уже глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Главным итогом стало решение возобновить Черноморскую инициативу.

Таким образом, США должны выступить гарантом восстановления доступа экспорта российских сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок, снижения стоимости страхования морских перевозок, а также расширения доступа к портам и платежным системам для проведения таких транзакций. В частности, для этого у Россельхозбанка должен появиться доступ к системе SWIFT.

— Мы поддержали, как я уже сказал, ту готовность США, которая была зафиксирована на бумаге после встречи 24 марта, но добавили конкретные предложения о том, как это можно сделать на практике, — прокомментировал ситуацию с Черноморской инициативой Сергей Лавров.

Министр отметил, что такие предложения необходимы, чтобы не повторить опыт изначальной одобренной в июле 2022 года зерновой сделки, когда Украина пользовалась портами в Черном море для экспорта своего зерна, а обязательства в отношении РФ выполнены не были.

— В целом перспективы прочного мирного урегулирования на данный момент выглядят мрачными. Корень проблемы в том, что Вашингтон, похоже, не желает признавать территориальные приобретения России и не желает придерживаться ни одного из ее условий, что отдаляет возможность урегулирования конфликта. Кроме того, Зеленский и Украина, похоже, заблуждаются, думая, что они могут победить с помощью западного оружия, когда они ведут войну, в которой невозможно победить, — считает американский эксперт Джереми Кузмаров.

Обе стороны выражают некий скепсис в отношении прогресса. После того как министр обороны РФ Андрей Белоусов передал Майку Уолтцу список нарушений перемирия со стороны Украины, Сергей Лавров подчеркнул, что Москва ждет «не обещаний, а конкретных дел». В Вашингтоне, похоже, маскируют задержку с принятием российских условий недовольством скоростью переговоров.

— Президента Трампа не поймать в ловушку бесконечных переговоров о переговорах. Если Россия серьезна в намерении положить конец конфликту, это будет прекрасно: мы смогли бы двигаться к миру. Если нет, нам придется пересмотреть наш подход, — заявил Рубио.

К слову, именно по причине ведущихся переговоров о мире Россия не была включена в длинный список стран, против которых Вашингтон вводит пошлины. Это подтвердил глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет. Он отметил: речь идет о сохранении жизней, которые стороны теряют в конфликте, поэтому выносить вопрос пошлин во время попыток достигнуть мира было бы контрпродуктивно.