Военный поворот: станет ли ЕС главным оружейным донором Украины

Несмотря на то что Европа в полной мере не способна заместить США в роли главного военного донора Украины, Россия не должна недооценивать способности сообщества консолидироваться, уверены опрошенные «Известиями» эксперты. Европейские оружейные гиганты, по их оценке, могут сегодня производить все виды современного оружия, за исключением, например, истребителей пятого поколения. Сможет Европа предоставить Киеву и обещанные ему 2 млн снарядов в 2025 году, полагают специалисты. Прошедшая 14 апреля встреча глав МИД ЕС еще раз показала, что страны сообщества настроены крайне враждебно в отношении РФ, при этом Венгрия снова подчеркнула свое нежелание участвовать в общих программах военной помощи Украине.

Страны ЕС намерены и дальше вооружать ВСУ

По итогам новой встречи глав МИД ЕС, прошедшей 14 апреля, страны блока решили продолжить поддерживать Киев. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила в Люксембурге, что ЕС уже удалось собрать две трети военного пакета, который направлен на поставку ВСУ 2 млн боеприпасов военной помощи. По ее словам, эти боеприпасы попадут на Украину «как можно скорее». В целом же европейские страны уже обязались выделить €23 млрд, что больше, чем в прошлом году.

Каллас также подтвердила, что страны ЕС работают над 17-м пакетом рестрикций. Она, в частности, надеется, что введение «большего количества санкций в отношении российских нефти и газа будет иметь больший эффект» на военный потенциал России. Вместе с тем глава евродипломатии подчеркнула, что для этого нужно согласие 27 стран сообщества. Глава французского МИДа Жан Ноэль Барро призвал наложить на РФ самые жесткие санкции, чтобы задушить ее экономику и не позволить ей подпитывать свои военные усилия. Он снова обвинил РФ в постоянном нарушении режима прекращения огня, который Киев, по словам дипломата, полностью соблюдает. При этом Москва регулярно сообщает, что именно Украина, вопреки российско-американским договоренностям, постоянно наносит удары по энергетической инфраструктуре РФ.

Глава евродипломатии Кая Каллас Фото: Global Look Press/Anna Ross/dpa

Между тем полной консолидации внутри ЕС нет. К примеру, министр иностранных дел Венгрии снова заявил, что его страна не поддержала и не поддержит ни одного провоенного предложения Брюсселя, поскольку они явно нацелены на продление конфликта и несут опасность Европе и Венгрии. По его мнению, «вишенка на торте» — это то, что власти ЕС хотят созвать неформальную встречу министров иностранных дел сообщества в мае на Украине.

На саммите в Люксембурге парадоксальное заявление сделала глава МИД ФРГ Анналена Бербок: «Усиление обороны и поддержка Украины — это миротворческая политика». Она добавила, что Берлин предоставит Киеву 500 тыс. из 2 млн ранее обещанных боеприпасов. Более того, будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц допустил поставку крылатых ракет Taurus Киеву при условии согласования с партнерами по Евросоюзу. К слову, Кая Каллас не стала возражать, отметив, что «каждый член Евросоюза делает для Украины, что может». Напомним, что в июне 2024 года президент РФ Владимир Путин заявил: Россия оставляет за собой право также поставлять противникам Запада дальнобойное оружие. «Если они поставляют в зону боевых действий и призывают использовать по нашей территории это оружие, почему же мы не имеем права делать то же самое, зеркально на это отвечать?» — сказал тогда российский лидер.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок Фото: TASS/DPA/Katharina Redanz

При этом на прошедшей 11 апреля встрече контактной группы по помощи Украине в формате «Рамштайн» США не стали анонсировать новые пакеты вооружений для Киева. Впрочем, как пишет Bloomberg, шеф Пентагона Пит Хегсет, который участвовал во встрече по видеосвязи, заявил, что Вашингтон приветствует увеличение Европой содействия Киеву, но позиция администрации президента США Дональда Трампа по гарантиям безопасности не изменилась: США не хотят предоставлять их западным силам, которые могут отправиться на Украину.

Каковы возможности европейского ВПК

Европа в полной мере не способна заместить США в роли главного военного донора, у некоторых стран уже наблюдается дефицит оборонительных средств, таких как системы ПВО Patriot, рассуждает в беседе с «Известиями» научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН и доцент МГИМО МИД РФ Василий Климов.

— Но, например, страны Прибалтики будут традиционно за счет собственных и чужих средств поставлять по максимуму оружие Украине. Прибалтийские страны и Швеция активно покупают оружие, порох и гранатомет у Финляндия и часть из этого поставляют Украине, — сказал он.

Если верить минобороны Украины, то на встрече «Рамштайн» самый большой пакет военной помощи Киеву на 2025 год анонсировала Германия. В него, в частности, войдут четыре системы ПВО IRIS-T, 300 ракет-перехватчиков для них, 30 ракет для систем Patriot, 15 танков Leopard 1. В общей сложности дополнительная немецкая помощь до 2029 года составит €11 млрд. Великобритания профинансирует ВСУ на сумму £450 млн, включая тысячи БПЛА и радарные системы. В общей сложности Норвегия планирует увеличить свою военную поддержку Украины на 2025-й на €5 млрд.

Фото: AP Photo/Ted Shaffrey

Самое опасное для России в этой ситуации — недооценивать способности противника, поэтому при анализе обстановки необходимо исходить из самых неблагоприятных сценариев для того, чтобы иметь возможность и планы парировать, считает главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

— Способен или не способен ЕС стать ключевым военным донором Украины — это вопрос второстепенный. Главное, что на политическом уровне они консолидировались и подтвердили в ходе многочисленных встреч и консультаций их готовность в течение ближайших лет осуществлять военно-техническую и финансовую поддержку режима Зеленского с опорой на возможности ВПК стран — членов Евросоюза, — отметил собеседник «Известий».

По его оценке, европейский ВПК способен сегодня производить все виды современного оружия, за исключением разве что истребителей пятого поколения. И учитывая, что переход экономики и промышленности Евросоюза на военные рельсы уже начался, то так или иначе Украина будет накачиваться оружием и деньгами.

Сколько денег и оружия дали Украине ЕС и США

На начало 2025 года военная поддержка Украине со стороны США за три года СВО составила $65,9 млрд. По сведениям из открытых источников, ЕС за это время предоставил Киеву оружия на $52 млрд, Великобритания — на $10,5 млрд. Исходя из этих цифр, прекращение американской поддержки должно по крайней мере вдвое сократить военный потенциал Украины.

Что касается непосредственно поставок снарядов ВСУ, то странам Европы придется изыскивать возможности, увеличивая собственное производство, пытаться закупать их где-то на внешнем рынке, поясняет Игорь Коротченко.

Фото: AP Photo/Ted Shaffrey

— России важно работать с такими партнерами, как Индия, Сербия и ряд других стран, чтобы заблокировать возможность экспорта либо реэкспорта снарядной продукции на Украину через те или иные фирмы-прокладки, — добавил он.

За последние годы крупнейшие оружейные концерны Европы значительно увеличили объемы производства снарядов, поэтому 2 млн — цифра вполне достижимая для ЕС, считает военный эксперт, младший научный сотрудник ИМЭМО РАН Вадим Корощупов.

Фото: AP Photo/Ted Shaffrey

— К концу 2024 года Rheinmetall достиг объемов 700 тыс. снарядов в год, и к 2025-му они хотят выпускать уже 1,1 млн. Европейские оружейные гиганты активно объединяют внутри себя небольшие производства. В скандинавских странах таким гигантом стала норвежско-финская Nammo, во Франции— EURENCO. Эти три компании специализируются именно на боеприпасах и спецхимии,— сказал он.

Эксперт при этом напомнил, что снарядные инициативы Брюсселя направлены не только на производство боеприпасов внутри Евросоюза, но и на их закупку по всему миру. Стоит отметить, что российский ВПК не стоит на месте. В июне 2024 года Владимир Путин сообщил, что объем выпуска боеприпасов в России вырос за два года в 20 раз. До этого президент говорил, что в четыре раза увеличилось производство беспилотников.