Эксперт предрек рост цен на газ в Европе в случае отказа от российского СПГ

Отказ Европы от российского сжиженного природного газа (СПГ) может привести к значительному росту цен на энергоносители и осложнить ситуацию на европейском рынке. Об этом рассказал «Известиям» 17 марта ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт и преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков, отметив, что Россия является вторым по объему поставщиком СПГ в Европу после США.

Ранее в этот день издание Politico сообщило, что в феврале Европейский союз (ЕС) решил не вводить санкции против российского сжиженного природного газа. Это связано с тем, что Брюссель надеется сначала согласовать поставки американского СПГ с Вашингтоном.

«Для многих стран Россия — крупнейший поставщик СПГ. Хотя здесь сложно сказать, куда он конкретно идет. Например, в Испании газ чаще всего потребляется на внутреннем рынке, а в Нидерландах, Франции и Бельгии он регазифицируется и поступает в другие страны через газопроводы, например, в Германию», — объяснил эксперт.

Юшков подчеркнул, что отказ от российского СПГ потребует поиска альтернативных поставщиков, что приведет к увеличению затрат.

«Чтобы заменить российский газ, Европе придется переориентировать поставки из Катара, который сейчас отправляет свои объемы в Азию. Это будет стоить значительно дороже, особенно с учетом новых рисков, связанных с напряженностью в Йемене и угрозой атак на суда. Придется платить больше, чтобы газ доставлялся через мыс Доброй Надежды», — отметил специалист.

Эксперт также обратил внимание на то, что отказ от российского СПГ может привести к росту цен не только на сжиженный газ, но и на трубопроводный.

«Цены на бирже вырастут, а они привязаны ко всем видам газа. Это ударит по европейским потребителям», — добавил он.

Также эксперт указал, что проект «Ямал-СПГ» занимает лидирующие позиции на европейском рынке сжиженного природного газа. Он добавил, что введение санкций против российского СПГ может обернуться невыгодными последствиями для самой Европы.

«Россия как государство от таких санкций только выиграет. <…> Проект «Ямал-СПГ» имеет налоговые льготы, <…> и основную прибыль государство получает от трубопроводного газа. Если цены на газ вырастут, Россия будет зарабатывать больше за счет экспортных пошлин. Я думаю, что Европа понимает, что это бессмысленно и делает удар исключительно по себе», — подытожил Юшков.

5 марта замдиректор Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО Игбал Гулиев рассказал «Известиям» о перспективах поставок газа в ЕС по «Турецкому потоку». По его словам, запущенный в 2020 году «Турецкий поток» стал важнейшим звеном для поставок российского газа на европейский рынок после отказа Украины продлить транзитный договор. Трубопровод включает две ветки, каждая из которых имеет мощность 15,75 млрд куб. м газа в год.