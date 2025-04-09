Словакия не поддержит включения ограничений против российской атомной отрасли в 17-й санкционный пакет, сказал «Известиям» глава комитета парламента республики по международным делам Мариан Кэри. Ранее о требовании Украины ввести меры против атомной отрасли РФ заявлял глава МИД Венгрии. В конце апреля в Россию приедет группа словацких депутатов, а в мае в Братиславе планируют создать парламентскую группу дружбы с Россией и Белоруссией, сообщили «Известиям» в правящей партии SMER. О темах будущих переговоров Москвы и Братиславы — в материале «Известий».

Словакия не поддержит ограничений в отношении России

Словакия не будет поддерживать введение ограничений против российской атомной отрасли в рамках 17-го пакета рестрикций ЕС, заявил «Известиям» глава комитета парламента по международным делам, член правящей партии SMER Мариан Кэри. Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС готовит очередной перечень санкций против России. По данным EU Observer, проект еще находится на ранней стадии, его введение будет зависеть от ситуации на Украине. Несмотря на запуск переговорного процесса между РФ и США, ряд лидеров стран ЕС выступает против смягчения антироссийских санкций. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что сейчас об этом говорить «слишком рано».

— Словацкая Республика не будет голосовать за принятие новых мер против ядерной энергетики: это очень важная тема для нас. Наш премьер-министр Роберт Фицо сказал, что мы не будем голосовать за санкции, которые будут вредить нашей экономике, — заявил Кэри «Известиям».

По его словам, многие санкции наносят ущерб прежде всего европейцам. Поэтому премьер-министры Венгрии и Словакии говорят о том, что не поддержат новых рестрикций, которые вредят двум странам.

— Такие планы есть (введение 17-го пакета. — «Известия»), но мы не хотим поддерживать эти новые санкции, — заявил «Известиям» Кэри.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Украина требует от Евросоюза включить в 17-й пакет антироссийских санкций ядерную энергетику. Однако Будапешт этого не допустит, подтвердил Сийярто. Сейчас Венгрия совместно с госкорпорацией «Росатом» ведет строительство АЭС «Пакш-2». В 2024 году Будапешт добился от Брюсселя полного освобождения этого проекта от каких-либо европейских ограничений.

У Словакии имеются две атомные электростанции, они построены с участием специалистов из СССР и России — «Моховце» в центре и «Богунице» на западе страны. Топливо для обеих станций поставляет РФ, в конце 2024-го Словакия продлила контракт до 2030 года, сообщала газета Dennik N.

Еще в декабре, когда обсуждался 15-й пакет антироссийских ограничений, премьер-министр Словакии Роберт Фицо говорил, что его страна будет блокировать возможные санкции Евросоюза против российской атомной энергетики. В феврале 2023 года Франция и Венгрия выступили против мер в отношений компаний, связанных с атомной энергетикой РФ.

Свобода действий премьера Словакии Фицо серьезно ограничена из-за членства страны в ЕС и НАТО, что налагает на нее определенные обязательства. Поэтому возможности для улучшения отношений Москвы и Братиславы невелики, сказал «Известиям» доцент РГГУ Вадим Трухачев.

— Роберт Фицо ограничен рамками, но он не хочет, чтобы Словакия надрывалась в поддержке Украины, которая идет ей только во вред, — отметил эксперт.

На позицию Братиславы влияют и внутриполитические факторы. Президент Словакии Петер Пеллегрини в меньшей степени настроен на развитие отношений с Россией, он может отправить правительство Фицо в отставку. Евроатлантическая оппозиция также достаточно сильна, в двух крупнейших городах страны — Братиславе и Кошице — премьер Фицо непопулярен, подчеркивает Трухачев. Согласно статье 110 конституции Словакии, председатель правительства назначается и отзывается президентом.

Зачем словацкие депутаты приедут в Россию

И всё же, несмотря на трудности, связанные со сложной геополитической ситуацией в мире, делегация парламента Словакии собирается приехать в Волгоград в конце апреля, заявил «Известиям» Мариан Кэри. В частности, планируется визит вице-спикера парламента Тибора Гашпара, сообщил «Известиям» его представитель.

В Волгограде 28–29 апреля пройдет международный форум «Великое наследие — общее будущее». Туда будут приглашены «представители законодательных органов стран СНГ и ряда других дружественных государств», заявили в пресс-службе Госдумы.

Напомним, группа депутатов словацкого парламента во главе с вице-спикерами Андреем Данко и Тибором Гашпаром приезжала в РФ в январе. Это был первый визит парламентской делегации из страны ЕС в Россию после 2022 года. Словацкие депутаты встретились с председателями обеих палат российского парламента, а также с главой МИДа Сергеем Лавровым и первым вице-премьером Денисом Мантуровым. Стороны обсуждали развитие межпарламентского диалога, укрепление экономического сотрудничества и вопросы энергетики.

У РФ и Словакии достаточно устойчивая коммуникация, есть много вопросов, по которым позиции двух стран близки. Братислава ведет курс на то, чтобы страны ЕС не жертвовали своими интересами в целях осуществления коллективной русофобской позиции, Россия приветствует эту линию словацкого руководства, заявил «Известиям» первый зампред комитета ГД по международным делам Дмитрий Новиков.

— Иногда словацкой стороне свою позицию тяжело проявлять по той простой причине, что эта страна — член ЕС и определенным образом скована в своих решениях. Тем не менее позиция руководителей государства пользуется достаточно устойчивой поддержкой в парламенте, — подчеркнул депутат.

В мае в словацком парламенте планируется голосование за воссоздание группы дружбы с Россией и Белоруссией, уточнил Мариан Кэри. По его словам, сейчас действуют в основном группы дружбы со странами ЕС, предлагается создать аналогичные сообщества с Китаем, Турцией и странами Африки.

Словацкая сторона приостановила действие группы дружбы с Россией и Белоруссией в 2022 году, на такой шаг Братислава пошла при другом правительстве — с апреля 2021-го по май 2023-го премьером был Эдуард Хегер. Однако у словацкого народа совсем иное мнение. Большинство граждан республики высказывались против военной помощи Украине, а еще в 2022-м более половины населения Словакии, согласно опросам, поддерживали РФ.

Российские и словацкие депутаты на встрече могут обсудить вопросы поставок российского газа и нефти. В частности, речь пойдет о более глубоком участии Братиславы в «Турецком потоке», благодаря которому страна получает газ после прекращения транзита через Украину, считает Вадим Трухачев.

— Возможен вариант, что Россия примет участие в расширении словацких АЭС, по аналогии с Венгрией. Обе словацкие АЭС работают не на полную мощность, — подчеркнул эксперт.

Наконец, Словакия и лично Роберт Фицо могут выступить посредниками в налаживании отношений между Россией и экс-премьером Чехии Андреем Бабишем, который, вероятно, вернется к власти после парламентских выборов осенью. Чешский политик неоднократно скептически высказывался о поддержке Украины, в то время как действующее русофобское правительство ожидает провал на выборах, резюмировал Трухачев.