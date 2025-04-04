«Более 50% жителей Словакии возлагают ответственность за происходящее на Запад и Украину»

Словакия предложила провести у себя переговоры по Украине «на низших уровнях», с учетом позиции сегодняшней Братиславы это допустимый вариант, заявил в интервью «Известиям» посол России в Братиславе Игорь Братчиков. Почти 70% жителей страны считают, что наращивание поставок вооружений Киеву только затягивает конфликт. В этом году премьер-министр Роберт Фицо намерен придать особое значение 80-летию Победы и годовщине освобождения Братиславы Красной армией. Уже активно формируется делегация, которая во главе со словацким лидером приедет на 9 Мая в Москву. Об этом, а также о российско-словацких отношениях и последствиях остановки транзита газа — в эксклюзивном интервью Игоря Братчикова «Известиям».

«Словаки демонстрируют очень уважительное отношение к памяти о своих освободителях»

— 80 лет назад, 4 апреля 1945 года, советские войска освободили Братиславу от немецко-фашистских захватчиков. Как город сохраняет сегодня историческую память об освободительной операции Красной армии?

— При освобождении Словакии в общей сложности погибло 63,5 тыс. человек — это наши солдаты, офицеры. И каждый десятый из них покоится здесь, в Братиславе, на военно-мемориальном комплексе «Славин», который объявлен национальным культурным памятником. Я много ездил по стране, и почти в каждом селе, маленьком или большом городе есть мемориальные объекты, связанные с освобождением. Словаки демонстрируют очень уважительное отношение к памяти о своих освободителях, о красноармейцах и о тяжелых событиях Второй мировой войны.

К сожалению, с февраля 2022 года было несколько случаев вандализма в отношении наших военных мемориалов, но все эти объекты были очень быстро восстановлены. Позиция нынешних центральных властей исключительно правильная с исторической и с сегодняшней точек зрения. Министр внутренних дел Словакии, лидер одной из коалиционных партий «Голос» Шутай-Эшток публично решительно осудил какие-либо акции в отношении советских воинских мемориалов, назвав это провокацией против исторической правды. Мы это высоко ценим.

— Какие мероприятия готовит посольство к этой дате, и будут ли приглашены представители местной власти и жители?

— Традиционно в этот день мы всегда отдаем дань памяти погибшим, приходим на «Славин». В прошлом году к практике возложения венков на «Славине» 4 апреля с приглашением наших дипломатов вернулось и правительство Словакии. Тогда в мероприятии приняли участие не только министры во главе с премьер-министром Робертом Фицо, но и представители парламента и общественных кругов страны. В этом году торжества, как заявил Фицо, будут более значимыми, поскольку все-таки 80-летие, и я уверен, что придет очень много братиславчан. Подобные мероприятия всегда посещает очень большое количество простых граждан, и память о Второй мировой войне передается здесь из поколения в поколение. В этом году один из депутатов местного парламента пригласил на эти торжества студентов нашего МГИМО, российских и словацких учащихся.

«Уверен, что контакт состоится во время торжественных мероприятий в Москве»

— Как Братислава готовится к празднованию 9 Мая? Какие мероприятия планируются при содействии посольства и местных властей? Есть ли какие-то преграды со стороны последних в организации памятных мероприятий?

— Главные мероприятия здесь пройдут 8 мая — как известно, в Европе окончание войны отмечают именно в этот день. В прошлом году действующее правительство возобновило проведение торжеств с воинскими почестями, с возложением венков, с приглашением всего дипломатического корпуса. Но в этом году премьер Фицо намерен придать особое значение 80-летию Победы. Посольство со своей стороны планирует большой традиционный прием с представителями власти. А 9 мая по традиции наши дипломаты со своими семьями и соотечественниками снова придут на Братиславский мемориал, чтобы вспомнить о тех, кому мы обязаны жизнью и кому мы обязаны своей свободой. До того как нынешнее правительство пришло к власти, всё выглядело совершенно иначе.

В течение трех-четырех лет, когда у власти находились люди другой политической ориентации, российское посольство на такие мероприятия не приглашали. Но в этот раз, я уверен, мероприятия будут проходить по всей Словакии. Мы получаем приглашения от администраций сел и городов, хотя есть и те, кто нас не приглашает.

— Вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар заявлял, что премьер-министр Фицо с большой делегацией планирует приехать в Москву на празднование 80-летия Победы. Задействованы ли российские дипломаты в подготовке этой поездки, и на каком этапе сейчас находится проработка визита?

— Подготовка вступила сейчас в горячую фазу: формируется сопровождение премьера Фицо. Он уже заявил, что с ним действительно поедет большая делегация. Очень много желающих — как политиков, так и представителей общественных организаций. Когда завершится формирование делегации, мы окажем всяческое содействие, потому что подготовка визита — это часть работы дипломатов.

— Планируются ли новые двусторонние встречи Роберта Фицо с Владимиром Путиным 9 мая?

— Не буду предвосхищать, но абсолютно уверен, что контакт состоится во время торжественных мероприятий в Москве.

«Определенные силы при поддержке из-за рубежа разжигают атмосферу ненависти»

— В Словакии несколько месяцев продолжались протесты на фоне визита Фицо в Москву. Сам премьер связал эти акции с попыткой госпереворота. Остается ли его угроза?

— Расшатывание внутриполитической ситуации в Словакии продолжается на протяжении всего времени пребывания у власти нынешнего правительства. Определенные силы при поддержке из-за рубежа разжигают атмосферу ненависти, что в мае прошлого года привело к покушению на премьера. Протесты продолжаются до сих пор, и желание причастных к ним отстранить от руководства страны национально ориентированных политиков никуда не ушло.

У нас нет никаких оснований сомневаться в информации, полученной правительством Словакии от своих спецслужб, об иностранном участии — в частности, о роли Главного управления разведки Украины и тех, кто реально командует этой структурой.

Идет расследование по выявлению зачинщиков и исполнителей. В настоящее время выявлено несколько причастных к этому процессу иностранных граждан — они были высланы из страны. Также расследуется подрывная деятельность ряда словацких НПО, которые получают из-за рубежа финансирование. Но я надеюсь на то, что словацкий народ проявит свойственную ему мудрость и не даст собой манипулировать.

— В каком состоянии находятся дипломатические отношения между Россией и Словакией?

— При прежнем правительстве словацкая сторона по своей инициативе прекратила практически всё сотрудничество с Россией. Полностью отсутствовал политдиалог. Украине после начала СВО были переданы значительные вооружения: самолеты МиГ-29, все системы ПВО, включая С-300, значительное количество артиллерийских систем и сотни тысяч боеприпасов различных калибров. Было приостановлено действие всех двусторонних соглашений о сотрудничестве в области науки, образования, техники и спорта, оборваны контакты в сфере культуры. Но полтора года назад к власти пришло новое правительство, и диалог постепенно начал восстанавливаться, хотя в практических областях продвижений пока немного.

— Как продвигается работа российских дипломатов за рубежом — с какими проблемами сталкивается российское представительство в Словакии?

— Ситуация непростая, и всё познается в сравнении, но после начала СВО российскую дипломатическую миссию в Братиславе серьезно сократили. Были введены жесткие квоты на количество сотрудников — как дипломатического, так и административно-технического состава. С нынешним кабинетом у нас в целом налажен конструктивный диалог, но конкретно сложности сохраняются. Главным образом они связаны с ограничениями со стороны Евросоюза, которым Словакия должна подчиняться.

«Требуются поставки газа по другим маршрутам»

— Словакия начала получать газ из России по трубопроводу «Турецкий поток» с 1 февраля. Планируется ли увеличение поставок? Насколько сильно ударило по республике прекращение транзита газа через Украину?

— Поставки российского газа сейчас действительно идут через «Турецкий поток» и газотранспортные системы Болгарии, Сербии и Венгрии. По заявлениям руководства АО «Словацкая газовая промышленность», с апреля эти поставки должны удвоиться. Но пропускной способности газопровода через Венгрию недостаточно, и чтобы покрыть все потребности страны, требуются поставки газа по другим маршрутам. Братислава эти направления ищет, но осознает невыгодность альтернативных трасс. По самым скромным подсчетам, на прокачку топлива по ним требуется до €150 млн в год дополнительных расходов, что весьма существенно в словацких условиях.

Из-за ситуации с украинским транзитом резко выросла стоимость газа в Европе, и сейчас на Голландской бирже он торгуется в разы дороже, чем в Америке. Это повышает потребительские цены и приводит к банкротству предприятий, что негативно сказывается на конкурентоспособности Словакии и стран ЕС в целом. Об этом неоднократно заявлял и Фицо, который выступает за возобновление транзита газа через Украину, но киевские власти до сих пор ведут себя крайне неконструктивно.

— Может ли Братислава стать площадкой для переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта? Обсуждается ли этот вопрос?

— Словацкая сторона выступила с инициативой провести у себя переговоры по Украине — как они выразились, «на низших уровнях». С учетом позиции сегодняшней Братиславы это допустимый вариант, если до этого дойдет дело.

«Значительное число жителей страны доброжелательно относится к России»

— Каково общественное мнение в Словакии об украинском конфликте?

— Словацкое общество очень сильно поляризовано как по внутриполитическим, так и по внешнеполитическим причинам. Но, по нашим наблюдениям, значительное число жителей страны доброжелательно относится к России, ценит наши давние исторические связи и понимает первопричины украинского кризиса, но в основном это люди старшего и среднего поколения. Молодежь же под мощным пропагандистским давлением извне настроена преимущественно прозападно.

В целом, по опросам общественного мнения, более 50% жителей Словакии возлагают ответственность за происходящее на Запад и Украину и основной причиной конфликта считают подавление Киевом с 2014 года прав русских и русскоязычных на Украине, стремление НАТО продвинуть свою военную инфраструктуру на ее территорию. И почти 70% жителей страны убеждены в том, что наращивание поставок вооружений на Украину ведет только к затягиванию конфликта и к еще большему кровопролитию.

— В каком состоянии сейчас культурное сотрудничество между РФ и Словакией?

— Вы затрагиваете весьма актуальные и, я бы сказал, болезненные точки. Несмотря на сильный запрос у населения на двустороннее гуманитарно-культурное сотрудничество, среди большей части населения подвижек практически нет. Прошлое правительство запретило какие-либо коммуникации с россиянами в этой сфере. Новое отменило прежние внутриведомственные распоряжения, но это мало повлияло на ситуацию в целом. Директора музеев, библиотек и театров, лично по моим ощущениям, опасаются срывов мероприятий под нажимом агрессивных русофобствующих элементов. Посольства работают, чтобы это преодолеть, и будем надеяться, что это удастся.

— Обсуждает ли Словакия с Россией возможность сотрудничества Братиславы с БРИКС?

— Эта тема в контексте двусторонних отношений со Словакией не фигурирует, но стоит обратить внимание на заявление Роберта Фицо о том, что словацкая внешняя политика будет ориентироваться на все четыре стороны, а не только на Запад. Только за последние полгода Фицо посетил Россию, Китай, Бразилию и Индию. Тем самым мы видим стремление нынешнего правительства Словакии устанавливать взаимовыгодные отношения со странами БРИКС.