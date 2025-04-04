«В Словакии память о советских солдатах сохраняется очень бережно»

В Словакии в этом году намерены провести акцию «Бессмертный полк», рассказала в интервью «Известиям» член Координационного совета российских соотечественников в этой стране Наталья Баланова. В республике установлено около 200 памятников советским воинам, все они поддерживаются в хорошем состоянии. Случаются единичные случаи вандализма, на которые следует жесткая реакция власти и словацкого общества. Молодое поколение словаков уже не так хорошо знает историю Второй мировой войны, потому что в школе этому не уделяется должного внимания, отметила Баланова. О планах по празднованию 80-летия Победы в Словакии, воспитании молодого поколения — в эксклюзивном интервью Натальи Балановой «Известиям».

«В Словакии сейчас около 200 захоронений советских солдат»

— 4 апреля отмечается 80-летие освобождения Братиславы от немецко-фашистских захватчиков. Как сегодня в Словакии сохраняется историческая память об освободительной операции Красной армии?

— Это действительно очень знаменательная дата как для словаков, так и для нас. Братиславско-Брновская операция, в ходе которой была освобождена Братислава, проводилась 2-м Украинским фронтом под командованием маршала Советского Союза Родиона Малиновского. Поэтому в этот день мы обязательно приезжаем к мемориальному комплексу «Славин» и вместе со словаками вспоминаем всех, кто пал за освобождение как Братиславы, так и всей страны. Немцы очень сильно подготовили город к обороне, поэтому здесь шли тяжелейшие бои. Но, вопреки всему, маршал Малиновский отдал приказ ни в коем случае не обстреливать город из тяжелых орудий, чтобы сохранить его.

— По вашим данным, каково сейчас состояние памятников советским воинам, освобождавшим Словакию?

— В Словакии сейчас около 200 захоронений советских солдат. Это и большие комплексы, и одиночные могилы, и небольшие памятники. Они находятся по всей территории Словакии, как в больших городах, так и в маленьких поселках. И здесь эта память очень бережно сохраняется. Памятники в хорошем состоянии. О них заботятся.

Для этого есть и государственная поддержка. И сами словаки чтят память наших солдат. Многие активисты просто ухаживают, например, за какими-то могилками. Клубы военной истории, члены Словацкого союза антифашистов также добровольно ухаживают за памятниками.

Государственная политика в отношении памятников здесь всегда была очень твердая: не допускается их снос или перемещение под каким-то предлогом, как это происходит в определенных странах. И, естественно, выделяются средства для того, чтобы памятники обновлялись, ремонтировались.

— Были ли случаи осквернения памятников советским воинам и как на это реагировало государство и общество?

— В Словакии случаются редкие акты вандализма. В феврале был осквернен мемориал Победы в селе Даргов. Там шли жесточайшие бои, погибло около 4–5 тыс. советских солдат.

Люди возмутились этим поступком, они пошли туда, чтобы навести порядок, чтобы высказаться против проявлений вандализма. Министр внутренних дел Матуш Шутай-Эшток решительно осудил этот акт и назвал его «прямой провокацией, направленной против нашей истории, наших героев и ценностей». Мы полностью полагаемся здесь на правительство Словацкой Республики, что оно разберется и наведет порядок.

«Словаки бережно относятся к памяти о Второй мировой войне»

— Как ваша организация работает над сохранением исторической памяти в Словакии?

— Мы, конечно же, заботимся о памятниках. Это история о наших дедах и прадедах, которые воевали, освобождали Европу от фашизма. Многие из них погибли. Это затронуло каждую семью, поэтому для нас это очень личное. И, конечно же, мы участвуем во всех мероприятиях, организовываем какие-то сами, где-то мы присоединяемся к другим.

— А как словацкое общество, в частности молодое поколение, относится к памяти о Великой Отечественной войне?

— Словаки бережно относятся к памяти о тех годах. Предки многих семей участвовали в освободительном движении. И для них это также близко. Что касается молодого поколения... Дело в том, что теме Второй мировой войны уделяется всё меньше и меньше внимания, например, в учебниках истории. И чем дальше мы отходим от того времени, тем менее интересна эта тема для молодых.

Конечно же, есть молодые люди, которые ходят со своими родителями, дедушками и бабушками к памятникам, принимают участие в различных мероприятиях. Но большинство, я бы сказала, живут своей жизнью. К сожалению, есть и те, кто имеет очень неправильное представление о Второй мировой войне. Они, видимо, получили информацию из других, сфальсифицированных источников. Это грустно, конечно.

— Как можно исправить эту ситуацию? Может быть, ваша организация проводит какие-то мероприятия как раз для молодежи?

— Мы, конечно, стараемся делать всё для того, чтобы привлечь к нашим мероприятиям молодых людей, детей. Они посещают выставки, посвященные и подвигам нашей Красной армии, и истории Словацкого национального восстания. Такие выставки очень помогают — на них молодежь задумываются. Но это, конечно, должно идти в рамках государственной политики. А мы помогаем как можем.

— На бытовом, семейном уровне в Словакии чтут память о войне, благодарны советским воинам за освобождение страны?

— Да, конечно, у меня есть такие друзья и знакомые. Меня очень трогает их отношение к этой теме. Для них эта тема очень важна, они, можно сказать, этим живут, организуют клубы по интересам. Например, один из таких клубов занимается тем, что ищет советские награды, удостоверения, которые каким-то образом попали за границу, — они их выкупают, ищут родственников и отправляют это в Россию, представляете? Это всё делается добровольно, это не какая-то государственная программа. Это меня очень тронуло, когда мы разговаривали с председателем этого клуба.

Есть и другая история: нашли чье-то захоронение, затем находят родственников погибших солдат в России и поддерживают с ними связь — посылают им фотографии, видео, как ухаживают за этими могилами. Представляете, как много это значит для этих людей. У меня лично был такой случай: в 2017 году на конференции в России я познакомилась с одной женщиной. И вдруг она мне через полтора года позвонила и сказала: «Представляете, оказывается, наш дедушка похоронен в Словакии». И они приехали на могилу своего дедушки. Такие истории трогают до слез.

«Бессмертный полк» мы проводим вместе со словацкими друзьями»

— Какие мероприятия вы с соотечественниками готовите к 80-летию освобождения Братиславы? И будут ли на эти мероприятия приглашены представители местной власти и местные жители?

— Самые большие торжества, которые проходят в Братиславе на мемориальном комплексе «Славин», организованы на государственном уровне. Обычно именно там мы все встречаемся. Также есть 29 августа, это День Словацкого национального восстания, который очень широко отмечается. Главное мероприятие проходит в Банска-Бистрице.

— А проводится ли сейчас в Словакии акция «Бессмертный полк»?

— Когда мы в мае 2015 года в первый раз с портретами своих героев вышли на «Бессмертный полк», местным жителям это очень понравилось. Это движение было подхвачено, это был такой общий порыв. И теперь мы «Бессмертный полк» проводим вместе с нашими словацкими друзьями, поскольку у каждого в семье есть какие-то свои истории. Они увидели, что благодаря этой акции можно напомнить о своем дедушке, взять его фотографию, прийти, показать, рассказать, как это всё происходило.

Конечно, это отмечалось более широко перед ковидом. Например, проходили выставки «Бессмертных полков». И мы это делали сообща. Причем, как я и говорила, мы никому ничего не навязываем. Мы выходим сами, потому что для нас это важно. И люди видят, и они просто подхватывают. Конечно, был какой-то перерыв, потому что были серьезные ограничения. Сейчас мы возвращаемся ко всему, что было.

— Правильно я понимаю, что в планах — проведение «Бессмертного полка» в этом году?

— Эта акция проводится каждый год, просто разным образом. Во время ковидных ограничений это было не массово. Сейчас мы стараемся проводить «Бессмертный полк» по всей Словакии, потому что это поддержано местным населением. И настолько это уже вошло в жизнь, что даже когда другие организации проводят какие-то мероприятия, где мы не присутствуем, то они на свое мероприятие уже приносят эти фотографии.