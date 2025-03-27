Альянс одновременной игры: в Сербии хотят заключить союзы с Венгрией и Словакией

В Сербии предлагают создать союзы с Венгрией и Словакией в ответ на соглашение о военном сотрудничестве между Хорватией, Албанией и самопровозглашенным Косово. Об этом «Известиям» заявил председатель комитета парламента республики по вопросам диаспоры и сербов региона Драган Станоевич. В странах Западных Балкан продолжается наращивание натовской инфраструктуры, а новое соглашение Тираны, Приштины и Загреба не способствует формированию надежной системы безопасности в регионе, отметили «Известиям» в посольстве РФ в Албании. О новых альянсах на Балканах — в материале «Известий».

Зачем Сербии союзы с Венгрией и Словакией

В Сербии предлагают заключить союзы с Венгрией и Словакией в ответ на соглашение о военном сотрудничестве между Хорватией, Албанией и самопровозглашенным Косово, которое было подписано 18 марта. Об этом «Известиям» заявил председатель комитета сербского парламента по вопросам диаспоры и сербов региона Драган Станоевич.

— Сербия тоже будет создавать союзы с такими государствами, как Венгрия и Словакия, то есть с государствами, которые сегодня не подчиняются этой нацистской своре из Евросоюза и Брюсселя, — отметил политик.

Переговоры проводятся с Будапештом, речь идет о соглашении о взаимной поддержке и сотрудничестве, отмечает Драган Станоевич.

— У меня есть информация, что Сербия сегодня ведет переговоры с Венгрией, чтобы заключить какой-то аналогичный договор о поддержке, сотрудничестве и так далее. И, в общем-то, это тоже может быть таким ответом на эту провокацию, — отметил Станоевич.

Косово и Метохия — территория Сербии. На фоне того, что происходит в регионе и в мире сегодня, никто не расценивает это как просто подписание документа, это провокация, на которую должна быть соответствующая реакция, подчеркнул глава комитета по вопросам диаспоры и сербов региона Скупщины.

Напомним, что министры обороны Албании, Хорватии и самопровозглашенного Косово 18 марта в Тиране подписали декларацию о сотрудничестве в оборонной сфере. Документ предусматривает взаимодействие участников в военной области, совместную подготовку кадров и проведение общих учений, противодействие внешним угрозам, а также обмен разведывательной информацией и «согласование политики и позиций участников с евроатлантическими многосторонними структурами в области безопасности и обороны». Хорватия, Албания и Косово выразили готовность подключить другие страны к этому фактически военному альянсу.

В последние годы отношения Сербии с Венгрией значительно укрепились. Исторически два народа враждовали, но в 2013-м стороны добились определенного примирения, когда президент Венгрии Янош Адер признал вину Будапешта за преследование сербов во время Второй мировой войны. Между странами развиваются экономические проекты, строится высокоскоростная дорога Белград – Будапешт. Хотя Венгрия признала независимость Косово, правительство Орбана голосовало против вступления Приштины в Совет Европы в 2023-м. В январе этого года стороны договорились обеспечить безопасность «Турецкого потока» после решения Украины прекратить транзит российского газа. Венгрия и Сербия также пришли к соглашению о тесном региональном сотрудничестве, чтобы купировать негативные последствия для энергорынка даже в случае сохранения санкций США против «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS).

Хорошие отношения Братиславы и Белграда обусловлены тем, что Словакия не признает независимости Косово, как и Румыния, Испания, Кипр и Греция. Кроме того, в октябре 2024-го Сербия, Венгрия и Словакия договорились работать над сдерживанием потоков нелегальной миграции. Три страны объединяет и их позиция в отношении России — они намерены укреплять экономические связи с Москвой, особенно в энергетике. Сербия не ввела санкции против России, а Венгрия и Словакия соблюдают европейские рестрикции, но предлагают отказаться от их продления на фоне диалога США и РФ.

Важно, что Венгрия и Словакия — члены НАТО и обязаны подчиняться общим решениям альянса, в отличие от Сербии, которая интереса к вступлению в эту организацию не проявляет. Возможные соглашения Сербии с Венгрией и Словакией — инструменты дипломатического давления, сказал «Известиям» доцент РГГУ Вадим Трухачев.

Зачем Хорватия, Албания и Косово заключили союз

Заключение любых неинклюзивных соглашений в военной сфере не способствует формированию подлинно надежной и долгосрочной системы безопасности в многострадальном регионе, заявил «Известиям» посол России в Албании Алексей Зайцев.

— Продолжающееся наращивание на Западных Балканах и в Албании натовской инфраструктуры, включая открытие в марте 2024 года в городе Кучова (Центральная Албания) первой на Западных Балканах тактической авиабазы НАТО, планируемая модернизация Дурреского порта, в том числе под нужды Объединенных военно-морских сил НАТО, участие официальной Тираны в проекте панъевропейского транспортного «Коридора 8» от Адриатического до Черного моря, который может быть использован и в военных целях, лишь усугубляет и без того непростую обстановку в Европе, вызывает серьезную озабоченность у отдельных государств региона, — сообщил посол РФ в Тиране.

Участие Албании в этой инициативе — логическое продолжение проводимой ее правительством политики по встраиванию своей страны в евроатлантические структуры и синхронизации шагов, предпринимаемых в сфере безопасности, с курсом ЕС в рамках процесса евроинтеграции, резюмировал российский дипломат.

Официально стороны соглашения не заявили о том, против кого оно направлено. Однако в Сербии уверены: этот договор — провокация в адрес Белграда. Сербское внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что «не оставит без внимания очевидный политический посыл этой инициативы» и «не примет это молча». Отдельно сербские дипломаты подчеркнули, что соглашение Приштины, Тираны и Загреба противоречит международному праву и резолюции 1244 Совета Безопасности ООН, в которой подтверждается территориальная целостность Сербии и гарантируется безопасность населения Косово.

Объединение этих трех стран главным образом направлено не против самой Сербии, потому что даже совокупный военный потенциал Хорватии, Албании и Косово слабее, чем у Сербии. В прямом конфликте с Белградом эти страны потерпят поражение, отметил Вадим Трухачев.

— Альянс нужен для зачистки Республики Сербской в Боснии и Герцеговине и сербов в северной части Косово, — говорит эксперт.

В последнее время давление на Сербию значительно усилилось. В августе 2022-го произошло очередное обострение ситуации на севере Косово и Метохии, когда истек 11-летний срок действия сербских документов на автомобили. Затем начались периодические инциденты с перестрелками и приведением в готовность вооруженных сил. В мае 2023 года власти Косово силой взяли под контроль муниципальные здания северной части края.

В феврале 2025-го президент Республики Сербской (энтитет в составе Боснии и Герцеговины) Милорад Додик был приговорен боснийским судом к году тюрьмы и лишению права занимать государственные должности на шесть лет за неисполнение решения верховного представителя по Боснии и Герцеговине. Более того, прокуратура БиГ потребовала от полиции задержать Милорада Додика, премьер-министра Радована Вишковича, а также председателя Народной скупщины (парламента) Республики Сербской Ненада Стевандича. А в марте командование международных сил в Боснии EUFOR решило увеличить численность размещенного там контингента.

Объединение трех стран возникло сразу после того, как на Балканах побывал генсек НАТО Марк Рютте. Сербия — единственная страна Европы, которая не присоединилась к санкциям против России, а в военное время от европейских стран требуется военная дисциплина, резюмировал Трухачев.