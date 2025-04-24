Санкции Великобритании на передачу технологий и программного обеспечения в Россию, а также ограничения в отношении ряда товаров, являются бессмысленным и враждебным жестом. Об этом 24 апреля заявили в посольстве России в Великобритании.

«[Такой жест] очевидно, призван послужить местному истеблишменту психологической компенсацией за сорванный накануне по вине Киева лондонский раунд консультаций об урегулировании вокруг Украины», — подчеркнули в комментарии дипмиссии.

В посольстве добавили, что новые ограничения не окажут никакого эффекта на Россию: они не повредят экономике и не помешают достижению целей специальной военной операции (СВО).

Ранее в этот день британские власти блокировали доступ России к передовым технологиям, среди которых программное обеспечение для поиска и эксплуатации нефтяных и газовых скважин. Уточняется, что в список запрещенных товаров были включены и контроллеры для игровых консолей.

В этот же день британский аналитик Александр Меркурис заявил, что президент Украины Владимир Зеленский сорвал переговоры в Лондоне еще до их начала. Он отметил, что украинский президент дал понять, что не будет обсуждать план мирного урегулирования, предложенный США.