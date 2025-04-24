В Британии обвинили Зеленского в срыве переговоров в Лондоне еще до их начала
Президент Украины Владимир Зеленский сорвал переговоры в Лондоне еще до их начала. Об этом 24 апреля заявил британский аналитик Александр Меркурис.
«Зеленский разрушил все переговоры в Лондоне еще до их начала. Он дал понять, что Украина не будет обсуждать план Келлога», — сказал Меркурис в видео, опубликованном на его YouTube-канале.
Меркурис также добавил, что отказ США направить на переговоры госсекретаря Марко Рубио понизил статус встречи.
23 апреля сообщалось, что Рубио отменил свою поездку в Лондон в рамках очередного этапа по урегулированию украинского кризиса после высказываний Зеленского о Крыме.