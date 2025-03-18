«Российский бизнес научился работать в условиях санкций»

18 марта российский президент Владимир Путин выступил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Он оценил последствия санкций для экономики страны, рассказал о перспективах приватизации, а также упомянул возвращение западных компаний. Основные заявления президента — в материале «Известий».

О беспрецедентном уровне санкций

За последние годы российский бизнес столкнулся с серьезными вызовами, в том числе санкционным давлением и ограничениями в международных расчетах. Эти и другие действия в целом подрывают свободу торговли и инвестиций в мировой экономике.

Фото: РИА Новости/POOL/Гавриил Григоров

Против физических и юридических лиц из России ввели 28 595 санкций.

Однако за это время отечественные предприниматели научились работать в условиях санкций, запустили альтернативные механизмы сотрудничества с зарубежными партнерами.

О возможной отмене антироссийских санкций и поправке Джексона — Вэника

Даже если и будет с той стороны какой-то жест [в отношении санкций против РФ}, что что-то там предполагают снять, ослабить, можно ожидать, что найдется другой способ поддавить, вставить какие-то палки в колеса, как это было с известной поправкой Джексона — Вэника.

Уже и Советского Союза-то не было, против которого его ввели в свое время. В отношениях между Россией и США были самые лучшие времена, лучше некуда, а поправка продолжала действовать. А когда ее вроде бы отменили, то на самом деле просто заменили на другой ограничительный акт против России. Вспомните, отменили — и тут же ввели другие санкции.

Фото: ТАСС/Кормилицына Кристина

Даже если их ослабят, найдется другой способ вставить палки в колеса. Санкции — это не временные или точечные меры, а механизм системного стратегического давления на страну.

Как бы ни складывалась обстановка, какой бы ни была система международных отношений, у наших конкурентов всегда будет стремление сдержать нашу страну, ослабить ее экономические и технологические возможности.

О свободном движении капитала и западных юрисдикциях

Очевидно, и уже не раз говорил об этом: как было прежде, уже не будет. На полную свободу торговли, платежей и перетока капиталов надеяться не стоит, как и не надо рассчитывать на западные механизмы защиты прав инвесторов и предпринимателей.

Сейчас и вовсе покровы спали, и всем стало очевидно, чего стоят разные высокие суды в европейских столицах, западные юрисдикции, в которые многие стремились, чтобы там спрятаться самим и что-то там «прикопать» по-тихому. Всё! Ничего этого нет, никаких укромных юрисдикций не существует.

О хранении средств на Западе

У западных банков теперь распространена практика отбирать всё грубо и нецивилизованно, этот сигнал получила вся мировая экономика.

Есть страны, у которых, вы знаете, скопилось столько уже во всяких фондах денег, они не знают, куда их девать, как главный герой «Калины красной» говорил: «Деньги ляжку жгут». Помните, да? Вот проблема для них. Фонды огромные, колоссальные, до небес выросли уже. Ну и чего? Они лежат где-то там, в, извините за моветон, стремных уже юрисдикциях. И что с ними делать? Что с ними будет? Все думают об этом, все задумались, что будет с этим фондами, которые в банках западных хранятся. Такой сигнал — по всей мировой экономике.

Фото: РИА Новости/Михаил Метцель

Там-то чего хорошего? Там вообще всё замораживают. Там всё отбирают — грубо, нецивилизованно, я уже не говорю про какие-то правовые системы, их просто не существует. Они существуют там только для себя. Вот в чем фокус. Я, кстати, в политической сфере давно это заметил. Давно.

Фамилий называть не буду, но приведу пример. Вот обсуждают какой-то политический вопрос — делаем так, так, так. Извините. Блин, думаешь. Я иногда говорил: «Ну так же нельзя, это же противоречит». «Ну ничего, что противоречит, так целесообразно». Вот и всё. И там это давно всё применяется в сфере политики. Ну а сейчас и в сфере экономики пошло всё в полный рост. Поэтому нельзя доверять им.

О большой приватизации

Вопросы приватизации в России необходимо обсуждать до тех пор, пока они не будут окончательно решены. Вопросов много всегда, здесь [глава союза] Александр Николаевич [Шохин] сейчас только сказал о защите интересов добросовестных приобретателей, всего, что связано с приватизацией. Мы уже 100 раз это обсуждали. И правильно. Надо обсуждать, пока не решим окончательно.

У нас есть свои системные проблемы, связанные с приватизацией, защитой прав добросовестных приобретателей. Вы знаете мою позицию. Там всё что-то у нас буксует, буксует — и мы добьемся сами того, чтобы эту проблему окончательно закрыли.

Фото: РИА Новости/POOL/Гавриил Григоров

В числе таких вопросов — совершенствование нормативной базы реального сектора, снятие избыточных барьеров и улучшение регуляторной среды для бизнеса. Уверен, что правительство будет взаимодействовать с бизнесом в решении проблем в интересах государства и предпринимательского сообщества.

Об укреплении суверенитета

Россия укрепляет свой суверенитет, причем по всем направлениям, которые обеспечивают работу бизнеса. Подчеркну, что только страны, которые способны обеспечить полноценный суверенитет, могут динамично развиваться в интересах своих народов. Приведу наглядный пример. <...> Большинство европейских стран утратили свой суверенитет, и в результате они столкнулись с серьезными проблемами и в экономике, и в сфере безопасности. При этом Россия намерена налаживать кооперацию с надежными партнерами.

О возвращении западных компаний в Россию

Некоторые зарубежные компании, которые ушли из России, собираются вернуться. Я прошу правительство внимательно следить за этой ситуацией и подобными сделками, чтобы не получилось так, что собственники продали бизнес в России по бросовой цене, по сути, оставили его на произвол судьбы, а теперь хотят выкупить актив обратно, но за такие же скромные деньги. Так не должно быть. Так не бывает.

Хотел бы еще раз повторить: мы никого не выгоняли — кто ушел с нашего рынка, тот сам принял такое решение. Под давлением элит своих стран, без давления — это уже неважно. В любом случае речь идет об опытных бизнесменах, которые просчитывали риски, понимали последствия своих действий.

Теперь те западные компании, которые хотят вернуться, должны предложить конкурентные условия. Кроме того, интересы отечественных компаний всегда будут в приоритете для России. И российский бизнес грамотно воспользовался уходом иностранных фирм с рынка РФ.

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

Хочу отметить: среди иностранных компаний, которые ушли из России под политическим давлением, так называемых элит своих стран, есть те, кто сохранил персонал, технологии и передал управление российскому менеджменту. По сути, они продолжили работать на нашем рынке, но под другим брендом, такое решение мы уважаем.

Я прошу правительство актуализировать перечень зарубежных компаний, которые прекратили работу в России, а также разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел в нашей стране. Но этот процесс, конечно, должен быть максимально прозрачным.

О сдерживании инфляции

Необходимо сдержать инфляцию, обеспечить низкую безработицу. Это общая совместная задача и органов власти, и бизнеса — не только крупного, который объединяет РСПП, но малого и среднего.

При этом Россия продолжит выстраивать механизмы всей экономической политики, включая денежно-кредитную. Это необходимо для того, чтобы эти механизмы работали на увеличение производственного потенциала страны. Рассчитываю на активное участие в этой работе Российского союза промышленников и предпринимателей, а также других деловых объединений нашей страны.

Об экономическом статусе G7

Обозначение «большая семерка» совершенно не соответствует реальным скромным размерам стран G7. Почему она «большая», непонятно. Там куда ни посмотришь — на карте не видно.

Встреча министров иностранных дел стран G7 в Шарлевуа, Квебек, 13 марта 2025 года Фото: REUTERS/SAUL LOEB

При этом Европейский союз (ЕС), основу экономики которого составляют три страны — участницы G7, ничем не отметился в плане роста ВВП в прошлом году — он увеличился лишь на 0,9%.

В то же время государства БРИКС, среди которых нет членов «большой семерки», выступают лидерами глобального развития и показывают высокую экономическую динамику.

Об участии бизнеса в проектах БРИКС

Я очень рассчитываю, что российский бизнес примет активное участие в совместных проектах с партнерами по БРИКС и его будущими членами.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

О российской экономике как тихой гавани