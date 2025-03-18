 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
СМИ узнали о выдвижении ФРГ Бербок на пост председателя Генассамблеи ООН
Мир
Более 1 тыс. человек пострадали в результате ударов по сектору Газа
Политика
Военный эксперт допустил передачу противопехотных мин странами Европы Украине
Армия
ВС РФ поразили обеспечивающие ВСУ объекты нефтяной отрасли
Авто
Выручка с продажи легковых авто в РФ достигла самых низких значений за год
Экономика
Путин заявил об адаптации предпринимателей к антироссийским санкциям
Общество
Умер народный артист РФ Бедрос Киркоров
Мир
В Кремле указали на широкий спектр вопросов в предстоящих переговорах РФ и США
Туризм
Объем рынка турагрегаторов к 2030 году достигнет 1,4 трлн рублей
Мир
В ЕК указали на проблемы с переговорами по членству Украины в ЕС
Наука и техника
В Росавиации заявили о планах завершить сертификацию самолета Ан-2 к середине года
Армия
Военные ВС РФ создали коридор для эвакуации жителей из Константинополя в ДНР
Мир
Хуситы не намерены снижать интенсивность атак на израильские суда в Красном море
Общество
Пропавший в Тюмени спортивный журналист был найден живым
Общество
Госдума в I чтении приняла проект по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством
Общество
В ДНР британского наемника заочно приговорили к 14,5 года колонии
Мир
Захарова заявила о манипуляциях Макрона с темой ядерного оружия

Входной курс: в РФ разработают процедуру возвращения западного бизнеса

Но интересы российских предпринимателей будут в приоритете, заявил Путин на съезде РСПП
Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына
Главный слайд
Начало статьи
EN
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Российский бизнес грамотно воспользовался уходом западных компаний и занял освободившиеся рыночные ниши: его интересы будут в приоритете на фоне потенциального возвращения в РФ организаций из-за рубежа. Об этом Владимир Путин заявил 18 марта на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей. Президент подтвердил интерес некоторых компаний вновь начать работать на российском рынке — для них правительство разработает отдельную процедуру возвращения. По оценкам экспертов, их убытки после ухода из России превышают $1,2 трлн. Сколько санкций было введено против РФ и что сегодня беспокоит бизнес — в материале «Известий».

Съезд РСПП в Москве — основные заявления

В Москве в международном Доме музыки прошел ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей. РСПП представляет интересы деловых кругов: организация объединила свыше 320 тыс. российских компаний во всех регионах. Предприятия, представленные в РСПП, производят в совокупности более 60% внутреннего валового продукта России.

Всего на съезд приехало порядка 1,3 тыс. делегатов, среди них как крупнейшие предприниматели, так и представители власти. К примеру, глава Минфина Антон Силуанов заявил, что его ведомство совместно с ЦБ сейчас принимает меры по охлаждению экономики, чтобы снизить инфляцию. Министр призвал бизнес активнее сокращать свои издержки.

Путин
Фото: РИА Новости/Михаил Метцель

— Надо, чтобы на практике все было как задумано, чтобы не было такого излишнего охлаждения, как в криокамере. Надо, чтобы потихонечку все было, — сказал Владимир Путин, который традиционно принимает участие в съезде.

Сегодня РФ укрепляет собственный суверенитет по всем направлениям, включая развитие транспортной, логистической, финансово-платежной инфраструктуры, заявил президент. На этом фоне у конкурентов всегда будет стремление сдержать РФ, ослабить ее экономические и технологические возможности.

— Глобальная конкурентная борьба обострилась и приобретает все более изощренный и при этом непримиримый характер. Так, буквально на наших глазах раскручивается новая спираль экономического соперничества, — сказал президент.

Сколько санкций ввели против России

За последние годы отечественный бизнес столкнулся с серьезными вызовами: мощное санкционное давление, ограничения международных расчетов и операций на внешних рынках. Но российские предприниматели научились работать в условиях санкций со стороны коллективного Запада. Причем сегодня в отношении физических и юридических лиц в РФ введено кратно больше рестрикций, чем в отношении всех стран в сумме.

Проволока
Фото: Global Look Press/Serg Glovny

— Складывается впечатление, что и сами-то инициаторы потеряли счет, сколько ограничений ввели и против кого, но Минфин посчитал. Я уверенно могу вам сказать — 28 595 санкций в отношении физических и юридических лиц, — сказал глава государства.

Подобные действия подрывают свободу инвестиций и мировую торговлю, с другой стороны, они стали дополнительным катализатором положительных изменений в экономике РФ, в том числе в сфере финансов и технологий, заметил Владимир Путин.

— Многие люди считают, что эти санкции незаконны, они стали формой давления на российский бизнес. Недаром на повестке дня у нашего президента это обозначено, как одно из условий урегулирования (взаимоотношений с США. — «Известия»). Поэтому мы полагаем, что правильно было бы нам следовать в фарватере государственной политики в этой области, — сказал «Известиям» президент «Норникеля» Владимир Потанин.

БРИКС
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев


Российские предприниматели сумели запустить альтернативные механизмы сотрудничества с другими партнерами из-за рубежа, которые хотят работать с Москвой. Владимир Путин рассчитывает на активное участие российского бизнеса в проектах с партнерами по БРИКС.

Могут ли вернутся иностранные бренды в РФ

Большую часть речи Владимир Путин посвятил желающим вернуться в Россию иностранным компаниям, которые покинули рынок после начала СВО. Этим, к слову, грамотно воспользовался российский бизнес и занял освободившиеся ниши. Сейчас некоторые ушедшие из России организации собираются вернуться в РФ, подтвердил президент.

— Точно оценить даже прямые потери западного бизнеса в России затруднительно. Но в моменте они потеряли явно больше тех $600 млрд наших международных резервов, которые, как считается, были заблокированы на Западе. Только прямые убытки западных корпораций от списания с балансов потерь в России превышают $1,2 трлн. А уж потери потенциальной прибыли от рыночных ниш, оставленных ими в России, вообще не поддаются оценке, это на порядок больше, — сказал «Известиям» экономист Валерий Корнеев.

Доллар
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина


Владимир Путин поручил правительству разработать процедуру возвращения бизнеса западных стран в Россию с гарантией добросовестного ведения дел. Особенно внимательно кабмин должен следить за сделками по возвращению западных компаний, которые уходили, «хлопая дверью».

— Интересы российских компаний, предприятий, их сотрудников для нас будут всегда в приоритете. Именно с этих позиций будем рассматривать вопрос о возвращении на наш рынок зарубежного бизнеса, — сказал Владимир Путин.

Президент пообещал, что интересы отечественных фирм будут в приоритете: кто-то уже произвел вложения, наладил производство, а кто-то находится только в начале проекта и разворачивает стройку, несмотря на высокую ставку. «И, конечно, мы не имеем права подорвать эти планы, свести к нулю вложенные силы и средства, интересы российских компаний и их сотрудников», — сказал он.

— Как было прежде, уже не будет. На полную свободу торговли, платежей и перетоков капитала надеяться не стоит, как не приходится рассчитывать и на западные механизмы защиты прав инвесторов и предпринимателей, — подчеркнул президент.

ТЦ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Метцель

Надо признать, что и раньше эти механизмы работали со скрипом, добавил он, «а сейчас и вовсе покровы, что называется, спали». Всем стало очевидно, чего стоят разные «высокие суды» в европейских столицах и западные юрисдикции, в которые многие стремились, чтобы там спрятаться. «Всё. Ничего этого нет. И никаких укромных юрисдикций не существует», — резюмировал Путин.

Читайте также
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025

Прямой эфир