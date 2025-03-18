Входной курс: в РФ разработают процедуру возвращения западного бизнеса

Российский бизнес грамотно воспользовался уходом западных компаний и занял освободившиеся рыночные ниши: его интересы будут в приоритете на фоне потенциального возвращения в РФ организаций из-за рубежа. Об этом Владимир Путин заявил 18 марта на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей. Президент подтвердил интерес некоторых компаний вновь начать работать на российском рынке — для них правительство разработает отдельную процедуру возвращения. По оценкам экспертов, их убытки после ухода из России превышают $1,2 трлн. Сколько санкций было введено против РФ и что сегодня беспокоит бизнес — в материале «Известий».

Съезд РСПП в Москве — основные заявления

В Москве в международном Доме музыки прошел ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей. РСПП представляет интересы деловых кругов: организация объединила свыше 320 тыс. российских компаний во всех регионах. Предприятия, представленные в РСПП, производят в совокупности более 60% внутреннего валового продукта России.

Всего на съезд приехало порядка 1,3 тыс. делегатов, среди них как крупнейшие предприниматели, так и представители власти. К примеру, глава Минфина Антон Силуанов заявил, что его ведомство совместно с ЦБ сейчас принимает меры по охлаждению экономики, чтобы снизить инфляцию. Министр призвал бизнес активнее сокращать свои издержки.

Фото: РИА Новости/Михаил Метцель

— Надо, чтобы на практике все было как задумано, чтобы не было такого излишнего охлаждения, как в криокамере. Надо, чтобы потихонечку все было, — сказал Владимир Путин, который традиционно принимает участие в съезде.



Сегодня РФ укрепляет собственный суверенитет по всем направлениям, включая развитие транспортной, логистической, финансово-платежной инфраструктуры, заявил президент. На этом фоне у конкурентов всегда будет стремление сдержать РФ, ослабить ее экономические и технологические возможности.



— Глобальная конкурентная борьба обострилась и приобретает все более изощренный и при этом непримиримый характер. Так, буквально на наших глазах раскручивается новая спираль экономического соперничества, — сказал президент.

Сколько санкций ввели против России

За последние годы отечественный бизнес столкнулся с серьезными вызовами: мощное санкционное давление, ограничения международных расчетов и операций на внешних рынках. Но российские предприниматели научились работать в условиях санкций со стороны коллективного Запада. Причем сегодня в отношении физических и юридических лиц в РФ введено кратно больше рестрикций, чем в отношении всех стран в сумме.

Фото: Global Look Press/Serg Glovny

— Складывается впечатление, что и сами-то инициаторы потеряли счет, сколько ограничений ввели и против кого, но Минфин посчитал. Я уверенно могу вам сказать — 28 595 санкций в отношении физических и юридических лиц, — сказал глава государства.



Подобные действия подрывают свободу инвестиций и мировую торговлю, с другой стороны, они стали дополнительным катализатором положительных изменений в экономике РФ, в том числе в сфере финансов и технологий, заметил Владимир Путин.

— Многие люди считают, что эти санкции незаконны, они стали формой давления на российский бизнес. Недаром на повестке дня у нашего президента это обозначено, как одно из условий урегулирования (взаимоотношений с США. — «Известия»). Поэтому мы полагаем, что правильно было бы нам следовать в фарватере государственной политики в этой области, — сказал «Известиям» президент «Норникеля» Владимир Потанин.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев



Российские предприниматели сумели запустить альтернативные механизмы сотрудничества с другими партнерами из-за рубежа, которые хотят работать с Москвой. Владимир Путин рассчитывает на активное участие российского бизнеса в проектах с партнерами по БРИКС.

Могут ли вернутся иностранные бренды в РФ

Большую часть речи Владимир Путин посвятил желающим вернуться в Россию иностранным компаниям, которые покинули рынок после начала СВО. Этим, к слову, грамотно воспользовался российский бизнес и занял освободившиеся ниши. Сейчас некоторые ушедшие из России организации собираются вернуться в РФ, подтвердил президент.

— Точно оценить даже прямые потери западного бизнеса в России затруднительно. Но в моменте они потеряли явно больше тех $600 млрд наших международных резервов, которые, как считается, были заблокированы на Западе. Только прямые убытки западных корпораций от списания с балансов потерь в России превышают $1,2 трлн. А уж потери потенциальной прибыли от рыночных ниш, оставленных ими в России, вообще не поддаются оценке, это на порядок больше, — сказал «Известиям» экономист Валерий Корнеев.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина



Владимир Путин поручил правительству разработать процедуру возвращения бизнеса западных стран в Россию с гарантией добросовестного ведения дел. Особенно внимательно кабмин должен следить за сделками по возвращению западных компаний, которые уходили, «хлопая дверью».



— Интересы российских компаний, предприятий, их сотрудников для нас будут всегда в приоритете. Именно с этих позиций будем рассматривать вопрос о возвращении на наш рынок зарубежного бизнеса, — сказал Владимир Путин.

Президент пообещал, что интересы отечественных фирм будут в приоритете: кто-то уже произвел вложения, наладил производство, а кто-то находится только в начале проекта и разворачивает стройку, несмотря на высокую ставку. «И, конечно, мы не имеем права подорвать эти планы, свести к нулю вложенные силы и средства, интересы российских компаний и их сотрудников», — сказал он.

— Как было прежде, уже не будет. На полную свободу торговли, платежей и перетоков капитала надеяться не стоит, как не приходится рассчитывать и на западные механизмы защиты прав инвесторов и предпринимателей, — подчеркнул президент.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Метцель

Надо признать, что и раньше эти механизмы работали со скрипом, добавил он, «а сейчас и вовсе покровы, что называется, спали». Всем стало очевидно, чего стоят разные «высокие суды» в европейских столицах и западные юрисдикции, в которые многие стремились, чтобы там спрятаться. «Всё. Ничего этого нет. И никаких укромных юрисдикций не существует», — резюмировал Путин.