В МИД Германии заявили о намерении продолжить поставки оружия Киеву

Германия готова продолжить поставки вооружения Украине, если Москва и Киев не придут к соглашению о прекращении огня. Об этом 12 мая заявил министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль в ходе пресс-конференции, трансляция которой велась на YouTube-канале Times News.

«Вполне может быть так, что если переговоры не начнутся и не вступит в силу режим прекращения огня, то Германия почти наверняка будет готова предоставить дальнейшие пакеты помощи. У меня нет в этом никаких сомнений», — отметил глава немецкого МИДа.

По словам Вадефуль, ФРГ всегда четко показывала свою готовность к дальнейшим поставкам вооружений украинской стороне. Парламентарии прошлого созыва показали, что при необходимости могут принять еще один пакет помощи на €3 млрд, подчеркнул он.

Ранее, 7 мая, вступивший в должность канцлера Германии Фридрих Мерц ушел от вопроса журналиста телеканала ZDF о поставках Киеву крылатых ракет Taurus. Однако он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский может положиться на него и Германию.