CМИ сообщили о нежелании Мерца комментировать поставки оружия Украине 

Новый канцлер ФРГ Фридрих Мерц в интервью телеканалу ZDF 7 мая отказался комментировать возможные поставки немецких крылатых ракет Taurus Украине.

«Зеленский знает, что может положиться на меня и на ФРГ», — заявил он, отвечая на вопрос о том, может ли Киев рассчитывать на поставку крылатых ракет Taurus.

Канцлер добавил, что планирует продолжить диалог с Францией и Великобританией по украинскому вопросу.

«Я буду интенсивно обсуждать эти вопросы с премьер-министром Великобритании, с президентом Франции, и я постараюсь, чтобы мы принимали решения сообща, по возможности действовали сообща и принимали решения заранее», — добавил глава правительства Германии.

В середине апреля Мерц в интервью телеканалу ARD прокомментировал поставку Германией крылатых ракет Taurus Украине, уточнив, что это может произойти по согласованию с европейскими партнерами. В ответ министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что есть «много аргументов» против подобного решения. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева.

6 мая президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назначил Мерца новым канцлером ФРГ. Он одержал победу на выборах со второго раза, не набрав в первом туре необходимого количества голосов.