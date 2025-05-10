В Кремле высказались о попытках запугать Россию санкциями
Запугивать Россию санкциями — пустое дело. Об этом 10 мая заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину.
Он отметил, что страна уже привыкла к санкциям и знает, как смягчить их последствия после введения.
«Поэтому пугать нас этими санкциями — дело пустое», — сказал Песков, фрагмент видео опубликован в Telegram-канале представителя СМИ.
В этот же день президент Франции Эммануэль Макрон допустил введение новых санкций в случае отказа РФ от условий Киева по перемирию на 30 дней. По его словам, они будут «гораздо жестче» для российской экономики и должны выполнять роль сдерживающего фактора.
Американский лидер Дональд Трамп 8 мая призвал РФ и Украину принять 30-дневное перемирие. По его словам, администрация США вместе с партнерами введет санкции, если данная инициатива не будет согласована. Он отметил, что надеется на соблюдение прекращения огня обеими сторонами.
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу 25 апреля заявил, что антироссийские санкции не помешали экономическому развитию РФ. Он отметил, что рост российской экономики за последние два года составляет 4,1%.