Реклама
Прямой эфир
Общество
Вдова Героя РФ Чебнева рассказала о чувстве гордости во время парада Победы
Мир
В Кремле высказались о попытках запугать Россию санкциями
Мир
В Женеве начались переговоры Китая и США по торгово-экономическим вопросам
Мир
Макрон допустил новые санкции в случае отказа РФ от условий Киева по перемирию
Мир
Президент Буркина-Фасо высоко оценил российский комплекс «Орешник»
Мир
Путин указал на успешное развитие отношений РФ и Вьетнама по всем направлениям
Мир
Песков заявил о нервозности европейцев из-за консолидации вокруг Дня Победы в Москве
Наука и техника
Аппарат «Космос-482» сошел с орбиты и упал в Индийском океане
Мир
Лидер КНДР обещал помочь России в случае нападения союзников США
Общество
Отряд кораблей ТОФ прибыл во вьетнамский порт Дананг
Мир
Захарова высмеяла встречу глав МИД стран ЕС во Львове
Общество
Ковальчук принял участие в проекте «Письма Победы»
Мир
Генсек компартии Вьетнама заявил о планах подписать более 20 соглашений с РФ
Мир
В Индии указали на переброску пакистанских войск к границе
Мир
Мадуро возложил цветы к монументу «Мать-Родина» в Петербурге
Мир
В Пакистане опровергли проведение ядерного совета на фоне конфликта с Индией
Мир
Министры обороны РФ и Узбекистана подписали план стратегического партнерства
Сюжет:

В Кремле высказались о попытках запугать Россию санкциями

Песков: запугивание России санкциями — пустое дело
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Запугивать Россию санкциями — пустое дело. Об этом 10 мая заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину.

Он отметил, что страна уже привыкла к санкциям и знает, как смягчить их последствия после введения.

«Поэтому пугать нас этими санкциями — дело пустое», — сказал Песков, фрагмент видео опубликован в Telegram-канале представителя СМИ.

В этот же день президент Франции Эммануэль Макрон допустил введение новых санкций в случае отказа РФ от условий Киева по перемирию на 30 дней. По его словам, они будут «гораздо жестче» для российской экономики и должны выполнять роль сдерживающего фактора.

Веймарская публика: ЕС и Великобритания рассматривают новые санкции против РФ
К чему пришли лидеры ведущих стран Европы на очередном антироссийском саммите

Американский лидер Дональд Трамп 8 мая призвал РФ и Украину принять 30-дневное перемирие. По его словам, администрация США вместе с партнерами введет санкции, если данная инициатива не будет согласована. Он отметил, что надеется на соблюдение прекращения огня обеими сторонами.

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу 25 апреля заявил, что антироссийские санкции не помешали экономическому развитию РФ. Он отметил, что рост российской экономики за последние два года составляет 4,1%.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025