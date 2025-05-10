Лидеры четырех стран ЕС отправились в Киев для переговоров по Украине
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Польши Дональд Туск и премьер-министр Великобритании Кир Стармер направились в Киев на переговоры. Об этом 10 мая сообщил французский лидер.
Макрон в своем личном аккаунте социальной сети X (бывш. Twitter) на четырех языках — французском, английском, немецком и польском — написал: «На пути в Киев. Для Украины. Для Европы». Также он выложил фотографию лидеров ЕС за столом переговоров.
Как уточнила газета Die Welt, лидеры государств планируют встретиться в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить новые меры поддержки киевского режима.
«Вместе с США мы призываем Россию договориться о полном и безоговорочном 30-дневном прекращении огня, чтобы создать пространство для переговоров о справедливом и прочном мире», — обозначается в заявлении лидеров европейских государств, которое приводят в газете.
В издании уточнили, что в рамках данного визита лидеров ЕС Украине будет дана гарантия о предоставлении ей военной помощи.
Новый канцлер ФРГ Мерц 7 мая уже встречался с президентом Франции Макроном. Помимо обсуждения двустороннего сотрудничества государств, заключаемого в так называемой перезагрузке международных отношений, Мерц заявил о намерении Германии предоставить Украине надежные гарантии безопасности.