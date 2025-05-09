Посол РФ назвал покушением на суверенитет угрозы ЕС из-за приезда Вучича в РФ
Угрозы Европейского союза (ЕС) в адрес Сербии из-за приезда президента страны Александра Вучича в Москву на парад Победы являются покушением на суверенитет страны. Об этом 9 мая сообщил посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко.
«Угрозы ЕС остановить продвижение Сербии по «европейскому пути» по причине присутствия президента А. Вучича на параде Победы в Москве — покушение на суверенитет Сербии, на достоинство страны и ее лидера», — написал он в Telegram-канале.
По его словам, данные действия ЕС также являются попыткой принизить значение Дня Победы, давая дорогу неонацизму.
Ранее в этот день евродепутат от Словакии Любош Блага сообщил, что решение прибалтийских стран о закрытии неба для самолетов премьер-министра Словакии Роберта Фицо и Вучича противоречит нормам Евросоюза.
Вучич прибыл в Москву 7 мая. Он подчеркнул, что ему безразлична реакция западных стран на его визит в РФ.
6 мая сообщалось, что власти Литвы, Латвии, Эстонии и Польши запретили самолету Вучича пересекать их воздушное пространство из-за намерений сербского президента посетить Москву.