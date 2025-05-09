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В Словакии назвали закрытие неба для Фицо и Вучича противоречием нормам ЕС

Евродепутат Блага: закрытие неба для Фицо и Вучича противоречит нормам ЕС
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Фото: t.me/LubosBlahaSmer
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Решение прибалтийских стран о закрытии неба для самолетов премьер-министра Словакии Роберта Фицо и президента Сербии Александра Вучича противоречит нормам Евросоюза (ЕС). Об этом 9 мая заявил евродепутат от Словакии Любош Блага.

«Тот факт, что <они> запретили нашему государственному самолету с премьер-министром Робертом Фицо на борту лететь, является нарушением всех возможных правил ЕС. Я никогда в жизни не видел ничего более ребяческого. Это должно иметь последствия, серьезные последствия», — написал он в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что премьер-министр Словакии находится в Москве и планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, а также другими лидерами, включая председателя КНР Си Цзиньпина и президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силву. Блага назвал это достижением словацкой дипломатии.

«Годовщина победы над фашизмом наполняет гордостью подавляющее большинство словаков, которые не забыли, кто спас нас во время Второй мировой войны», — заключил евродепутат.

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6 мая сообщалось, что власти Литвы, Латвии, Эстонии и Польши запретили самолету Вучича пересекать их воздушное пространство из-за намерений сербского президента посетить Москву для участия в мероприятиях по случаю празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). Соответствующие действия вызваны «политической чувствительностью» к цели полета лидера. Несмотря на данные меры, Вучич и Фицо прибыли в российскую столицу.

Верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам Кая Каллас 14 апреля предупредила, что европейские чиновники, которые поедут в РФ для участия в торжественных мероприятиях, столкнутся с «последствиями». Однако Фицо заявил, что приедет в Москву на 9 мая, несмотря на запреты. О том же заявил позже и Вучич.

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