Реклама
Прямой эфир
Мир
Нечаев заявил о готовности РФ работать с правительством Мерца
Экономика
Порядка 42% коммунальных сетей в России требуют замены
Мир
Премьер Франции анонсировал выделение €3 млрд на оборону
Мир
Трамп раскритиковал Китай за отказ от сделки с Boeing
Общество
МВД РФ поможет получить гражданство повару Житникову из Германии
Мир
Восемь стран присоединились к санкциям ЕС против Беларуси
Авто
Дилеры сообщили об усилении скидок на китайские авто в апреле
Экономика
Путин призвал навести порядок в сфере семейной ипотеки
Мир
Посол РФ заявил о попытках замалчивания в ФРГ роли СССР в победе над нацизмом
Экономика
Набиуллина призвала не допускать темпов роста ипотеки за счет рискованных кредитов
Мир
СМИ указали на изменение «политики» Каллас из-за провала идеи по фонду для Украины
Мир
Фицо заявил о своем приезде в Москву 9 мая вопреки запретам Каллас
Мир
Нарышкин и Лукашенко на встрече в Минске обсудили проблемы международной обстановки
Мир
В МИД РФ назвали циничной атаку ВСУ по Курской области на фоне заявлений о мире
Мир
Госдеп США одобрил продажу ракет Stinger Марокко на $825 млн
Общество
Хуснуллин призвал проработать программу рассрочки после ввода жилья в эксплуатацию
Общество
В Москве открылась фотовыставка «Непокоренные» с работами Мартемьянова
Сюжет:

Фицо заявил о своем приезде в Москву 9 мая вопреки запретам Каллас

Премьер-министр Словакии Фицо: никто не может мне запретить приехать в Москву 9 мая
0
EN
Фото: REUTERS/Radovan Stoklasa
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что приедет в Москву на празднование 80-летия Победы, несмотря на запреты верховного представителя Евросоюза (ЕС) по иностранным делам Каи Каллас. Об этом он сообщил 15 апреля.

«В Москву 9 мая я еду. Является ли предостережение госпожи Каллас шантажом или объявлением о том, что после возвращения из Москвы я буду наказан? Не знаю, но знаю, что идет 2025 год, а не 1939-й», — написал Фицо на своей странице в Facebook (соцсеть принадлежат компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ).

Он подчеркнул, что является премьер-министром суверенной страны и никто не может ему указывать, куда ездить. Фицо добавил, что отправится в Москву, чтобы отдать дань уважения тысячам солдат Красной Армии, погибшим при освобождении Словакии, а также миллионам жертв нацистского режима.

Премьер-министр добавил, что заявление Каллас о недопустимости приезда представителей стран ЕС в Москву на 9 мая является поводом для дискуссии о демократии в Европе.

«В Словакии память о советских солдатах сохраняется очень бережно»
Член Координационного совета российских соотечественников Наталья Баланова — об исторической памяти, защите памятников и случаях вандализма

Верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам Кая Каллас 14 апреля заявила, что участие стран объединения в параде 9 мая в Москве не планируется. Она также предупредила, что европейские чиновники, которые поедут в РФ для участия в торжественных мероприятиях, столкнутся с «последствиями». Присутствие стран-кандидатов в ЕС на параде Победы также нежелательно, подчеркнула она.

Ранее, 10 апреля, Фицо сообщил, что намерен посетить города под Москвой, где в декабре 1941 года началось контрнаступление Красной армии. Он также выразил желание возложить венки к Могиле Неизвестного Солдата на праздновании Дня Победы.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025