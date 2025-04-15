Фицо заявил о своем приезде в Москву 9 мая вопреки запретам Каллас

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что приедет в Москву на празднование 80-летия Победы, несмотря на запреты верховного представителя Евросоюза (ЕС) по иностранным делам Каи Каллас. Об этом он сообщил 15 апреля.

«В Москву 9 мая я еду. Является ли предостережение госпожи Каллас шантажом или объявлением о том, что после возвращения из Москвы я буду наказан? Не знаю, но знаю, что идет 2025 год, а не 1939-й», — написал Фицо на своей странице в Facebook (соцсеть принадлежат компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ).

Он подчеркнул, что является премьер-министром суверенной страны и никто не может ему указывать, куда ездить. Фицо добавил, что отправится в Москву, чтобы отдать дань уважения тысячам солдат Красной Армии, погибшим при освобождении Словакии, а также миллионам жертв нацистского режима.

Премьер-министр добавил, что заявление Каллас о недопустимости приезда представителей стран ЕС в Москву на 9 мая является поводом для дискуссии о демократии в Европе.

Верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам Кая Каллас 14 апреля заявила, что участие стран объединения в параде 9 мая в Москве не планируется. Она также предупредила, что европейские чиновники, которые поедут в РФ для участия в торжественных мероприятиях, столкнутся с «последствиями». Присутствие стран-кандидатов в ЕС на параде Победы также нежелательно, подчеркнула она.

Ранее, 10 апреля, Фицо сообщил, что намерен посетить города под Москвой, где в декабре 1941 года началось контрнаступление Красной армии. Он также выразил желание возложить венки к Могиле Неизвестного Солдата на праздновании Дня Победы.