Премьер Словакии намерен посетить города Подмосковья
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо намерен посетить города под Москвой, где в декабре 1941 года началось контрнаступление Красной армии, заявил политик в интервью «Известиям».
«Как мы знаем, 6 декабря 1941 года началось активное контрнаступление Красной армии против немецких войск. И это контрнаступление было очень успешным. Поэтому я бы с радостью посетил города под Москвой, где всё это происходило», — сказал Роберт Фицо «Известиям».
Также он намерен принять участие в праздновании 80-летия Победы в Москве, в том числе возложить венки к Могиле Неизвестного Солдата.
«Меня никто не остановит. Единственное, что меня может остановить, — это болезнь, но я надеюсь, что этого не случится. И поэтому я очень рад, что у меня будет возможность — если протокол мне позволит, конечно, потому что я не знаю, что там будет разрешено — возложить венки к Могиле Неизвестного Солдата или к другим значимым памятникам в Москве по случаю окончания Второй мировой войны», — заявил Фицо.
Ранее стало известно, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо приедет в Москву с большой делегацией 9 мая на празднование 80-летия Победы. Кроме него, посетить Россию планируют президент Сербии Александр Вучич и президент Республики Сербской (энтитет в составе Боснии и Герцеговины) Милорад Додик.
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