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В Крыму обвинили Киев в попытках сорвать празднование Дня Победы

Константинов: Киев пытается сорвать празднование Дня Победы в России
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Фото: TASS/Zuma/Nazar Furyk
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Киевские власти пытаются сорвать празднование Дня Победы в России. Об этом 7 мая заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

По его словам, украинские атаки на регионы РФ не являются случайными инцидентами. Они представляют собой часть более широкой стратегии, направленной на срыв празднования годовщины Победы и создание атмосферы страха и хаоса.

«Вооруженные силы Украины действуют на короткой дистанции, понимая, что надежда на скорый мир, на вынужденные уступки со стороны РФ рухнула», — сказал Константинов «РИА Новости».

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В этот же день мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО уничтожили семь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые летели в сторону столицы. Позже стало известно о ликвидации еще двух дронов.

Помимо этого губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что средства ПВО в четырех муниципалитетах региона уничтожили не менее семи БПЛА. Также на подлете к Ярославлю отразили атаку трех дронов.

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