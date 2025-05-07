Собянин сообщил о ликвидации семи летевших на Москву БПЛА

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили семь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые летели в сторону Москвы. Об этом 7 мая сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны отражена атака семи беспилотников, летевших на Москву», — говорится в сообщении Собянина в Telegram-канале.

Он уточнил, что на месте падения обломков дронов работают специалисты.

Собянин 6 мая сообщил, что средства ПВО уничтожили 10 беспилотников, которые летели в сторону Москвы с разных направлений. Позже стало известно о ликвидации еще двух БПЛА, летевших на столицу. Тогда же мэр заявил о поражении еще трех дронов на пути к столице.