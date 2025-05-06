Собянин сообщил о ликвидации еще 10 летевших в сторону Москвы БПЛА
Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще 10 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые летели в сторону Москвы с разных направлений. Об этом 6 мая сообщил мэр города Сергей Собянин.
«Силами ПВО Минобороны уничтожено еще 10 беспилотников, летевших на Москву с разных направлений», — говорится в его сообщении в Telegram-канале.
По информации Собянина, в результате произошедшего пострадавших и разрушений нет. На месте падения обломков БПЛА работают экстренные службы.
Собянин в этот же день сообщил, что средства ПВО уничтожили пять беспилотников, летевших на столицу. Обломки одного из них упали на Каширском шоссе, серьезных повреждений и пострадавших, предварительно, нет. Позже мэр столицы сообщил о ликвидации еще одного летевшего на Москву БПЛА. Тогда же он заявил об уничтожении еще трех БПЛА.