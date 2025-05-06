Мэр Москвы сообщил об уничтожении еще трех летевших на столицу БПЛА
Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще три беспилотных летательных аппарата (БПЛА), летевших на Москву. Об этом 6 мая сообщил мэр города Сергей Собянин.
«Отражена атака еще трех беспилотников, летевших на Москву», — говорится в его сообщении в Telegram-канале.
По словам Собянина, специалисты экстренных служб сейчас работают на месте падения обломков.
Собянин в этот же день сообщил, что средства ПВО уничтожили пять беспилотников, летевших на столицу. Обломки одного из них упали на Каширском шоссе, серьезных повреждений и пострадавших, предварительно, нет. Позже мэр столицы сообщил о ликвидации еще одного летевшего на Москву БПЛА.