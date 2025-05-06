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Собянин сообщил об уничтожении пяти летевших к Москве БПЛА

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), летевших на Москву. Об этом 6 мая сообщил мэр города Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны отражена атака пяти беспилотников, летевших на Москву», — говорится в его сообщении в Telegram-канале.

По словам мэра, специалисты экстренных служб сейчас работают на месте падения обломков. Согласно предварительной информации, серьезных повреждений и пострадавших нет.

Собянин уточнил, что обломки беспилотника упали на Каширском шоссе, серьезных повреждений и пострадавших, предварительно, нет.

«Принимаются все необходимые меры. Серьезных повреждений и пострадавших, по предварительной информации, нет», — отметил он.

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Собянин 5 мая заявил, что силы ПВО в Подольске ликвидировали четыре БПЛА, летевших на Москву. Тогда сообщалось, что в результате падения обломков пострадавших и разрушений нет. Всего над территорией России средства ПВО за сутки сбили 123 беспилотника ВСУ.

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