Собянин сообщил об уничтожении пяти летевших к Москве БПЛА
Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), летевших на Москву. Об этом 6 мая сообщил мэр города Сергей Собянин.
«Силами ПВО Минобороны отражена атака пяти беспилотников, летевших на Москву», — говорится в его сообщении в Telegram-канале.
По словам мэра, специалисты экстренных служб сейчас работают на месте падения обломков. Согласно предварительной информации, серьезных повреждений и пострадавших нет.
Собянин уточнил, что обломки беспилотника упали на Каширском шоссе, серьезных повреждений и пострадавших, предварительно, нет.
«Принимаются все необходимые меры. Серьезных повреждений и пострадавших, по предварительной информации, нет», — отметил он.
Собянин 5 мая заявил, что силы ПВО в Подольске ликвидировали четыре БПЛА, летевших на Москву. Тогда сообщалось, что в результате падения обломков пострадавших и разрушений нет. Всего над территорией России средства ПВО за сутки сбили 123 беспилотника ВСУ.