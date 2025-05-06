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Сюжет:

Собянин сообщил о ликвидации еще одного летевшего на Москву БПЛА

Собянин: силы ПВО сбили еще один БПЛА, летевший на Москву
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Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
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Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА), летевший на Москву. Об этом 6 мая сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву», — говорится в сообщении Собянина в Telegram-канале.

Он уточнил, что на месте падения беспилотника работают экстренные службы. Дополнительные обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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Собянин в этот же день сообщил, что средства ПВО уничтожили пять беспилотников, летевших на столицу. Он уточнил, что обломки беспилотника упали на Каширском шоссе, серьезных повреждений и пострадавших, предварительно, нет.

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