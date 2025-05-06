Собянин сообщил о ликвидации еще одного летевшего на Москву БПЛА
Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА), летевший на Москву. Об этом 6 мая сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Силами ПВО Минобороны уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву», — говорится в сообщении Собянина в Telegram-канале.
Он уточнил, что на месте падения беспилотника работают экстренные службы. Дополнительные обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Собянин в этот же день сообщил, что средства ПВО уничтожили пять беспилотников, летевших на столицу. Он уточнил, что обломки беспилотника упали на Каширском шоссе, серьезных повреждений и пострадавших, предварительно, нет.