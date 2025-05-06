Мэр Москвы сообщил об уничтожении еще трех летевших в сторону столицы БПЛА
Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще три беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые летели в сторону Москвы. Об этом 6 мая сообщил мэр города Сергей Собянин.
«Уничтожены еще три вражеских беспилотника, летевших на Москву», — говорится в сообщении в его Telegram-канале.
По его словам, на месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб.
В этот же день Собянин сообщил, что средства ПВО уничтожили 10 беспилотников, которые летели в сторону Москвы с разных направлений. Позже стало известно о ликвидации еще двух БПЛА, летевших на столицу.