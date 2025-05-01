«Выжигатель» доверия: при закупке средств РЭБ воровали сотни миллионов рублей

Правоохранительные органы раскрыли схему хищений при поставке военной техники для Федеральной службы войск национальной гвардии России почти на миллиард рублей. По версии следствия, российская компания сумела наладить поставку китайских комплексов обнаружения и подавления беспилотников, которые по факту оказались непригодными для эксплуатации. Силовики намерены не только привлечь махинаторов к ответственности, но и изъять дорогостоящую недвижимость, купленную на похищенные средства. Подробности — в материале «Известий».

Бесполезные игрушки

Согласно материалам расследования, в ноябре 2023 года между ФСВНГ и компанией «Оружейная палата» было заключено девять государственных контрактов на поставку из КНР комплексов обнаружения и подавления беспилотных летательных аппаратов «Выжигатель» на общую сумму свыше 820 млн рублей. Однако в ходе практического применения в условиях СВО было установлено несоответствие комплексов тактико-техническим характеристикам, предусмотренным условиями данных контрактов.

Фото: AP Photo/Iryna Rybakova

По данным источника «Известий», комплексы попросту не реагировали на дроны противника, оставляя личный состав незащищенным. Проведенная техническая экспертиза показала, что ряд заявленных производителем характеристик комплектующих (конкретные данные закрыты следствием) попросту не соответствует техническим требованиям заказчика.

Руль повернул не туда

В результате совместных действий УБЭП и ПК МВД и ФСБ в отношении предпринимателя Алексея Руля Следственным управлением на транспорте возбуждено и расследуется девять уголовных дел по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Бизнесмена обвиняют в мошенничестве и хищении путем обмана бюджетных средств на сумму 820 млн рублей при реализации государственных контрактов. По данным «Известий», Руль являлся посредником при заключении сделки по закупке техники в Китае. Кроме того, в отношении должностных лиц компании «Оружейная палата» также возбуждены уголовные дела по мошенничеству.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В ходе расследования установлено, что в декабре 2023 года сестра Алексея Руля Наталья К. приобрела элитный дом в деревне Семенково Одинцовского района Подмосковья стоимостью 201 млн рублей. По версии следствия, деньги по сделке передавались наличными, при этом ни сам Руль, ни его сестра «не имели легальных доходов для приобретения данных объектов недвижимости». Помимо мошенничества следователи видят в действиях Алексея Руля признаки легализации доходов, полученных преступным путем (ст. 174.1 УК РФ). Обвинение по этой статье ему уже предъявлено.

Иски и арбитражи

Ранее к «Оружейной палате» уже предъявлялись претензии в порядке арбитражного производства. В частности, в Арбитражном суде Москвы рассматриваются дела (А40-5707/2025) по иску Росгвардии на сумму свыше 100,9 млн рублей за ненадлежащее исполнение обязательств. Кроме того, иск А40-57355/2025 на 10,3 млн рублей предъявлен к фирме 18-м Центральным НИИ Минобороны по аналогичным с Росгвардией основаниям.

По данным ФНС, в 2023 году выручка ООО «Оружейная палата» составила 767 млн рублей, а чистая прибыль — 140 млн. Однако уже на I квартал 2025 года у компании накоплена задолженность по налогам и сборам более 1,8 млн рублей, включая НДФЛ, страховые взносы и транспортный налог.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Также следствию предстоит выяснить, чем руководствовались представители силовых структур, когда заключали контракты с ООО «Оружейная палата». По данным «Известий», в ближайшее время в деле могут появиться новые фигуранты.

— В случае с «Выжигателем» многое будет зависеть от технической и других судебных экспертиз, — рассказал «Известиям» предприниматель, знакомый с ситуацией в сфере закупок в оборонной отрасли. — Ни для кого не секрет, что при заключении крупных госконтрактов поставщики пытаются подогнать изделие под запросы заказчика. А с учетом срочности исполнения заказа изделие могло не пройти необходимое количество испытаний и поступило к заказчику в «сыром» виде, оказавшись непригодным для выполнения боевых задач.

Хищения при поставках

Это не первый скандал с поставками военной техники и экипировки в войска, выполняющие задачи в зоне СВО. В феврале текущего года было возбуждено дело в отношении предпринимателя Аслана Петросяна, который, по версии следствия, причастен к хищениям средств при исполнении контрактов, заключенных его компанией «Диона» с Минобороны России в 2023 году. Речь шла о национальном проекте «Безопасные качественные дороги» и федеральном проекте «Автомобильные дороги Минобороны России».

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников