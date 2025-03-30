Платежом закрасим: налоговики начнут взыскивать долги физлиц без суда

Федсобрание рассматривает законопроект, которой позволит налоговым органам вне суда взыскивать с граждан задолженность по налогам, сборам и страховым взносам, исчисляемым физлицом самостоятельно (при подаче деклараций, применении специального налогового режима для самозанятых). Еще одно нововведение связано с возражениями граждан на этот счет. В ФНС заверили, что предотвратить взыскание будет существенно проще, чем сейчас . Для этого достаточно любым удобным способом сообщить налоговикам о несогласии. Это может быть возражение на налоговое уведомление, жалоба или немотивированное несогласие со взысканием. Какие долги подпадут под новый порядок — в материале «Известий».

Без суда и следствия

Взыскание во внесудебном порядке будут действовать в тех случаях, когда долг начислен на основании налогового уведомления, решения о привлечении к ответственности или отмены права на вычет, и при условии отсутствия возражений со стороны налогоплательщика. То есть, если требования налоговой являются бесспорными, судебное разбирательство не потребуется.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Как объяснили «Известиям» в Федеральной налоговой службе, после принятия законопроекта спорная сумма долга будет исключена из сальдо ЕНС до судебного подтверждения, что существенно улучшает правовое положение налогоплательщика. Сейчас же, если гражданин не согласен с суммой долга, она продолжает числиться за ним.

Среди других новшеств — увеличение срока для подачи возражений до 30 дней, сейчас отведено 20 дней.

— Также упростится способ подачи возражений, — рассказали в ФНС. — Если сейчас это личное либо письменное обращение в суд, то в будущем для прекращения взыскания достаточно будет обратиться через электронные сервисы ФНС России или ЕПГУ (на портале «Госуслуг»).

При этом в пресс-службе Минфина России «Известиям» сообщили, что, если гражданин по уважительной причине пропустил 30-дневный срок, он сможет подать ходатайство на восстановление срока налоговым органом.

Новый порядок позволит гражданам сократить размер долга примерно на 44–46%, подчеркнули в Минфине. Именно настолько сейчас возрастает сумма долга, если оспаривать ее в судебном порядке, за счет продолжения начисления пеней и необходимости уплаты госпошлины.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Завотделом финансового, налогового и бюджетного законодательства Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ (ИЗиСП) Наталья Поветкина отмечает, что судебный порядок сохраняется для сумм задолженностей, по которым налоговый орган пропустил срок принятия решения о взыскании. Кроме того, сохраняются и обязанности по уплате сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, указанных в решении о привлечении к ответственности за налоговое правонарушение. При этом минимальный размер задолженности, взыскиваемой через суд, должен быть не менее 3 тыс. рублей, если сумма меньше, то до обращения в суд может пройти три года, указывает правовед.

Подводные камни

Новый порядок внесудебного взыскания затронет налог на имущество физических лиц, а также земельный и транспортный , разъясняет член Ассоциации юристов России, директор юрфирмы «Легал линк» Яна Осипова. Такие виды налогов уплачиваются физлицами самостоятельно на основе представленного уведомления, которое формируется автоматически.

Риски ухудшения ситуации для физических лиц очень высоки, предупреждает советник Федеральной палаты адвокатов РФ, адвокат Екатерина Худова. И это связано в первую очередь с администрированием налоговых обязательств.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— С введением ЕНС (единого налогового счета) с 2023 года ситуация с размерами налоговой задолженности физических лиц носит вопиющий характер, — говорит адвокат. — Бывшие индивидуальные предприниматели очень пострадали из-за того, что отрицательное сальдо в совокупности складывается из задолженности прошлых лет, сроки взыскания по которым истекли. Даже если налоговый орган признает задолженность безнадежной к взысканию, у него есть право ее восстановить.

Процедурно налоговая обращается за вынесением судебного приказа, и только в случае отмены подает административный иск в суд общей юрисдикции, продолжает Худова. Сбои в системе ЕНС по формированию задолженности, по ее мнению, очевидны, что подтверждают в том числе решения судов общей юрисдикции об отказе в удовлетворении требований налогового органа.

Сначала нужно упорядочить налоговое администрирование и разрешить ФНС списывать безнадежные долги согласно НК РФ, а затем внедрять новый порядок, считает адвокат Худова.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Также, по ее словам, подводный камень кроется в том, что человек, не заглядывающий постоянно в личный кабинет налогоплательщика, не будет своевременно уведомлен о решении по задолженности. И, как следствие, увидит только арест на счете, а срок на подачу возражений уже истечет к этому времени.

Права самозанятых

Очевидно, что граждане всегда могут защитить свои права в суде. Однако, как показывает практика, ежегодно физические лица выражали свое несогласие и отменяли только около 5% решений, вынесенных мировыми судьями, из 6 млн судебных приказов по административным делам о взыскании обязательных платежей и санкций , напоминает налоговый эксперт О2 Татьяна Сафонова.

— Сделав вывод о пассивности граждан и исходя из их молчаливого согласия в большинстве случаев с взысканием налогов, правительство решило упростить процедуру взыскания и исключить судей из цепочки принятия решений в отношении имущества физлиц, то есть изымать его без суда , — говорит Татьяна Сафонова. — Однако в ст. 35 Конституции РФ указано, что никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда. В особенности это касается физических лиц, которым не всегда хватает знаний и компетенций для защиты своих прав.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Представитель «Объединения самозанятых России» Дарья Южакова отмечает, что гражданин, как и раньше, может оспорить вменяемую ему задолженность, в том числе в судебном порядке. Однако в этом случае предлагаемые изменения переносят инициирование судебного разбирательства с налоговой службы на слабую и менее защищенную сторону — на физических лиц, считает она. Теперь они сами должны разобраться, на каком основании у них возникла задолженность, и доказать, что она является необоснованной, а также оплатить госпошлину за обращение в суд — налоговые органы от этого освобождены.

Южакова напоминает, что самозанятым особенно важно отслеживать в приложении «Мой налог» выставленные начисления и не допускать просрочки по уплате налога на профессиональный доход. Если есть сомнения, нужно незамедлительно обращаться в налоговую службу с просьбой разъяснить, на каком основании орган пришел к выводу о наличии задолженности.