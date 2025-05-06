Собянин сообщил о ликвидации еще двух летевших на Москву БПЛА

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще два беспилотных летательных аппарата (БПЛА), которые летели в сторону Москвы. Об этом 6 мая сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Сейчас уничтожены еще два беспилотника, летевших на Москву», — говорится в сообщении Собянина в Telegram-канале.

По его словам, на месте падения обломков дронов работают специалисты.

В этот же день Собянин сообщил, что ПВО уничтожила 10 беспилотников, которые летели в сторону Москвы с разных направлений. Мэр добавил, что пострадавших и разрушений нет. Позже он добавил, что были уничтожены еще два БПЛА. Тогда же мэр заявил, что средства ПВО ликвидировали еще один дрон.