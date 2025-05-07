Губернатор Воронежской области сообщил об уничтожении семи БПЛА в регионе

Средства противовоздушной обороны (ПВО) в четырех муниципалитетах Воронежской области уничтожили не менее семи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом 7 мая сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Дежурными силами ПВО в четырех муниципалитетах Воронежской области были обнаружены и уничтожены не менее семи беспилотных летательных аппаратов», — говорится в его сообщении в Telegram-канале.

Гусев подчеркнул, что, предварительно, пострадавших и разрушений в результате атаки беспилотников нет.

Мэр Москвы Сергей Собянин в этот же день сообщил о ликвидации силами ПВО еще двух беспилотников, летевших на столицу. До этого он сообщил, что ПВО уничтожили семь БПЛА, которые летели в сторону Москвы.