Собянин сообщил об уничтожении еще двух летевших на столицу беспилотников
Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще два беспилотных летательных аппарата (БПЛА), летевших в сторону Москвы. Об этом 7 мая сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Уничтожены еще два вражеских беспилотника, летевших на Москву», — говорится в сообщении в его Telegram-канале.
Собянин уточнил, что на месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб.
В этот же день Собянин сообщил, что силы ПВО уничтожили семь беспилотников, которые летели в сторону Москвы. Минобороны 6 мая рассказало, что за вечер этого дня средства ПВО уничтожили 57 украинских БПЛА над шестью регионами РФ.