Средства ПВО за вечер уничтожили 57 беспилотников ВСУ

Средствами противовоздушной обороны (ПВО) за вечер 6 мая уничтожено 57 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение вечера после 18:40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 57 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Уточняется, что 31 БПЛА был сбит над территорией Брянской области, 14 беспилотников — над Курской областью, семь — над Орловской областью. Кроме того, по два БПЛА ликвидировали над Калужской и Рязанской областями, еще один беспилотник был сбит над территорией Республики Крым.

В этот же день Минобороны РФ сообщило об уничтожении 105 дронов ВСУ за ночь. БПЛА сбили над территорией Брянской, Воронежской, Пензенской областей и над Московским регионом.