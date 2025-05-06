Реклама
Прямой эфир
Армия
Экипаж Ми-28НМ уничтожил личный состав ВСУ в интересах группировки войск «Север»
Мир
Красный Полумесяц сообщил о полном истощении запасов продовольствия в Газе
Армия
Средства ПВО за ночь уничтожили 105 беспилотников ВСУ над 11 регионами России
Общество
Прокуратура проводит проверку по факту хлопка в жилом доме в Свердловской области
Происшествия
Вертолет Ми-8 с 22 пассажирами совершил аварийную посадку на Чукотке
Общество
ФСБ рассекретила документы по розыску нацистских преступников в годы ВОВ
Происшествия
Режим ЧС ввели в Верхоянском районе Якутии из-за лесных пожаров
Армия
Расчеты ПТРК «Корнет» пусками ракет уничтожили подразделения ВСУ в зоне СВО
Мир
В посольстве РФ напомнили желающим посетить Киев 9 мая словакам о бандеровцах
Мир
Председатель партии DOMOV Слота назвал санкции против РФ вредными для Словакии
Мир
Трамп встретился с переданной США в рамках обмена Карелиной
Мир
Трамп заявил о своей возможности назвать виновных в подрыве «Северных потоков»
Общество
В самарском аэропорту Курумоч сняли временные ограничения на работу
Общество
В Курской области сообщили о помощи в перемещении жителей Глушковского района
Общество
Жителя Приморья задержали за передачу разведке Украины данных об инфраструктуре
Мир
Шольц пожелал удачи Мерцу перед назначением нового канцлера ФРГ
Мир
Сийярто назвал плохой новостью возможный выход США из переговоров по Украине
Сюжет:

Средства ПВО за ночь уничтожили 105 беспилотников ВСУ над 11 регионами России

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Средствами противовоздушной обороны (ПВО) за ночь были перехвачены и уничтожены 105 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины. Об этом 6 мая сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи с 21:00 до 04:00 дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 105 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что 32 БПЛА были уничтожены над территорией Брянской области, 22 беспилотника — над Воронежской областью, 19 — над Московским регионом, а еще 10 были сбиты над Пензенской областью.

Кроме того, над территорией Калужской области средства ПВО ликвидировали девять беспилотников ВСУ, над Белгородской — шесть дронов, по два БПЛА — над территориями Липецкой и Самарской областей, а также по одному беспилотнику — над Владимирской, Курской и Ростовской областями.

Взрыв сверху: как ВС РФ используют дроны для разминирования
Применение беспилотников вошло в программу подготовки инженерных войск

Российские ПВО 5 мая за сутки сбили 123 беспилотника ВСУ. Также ПВО уничтожили четыре управляемые авиационные бомбы JDAM и четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025