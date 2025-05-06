Средства ПВО за ночь уничтожили 105 беспилотников ВСУ над 11 регионами России

Средствами противовоздушной обороны (ПВО) за ночь были перехвачены и уничтожены 105 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины. Об этом 6 мая сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи с 21:00 до 04:00 дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 105 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что 32 БПЛА были уничтожены над территорией Брянской области, 22 беспилотника — над Воронежской областью, 19 — над Московским регионом, а еще 10 были сбиты над Пензенской областью.

Кроме того, над территорией Калужской области средства ПВО ликвидировали девять беспилотников ВСУ, над Белгородской — шесть дронов, по два БПЛА — над территориями Липецкой и Самарской областей, а также по одному беспилотнику — над Владимирской, Курской и Ростовской областями.

Российские ПВО 5 мая за сутки сбили 123 беспилотника ВСУ. Также ПВО уничтожили четыре управляемые авиационные бомбы JDAM и четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США.