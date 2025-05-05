Российские средства ПВО за сутки сбили 123 беспилотника ВСУ
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили 123 беспилотника (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 5 мая сообщили в Минобороны РФ.
«Средствами противовоздушной обороны уничтожены четыре управляемые авиационные бомбы JDAM и четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 123 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — уточнили в ведомстве.
Вооруженными силами (ВС) РФ также были поражены объекты инфраструктуры военного аэродрома, ремонтного предприятия авиационной промышленности, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 142 районах.
Ранее в этот день экипажи российских штурмовиков Су-25 «Грач» нанесли удар по военной технике и живой силе ВСУ в лесу, расположенном в зоне ответственности группировки войск «Центр». Удар по позициям украинских военных был нанесен с применением неуправляемых авиационных ракет. В Минобороны подчеркнули, что цели были успешно ликвидированы.