Эфирный план: создана система для обнаружения вражеских радаров на линии фронта

ВС РФ смогут получать информацию о вражеских радарах, узлах связи и операторах БПЛА на нужном участке фронта. Это позволит эффективно уничтожать дроны, средства радиоэлектронной борьбы и разведки противника. Мониторинг ближних тылов противника будет налажен с помощью новой системы, которая основана на отечественном программном обеспечении (ПО). Новинка свяжет в единый контур десятки и сотни комплексов радиоэлектронной разведки. Установить ее можно будет на обычный планшет.

На страже радиоэфира

Добровольческая команда создала программное обеспечение, которое позволит российским военнослужащим отслеживать источники радиоизлучения: радиолокационные станции, комплексы РЭБ и места расположения приемопередатчиков, которыми пользуются расчеты БПЛА.

Непосредственно мониторингом обстановки и обнаружением противника в зоне боевых действий будут заниматься комплексы радиоэлектронной разведки, такие как «Грань» и другие распространенные решения, а также стационарные анализаторы, пояснили «Известиям» разработчики.

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Новое ПО свяжет их в сеть, что позволит в режиме реального времени по излучению засекать вражеские малые РЛС, комплексы и средства РЭБ, места запуска БПЛА и с большой точностью определять их координаты.

— До появления нового программного обеспечения бойцы видели обстановку только перед своими позициями. Теперь в удаленных от передовой штабах смогут в режиме реального времени видеть, что происходит в радиоэлектронном диапазоне в большом районе, — это позволит «сделать прозрачными» обширные участки фронта, — заявил представитель добровольческой команды «Локтара».

Практически моментальное обнаружение средств противника позволит наносить своевременные удары по прифронтовым РЛС, комплексам связи, РЭБ и позициям операторов БПЛА.

— Для контроля наших разведывательных и ударных дронов противником используются средства РЭР и радары, а для подавления — средства РЭБ и кинетического поражения, — отметили разработчики. — Теперь их можно будет обнаружить и уничтожить, что серьезно затруднит противнику использование беспилотников. По излучению также можно определять и места нахождения операторов БПЛА. Их моментальное обнаружение и быстрое уничтожение серьезно затруднит работу БПЛА противника.

Фото: РИА Новости/Денис Абрамов

Крайне важно обучить военнослужащих работе с программным обеспечением, дать им базовые знания. По словам разработчиков, если боец видит перед собой анализатор спектра, то на первый взгляд для него это «непонятная мешанина разноцветных линий».

— Есть первый путь — упрощение. В таком случае появляются детекторы, которые сами определяют радиосигнал. Это очень заманчивый путь, но рискованный. Если дрон-детектор «знает», что на определенном канале всегда работает разведчик, а в какой-то момент на этой же частоте отправят сотню FPV-дронов, то последствия будут трагическими. Второй путь — знание. Что за сигнал, почему он может изменяться, от чего зависит, чего ждать от противника при таком сигнале и к каким мерам борьбы готовиться. В среднем таким знанием обладают единицы военнослужащих, и именно их знания позволяют защитить целые подразделения, — объяснил представитель «Локтара».

Важность информации

Есть множество источников получения информации о воздушной обстановке, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Корнев.

— В частности, радары, сообщения с мест, то есть где-то пролетел какой-то аппарат, кто-то его видел и сообщил в вышестоящий штаб, — объяснил он. — Если программное обеспечение сможет собирать воедино информацию из разнородных источников и при этом будет фильтровать ее на достоверность. Если идет информация от зенитно-ракетного комплекса ПВО, это один вопрос. Если она идет из сообщения Министерства внутренних дел, то есть полиции, которая где-то что-то увидела, то другой. А собранная воедино информация, дающая общее понимание о воздушной обстановке на протяженном участке, представляет уникальную ценность.

Фото: ТАСС/Елена Афонина

Если такую информацию можно будет выводить любому потребителю на планшеты, ноутбуки и сотовые телефоны, то бойцы смогут понимать, какого рода воздушный противник работает в его зоне ответственности, и быть готовыми к нему, подчеркнул эксперт.

— Создание такого рода системы, если ее доведут до ума, даст то информационное обеспечение будущих боевых операций, о котором военные мечтают, наверное, с 80-х годов. Если это всё получится, это будет новый шаг в развитии военного дела, — резюмировал Дмитрий Корнев.

У нас есть серьезные проблемы с внедрением подобных систем, рассказал «Известиям» военный эксперт Юрий Лямин.

— И всё не так быстро делается, как хотелось бы, — добавил он. — Связь и информация — это то, на чем всё держится. И если их не будет, то и офицеры, и рядовые не будут понимать, как складывается ситуация на поле боя. Будут промедления с выяснением обстановки, а цена этому — жизни бойцов. Подобные системы нужны, чтобы они могли быстро реагировать и принимать решения. Например, планирует какая-то группа выдвигаться и действовать на каком-то участке, и с помощью этой системы военнослужащие смогут понять, где находятся дроны наши и противника. Хотелось бы, чтобы она была быстрее внедрена в работу войск.

Мессенджер для военных

Ранее «Известия» писали, что добровольческая команда «Локтара» создала программное обеспечение, которое сочетает в себе тактические карты и встроенный боевой мессенджер. Оно позволяет обмениваться геоданными, передавать сообщения и докладывать об обстановке.

— В условиях боевого применения работа мессенджера на переднем крае без доступа в интернет или сервера уже является необходимым требованием, — пояснил «Известиям» представитель проекта. — Поэтому в наше ПО это было заложено изначально, но также мы добавили способность передавать данные между устройствами через имеющиеся на ЛБС средства связи, такие как радиостанции или закрытые Wi-Fi-группы на радиомостах. Это позволяет пользователям на разных каналах связи обмениваться данными в одном чате.

Фото: пресс-служба проекта «Локтар»

Кроме того, разработка от «Локтара» имеет встроенные средства контроля типа передаваемой информации в зависимости от пропускной способности используемых средств связи. Например, передать тяжелый файл или видео через «тонкий» канал радиостанции не получится: и сама информация не дойдет, и могут пострадать другие абоненты, так как канал забьется «тяжелыми» данными.

ПО уже прошло испытания в зоне боевых действий.