Дрон-огонь: разработаны зажигательные боеприпасы для БПЛА

Для беспилотной авиации созданы зажигательные боеприпасы с температурой горения до 2 тыс. градусов. Их сбрасывают на блиндажи и другие защищенные объекты, а их мощь такова, что они могут прожигать легкую броню и бетонные перекрытия. По мнению экспертов, наиболее эффективным применение таких боеприпасов может быть при уничтожении полевых складов, при «выкуривании» пехоты из укрытий и при уничтожении техники.

Зажигательные боеприпасы для дронов

В России разработаны и уже применяются мощные зажигательные боеприпасы для БПЛА, которые сбрасываются на блиндажи и другие объекты противника, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве. При срабатывании создается температура до 2 тыс. градусов, что позволяет гарантированно уничтожить врага путем поджога укрытий и подвалов домов. Это должно значительно упростить наступающим войскам штурмовые действия.

— Зажигательные боеприпасы активно применяются для поражения, в первую очередь, полевых складов, чтобы создать детонацию хранящихся там боеприпасов, — рассказал «Известиям» председатель общественной организации «Офицеры России» Роман Шкурлатов. — Во-вторых, для «выкуривания» живой силы из блиндажей: начинается возгорание, и пожар заставляет противника покидать укрытие. В жаркое время года можно создавать пожары в лесополках, в которых расположены фортификационные сооружения противника. Пожар и задымление не способствуют тому, чтобы они там сидели.

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Такие боеприпасы можно использовать и против техники, добавил эксперт, — при удачном попадании можно вызвать детонацию боекомплекта.

— Они могут также эффективно применяться, чтобы прожигать небронированные автомобили и уничтожать их. Это перспективное направление, можно подтвердить эффективность таких боеприпасов, — заключил Роман Шкурлатов.

Широко известны жидкие или желеобразные составы для зажигательных боеприпасов — напалм, например, который предназначен для поражения неукрытых целей на открытой местности, рассказал «Известиям» специалист по химическому оружию Олег Желтоножко.

— Боеприпас с высокой температурой горения, как в нашем случае, должен быть на основе активных металлов, — рассказал он. — Магний — из таких металлов. Подобные боеприпасы были разработаны и применялись во время Второй мировой войны.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Эксперт отметил, что такие боеприпасы достаточно дорогие по сравнению с теми, что имеют в своей основе жидкостные составы.

— Высокотемпературный боеприпас при попадании в цель в районе своего горения прожигает поверхность, на которую упал, — отметил Олег Желтоножко. — Он способен прожечь алюминиевую броню, которая сейчас широко используется, оставить глубокую воронку в бетонной или кирпичной поверхности. За преградой, которую он прожигает, сильно повышается температура. Причем так, что боекомплект боевой бронемашины или склад боеприпасов взлетит на воздух, не дожидаясь, когда открытый огонь доберется до них. Поражающее воздействие достигается за счет сконцентрированной высокой температуры в небольшой области. Она же обеспечивает высокую проницаемость. Бетон и броня не спасают. Металл невозможно потушить, вода сделает только хуже тем, кто это захочет попробовать таким образом победить огонь.

Боеприпас при необходимой мощи может прожигать бетонные межэтажные перекрытия зданий, на которые его скинут, отметил эксперт.

— Это свойство можно использовать при подготовке к штурму, — утонил он. — В принципе, с помощью них можно делать отверстия и в толстых стенах, но для этого его надо так закрепить, чтобы температурное воздействие шло на преграду.

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Будет он эффективен и против бетонных пулеметных дотов, которые возводят ВСУ на тыловых линиях обороны, отметил эксперт.

— Боеприпас сможет прожечь и землю, которой накрывают дот, и само сооружение, — отметил он.

Как создаются боеприпасы для дронов

Для беспилотников ранее были разработаны и проверены на практике разные типы боеприпасов. В частности, на базе доработанного противотанкового ракетного комплекса «Корнет» сделана ракета Х-БПЛА. Она существует как в кумулятивном варианте для поражения бронетехники, так и в осколочно-фугасном.

Ударная версия БПЛА «Форпост-РУ» оснащается управляемыми ракетами «воздух – поверхность». На дроне установили два контейнера с управляемыми ракетами, антенну спутниковой связи, а также системы целеуказания и наблюдения.

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Для БПЛА «Иноходец» испытывается сверхзвуковая ракета «Вихрь-М». В ходе спецоперации она хорошо зарекомендовала себя при ударах с отечественных штурмовых вертолетов Ми-28НМ и Ка-52.

Беспилотная авиация — одна из самых динамично развивающихся сфер. С начала специальной военной операции идет постоянное развитие БПЛА и насыщение ими сил армии и флота. В декабре министр обороны Андрей Белоусов заявил, что в России будет создан новый род войск — войска беспилотных систем. Их формирование завершится в третьем квартале этого года. Белоусов отметил, что массовое применение беспилотников стало самым значимым прорывом в тактике подразделений Вооруженных сил России. По данным министра, российские войска ежесуточно применяют более 3,5 тыс. беспилотников, и этот показатель растет.

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

В августе прошлого года военным ведомством на базе одного из боевых подразделений беспилотной авиации был создан центр перспективных беспилотных технологий «Рубикон». Он занимается подготовкой операторов БПЛА и робототехнических комплексов (РТК), а также разработкой и внедрением новых систем РТК в войска. Одно из ключевых направлений работы «Рубикона» — подготовка высококвалифицированного инструкторского состава из числа операторов дронов, имеющих боевой опыт.