Пустить «Пересмешника»: в зону СВО начали поступать новые дроны-ретрансляторы
В зону проведения спецоперации начали поступать БПЛА-ретрансляторы, которые увеличивают дальность действия FPV-дронов и других беспилотников. Аппарат с названием «Пересмешник» может подолгу зависать в воздухе, обеспечивая усиление видео- и сигналов управления для. Эксперты считают, что летающие ретрансляторы помогут расширить зону действия дронов в тылу противника и, что самое главное, скрыть позиции расчетов наших операторов БПЛА.
Полет «Пересмешника»
Дроны «Пересмешник» — это компактные летающие платформы, на которые можно устанавливать ретрансляторы видео- и радиосигнала управления. При помощи такой техники можно увеличить боевой радиус разведывательного или ударного беспилотника, а также повысить скрытность позиции операторов. Это затруднит определение места расположения расчетов БПЛА, что поможет избежать ответных ударов, рассказали «Известиям» разработчики аппарата из конструкторского бюро «Стратим».
Беспилотники «Пересмешник» зависают на высоте 100–150 м над одной точкой, что помогает уверенно ретранслировать сигнал.
— Он может это делать без помощи глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС), — рассказал «Известиям» основатель КБ «Стратим» с позывным Оби-Ван.
Таким образом аппараты обеспечивают усиление сигналов на расстояниях более 10 км в условиях открытой местности и более 5 км в условиях городской застройки. Время в полете — 40 минут.
Проект «Стратим» реализуется при поддержке Центра беспилотных систем и технологий (ЦБСТ) — он помогает в разработке новых аппаратов и содействует развитию отечественных инновационных проектов и технологических компаний в сфере обороны и безопасности.
— У нас в ЦБСТ, помимо дрона «Пересмешник», ведутся разработки и других дронов-ретрансляторов. Дроны трех компаний — КБ «Микроб», «Обнинск телеком» и «Кинг Про», например, уже активно применяются в зоне СВО. Также мы работаем над увеличением дальности и развитием системы ретрансляции, — рассказал «Известиям» председатель правления ЦБСТ Андрей Безруков.
Дальность многое решает
Дальность управления небольшими ударными квадрокоптерами и FPV-дронами редко превышает 10 км, рассказал «Известиям» редактор сайта Military Russia Дмитрий Корнев.
— За счет появления такого ретранслятора дальность работы дронов может быть увеличена до 20 км, а может быть и больше, — пояснил он. — Это увеличивает радиус поражения целей в глубине территории противника ударными аппаратами. Кроме того, это дает возможность ведения разведки на большую глубину.
Но самое главное, считает эксперт, увеличение дистанции работы повышает безопасность операторов дронов.
— Засечь оператора дрона, если он не в 3–5 км от фронта, а дальше, гораздо сложнее, — отметил Дмитрий Корнев. — Кроме того, радиотехнические системы противника найдут дрон-ретранслятор, а не пункт управления, где находится оператор. Это позволит обеспечить безопасность и сохранить жизни операторов наших БПЛА.
Ретрансляторы повышают устойчивость беспилотников к средствам радиоэлектронной борьбы противника, отметил военный эксперт Юрий Лямин.
— За счет него наши удары не дроны будут получать более сильный сигнал управления и его труднее будет подавить, — объяснил эксперт. — Фронту нужны такие аппараты, и чем их будет больше, тем лучше.
В перспективе дроны ретрансляторы обеспечат беспилотной авиации новые возможности, отметил Дмитрий Корнев.
— Дрон-ретранслятор можно скоммуницировать с системой дальней связи, — объяснил эксперт. — Это дает возможность выстраивать цепочки взаимодействия оператора с дроном на удалении в десятки и даже сотни километров. Такие работы сейчас ведутся. В итоге с помощью дронов-ретрансляторов ударными аппаратами смогут управлять люди, находящиеся за тысячи километров от точки проведения боевых действий.
Новые дроны для фронта
Сейчас российские войска в зоне проведения военной спецоперации всё активнее используют роботизированные платформы: от наземных до воздушных. «Известия» писали, что в этом году начали массово использовать грузовой FPV-дрон «Илья Муромец».
Это тяжелый тактический беспилотник, который может поднимать до 8 кг груза и доставлять его на дальность до 15 км.
С уменьшением нагрузки радиус полета «Ильи Муромца» вырастает. В таком случае для его управления можно задействовать воздушный ретранслятор сигнала управления.
У дрона восемь моторов, что повышает стабильность полета и дает запас мощности. Аппарат производится на 100% из российских компонентов.
Новый аппарат дает возможность снабжать отдаленные позиции российских бойцов продовольствием, водой, медикаментами и боеприпасами. Машина востребована для снабжения подразделений на островах в дельте Днепра, где закрепилась российская морская пехота.
В этом районе любая техника в воде или на суше сразу тут же попадает в прицел вражеских артиллерии или дронов, а воздушному аппарату проще прорваться к своим передовым позициям.