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Пустить «Пересмешника»: в зону СВО начали поступать новые дроны-ретрансляторы

Они увеличат радиус действия ударных аппаратов и помогут сберечь жизни операторов беспилотников
Фото: пресс-служба ЦБСТ
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В зону проведения спецоперации начали поступать БПЛА-ретрансляторы, которые увеличивают дальность действия FPV-дронов и других беспилотников. Аппарат с названием «Пересмешник» может подолгу зависать в воздухе, обеспечивая усиление видео- и сигналов управления для. Эксперты считают, что летающие ретрансляторы помогут расширить зону действия дронов в тылу противника и, что самое главное, скрыть позиции расчетов наших операторов БПЛА.

Полет «Пересмешника»

Дроны «Пересмешник» — это компактные летающие платформы, на которые можно устанавливать ретрансляторы видео- и радиосигнала управления. При помощи такой техники можно увеличить боевой радиус разведывательного или ударного беспилотника, а также повысить скрытность позиции операторов. Это затруднит определение места расположения расчетов БПЛА, что поможет избежать ответных ударов, рассказали «Известиям» разработчики аппарата из конструкторского бюро «Стратим».

дрон
Фото: пресс-служба ЦБСТ

Беспилотники «Пересмешник» зависают на высоте 100–150 м над одной точкой, что помогает уверенно ретранслировать сигнал.

— Он может это делать без помощи глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС), — рассказал «Известиям» основатель КБ «Стратим» с позывным Оби-Ван.

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Таким образом аппараты обеспечивают усиление сигналов на расстояниях более 10 км в условиях открытой местности и более 5 км в условиях городской застройки. Время в полете — 40 минут.

Дроны
Фото: пресс-служба ЦБСТ

Проект «Стратим» реализуется при поддержке Центра беспилотных систем и технологий (ЦБСТ) — он помогает в разработке новых аппаратов и содействует развитию отечественных инновационных проектов и технологических компаний в сфере обороны и безопасности.

У нас в ЦБСТ, помимо дрона «Пересмешник», ведутся разработки и других дронов-ретрансляторов. Дроны трех компаний — КБ «Микроб», «Обнинск телеком» и «Кинг Про», например, уже активно применяются в зоне СВО. Также мы работаем над увеличением дальности и развитием системы ретрансляции, — рассказал «Известиям» председатель правления ЦБСТ Андрей Безруков.

Дальность многое решает

Дальность управления небольшими ударными квадрокоптерами и FPV-дронами редко превышает 10 км, рассказал «Известиям» редактор сайта Military Russia Дмитрий Корнев.

— За счет появления такого ретранслятора дальность работы дронов может быть увеличена до 20 км, а может быть и больше, — пояснил он. — Это увеличивает радиус поражения целей в глубине территории противника ударными аппаратами. Кроме того, это дает возможность ведения разведки на большую глубину.

дроны
Фото: пресс-служба ЦБСТ

Но самое главное, считает эксперт, увеличение дистанции работы повышает безопасность операторов дронов.

— Засечь оператора дрона, если он не в 3–5 км от фронта, а дальше, гораздо сложнее, — отметил Дмитрий Корнев. — Кроме того, радиотехнические системы противника найдут дрон-ретранслятор, а не пункт управления, где находится оператор. Это позволит обеспечить безопасность и сохранить жизни операторов наших БПЛА.

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Ретрансляторы повышают устойчивость беспилотников к средствам радиоэлектронной борьбы противника, отметил военный эксперт Юрий Лямин.

— За счет него наши удары не дроны будут получать более сильный сигнал управления и его труднее будет подавить, — объяснил эксперт. — Фронту нужны такие аппараты, и чем их будет больше, тем лучше.

Дроны
Фото: пресс-служба ЦБСТ

В перспективе дроны ретрансляторы обеспечат беспилотной авиации новые возможности, отметил Дмитрий Корнев.

Дрон-ретранслятор можно скоммуницировать с системой дальней связи, — объяснил эксперт. — Это дает возможность выстраивать цепочки взаимодействия оператора с дроном на удалении в десятки и даже сотни километров. Такие работы сейчас ведутся. В итоге с помощью дронов-ретрансляторов ударными аппаратами смогут управлять люди, находящиеся за тысячи километров от точки проведения боевых действий.

Новые дроны для фронта

Сейчас российские войска в зоне проведения военной спецоперации всё активнее используют роботизированные платформы: от наземных до воздушных. «Известия» писали, что в этом году начали массово использовать грузовой FPV-дрон «Илья Муромец».

Это тяжелый тактический беспилотник, который может поднимать до 8 кг груза и доставлять его на дальность до 15 км.

С уменьшением нагрузки радиус полета «Ильи Муромца» вырастает. В таком случае для его управления можно задействовать воздушный ретранслятор сигнала управления.

дроны
Фото: пресс-служба ЦБСТ

У дрона восемь моторов, что повышает стабильность полета и дает запас мощности. Аппарат производится на 100% из российских компонентов.

Новый аппарат дает возможность снабжать отдаленные позиции российских бойцов продовольствием, водой, медикаментами и боеприпасами. Машина востребована для снабжения подразделений на островах в дельте Днепра, где закрепилась российская морская пехота.

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В этом районе любая техника в воде или на суше сразу тут же попадает в прицел вражеских артиллерии или дронов, а воздушному аппарату проще прорваться к своим передовым позициям.

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