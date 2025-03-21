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Отражен «Булатом»: дрон-детектор сможет определять типы атакующих БПЛА

Бойцы получат возможность заранее подготовиться к отражению воздушного налета
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань
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Детекторы «Булат» смогут безошибочно не только обнаруживать, но и идентифицировать широко применяемые противником дроны типа «Баба-яга» и БПЛА самолетного типа благодаря специальным настройкам, позволяющим выделить сигнал передатчика Herelink, который используется на таких летательных аппаратах. При хороших погодных условиях российские военнослужащие смогут узнать об их приближении на расстоянии 20 км. Это позволит российским бойцам своевременно отреагировать на угрозу и сохранить жизни, считают эксперты.

Узнает по полету

Теперь российские военнослужащие могут с большой долей вероятности определить, какой дрон к ним приближается. Это стало возможно благодаря тому, что разработчики обучили искусственный интеллект дрон-детектора «Булат» обнаружению передатчика Herelink, который обычно используют на агродронах «Баба-яга» и беспилотниках самолетного типа.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Баба-яга» является опасным БПЛА, способным нанести серьезные повреждения технике и укрытиям, — рассказал «Известиям» директор по развитию команды компании-разработчика 3mx Сергей Шандобыло. — Они смертельно опасны для личного состава, потому что могут переносить крупногабаритный и тяжелый груз, в том числе взрывные устройства с высоким радиусом поражения. «Булат» заранее предупреждает бойцов о приближении дрона с передатчиком Herelink, чтобы личный состав мог своевременно принять решение для обеспечения безопасности. Отзывы от бойцов получены положительные!

По словам разработчиков, до этого в зоне СВО не было дрон-детектора, способного обнаруживать дроны с передатчиками Herelink, теперь появился обновленный «Булат».

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Сейчас в зоне специальной военной операции в небе летает множество беспилотных летательных аппаратов разных типов, рассказал «Известиям» военный эксперт Юрий Лямин.

— В частности, это могут быть разведчики или бомбардировщики, — уточнил он. — И если знать, что именно приближается к подразделению, то можно грамотно среагировать, понеся минимальный ущерб или никакого. Дальность действия «Булата» позволяет также успеть замаскировать орудие или технику.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Чтобы устанавливать помехи и глушить БПЛА противника, нужно знать, какое устройство летит, рассказал «Известиям» эксперт Дмитрий Корнев.

То, что включили в библиотеку определяемых устройств передатчик Herelink, заметно расширяет возможности систем обнаружения, и в перспективе — систем подавления работы этих передатчиков, — отметил он. — Вопрос только в том, что такого рода работа должна вестись систематически, постоянно. И обновление информации о тех или иных устройствах у потенциального противника должно происходить регулярно, а не раз в несколько лет. Потому что передатчики, которые использует дрон типа «Баба-яга», применяют уже как минимум два года, а может быть, даже больше. Всё-таки такие обновления должны происходить гораздо быстрее. И тогда эффективность борьбы с дронами будет значительно выше.

Военные устройства с искусственным интеллектом

Раннее «Известия» писали, что в апреле прошлого года «Булат» четвертой версии с искусственным интеллектом прошел испытания как в измерительных лабораториях команды 3mx, так и на полигонах, и по их результатам Министерство обороны рекомендовало его к закупке.

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Фото: пресс-служба Команды 3mx Дрон-детектор «Булат»

Со слов разработчиков, встроенный ИИ может отличать сигналы БПЛА от беспроводных сетей — WiFi-роутеров, Bluetooth-устройств, станций сотовой связи — даже в случае наложения их сигналов друг на друга в определенной полосе частот. Он также способен определять дроны с передатчиками низкой мощности, сигналы которых трудноразличимы на фоне помех в эфире.

Четвертая версия детектора охватывает широкий диапазон частот: от 300 до 6200 МГц.

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Искусственный интеллект для «Булата» компания 3mx создала самостоятельно и обучила его сканированию более чем 150 уникальных сигнатур различных типов беспилотников.

В комплект к «Булату» было создано устройство индивидуального оповещения «Таир». Оно выполнено в виде наручных смарт-часов. При обнаружении дрона «Булат» v.4 отправляет все данные на дисплей «Таира». В результате на экране часов отображаются тип или марка БПЛА, его частота и время последней детекции.

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Фото: пресс-служба Команды 3mx Дрон-детектор «Булат»

В Вооруженных силах России защите от дронов уделяется особое внимание. Сейчас для защиты тыловой инфраструктуры от атак БПЛА создаются специальные подразделения. Они будут заниматься противовоздушной обороной складов, баз хранения и арсеналов на фоне участившихся ударов ВСУ по подобным объектам.

А в зоне СВО с этой зимы наши войска начали возводить противодроновые заграждения вдоль дорог. Это уже многокилометровые тоннели из сетей, под которыми передвигается транспорт.

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