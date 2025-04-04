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Под крышей дрона: как проходят тренировки операторов БПЛА

Беспилотчики не только отрабатывают свои задачи, но и помогают пехоте
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань
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Малые БПЛА различных видов сегодня стали опорой разведки, огневого поражения и даже снабжения передовых позиций на уровне батальонов и рот. Это и FPV-дроны, которые более дешевы и устойчивы к противодействию врага, но требуют мастерства пилота, и ставшие уже нарицательными «Мавики» с большей внутренней автоматизацией. «Известия» увидели, как проходят тренировки расчетов дронов 110-го полка 110-й бригады 51-й Донецкой армии.

Как тренируются операторы FPV-дронов

На небольшой площадке возле машины эфпэвэшников развернуты две антенны ретранслятора на высоких штативах. Пилоты, надвинув на глаза очки, готовятся уйти в полет. Один из командиров подъезжает на внедорожном мотоцикле, который ставит возле антенн, и звучат шутки о том, что сейчас в одном кадре находятся все новые символы боев: УАЗ «Буханка», кроссовый мотоцикл, антенны и человек в FPV-очках.

— Мы занимаемся разведкой, поражением целей, доставкой боеприпасов. Маленькие грузы на позиции доставляем: провизию, воду, батареи, рации. А на дронах-камикадзе можем и побольше грузы брать, до полутора литров воды, — рассказывает Марк, беспилотчик 1-го батальона 110-го полка.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Он поясняет, что на уровне батальона работа БПЛА начинается с сопровождения групп. При движении пехоту сопровождают с воздуха, чтобы обнаружить угрозы и командирам было проще управлять в бою, имея картинку сверху. И так беспилотчики «проходят» с пехотой каждую операцию: от разведки и до снабжения закрепившихся на новых позициях бойцов.

Очередной FPV-коптер поднимает в воздух пилот с позывным Тими.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

— Среди упражнений — работа по мишени, пикирование, выход из пикирования. А перевороты и фигуры — это уже так, фристайл, их тренируют для выработки быстрой реакции и улучшения моторики рук, — объясняет Тими основные упражнения пилотов.

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Сам он держит джойстики характерным хватом большого и указательного пальцев, а пульт укладывает на ладони. Считается, что именно такой хват двумя пальцами дает наибольшую точность при ручном управлении — в работе с FPV-дронами компьютер не помогает пилоту. Тими рассказывает, что был пехотинцем и, восстанавливаясь после ранения, начал обучаться пилотированию. Сегодня у него уже три-четыре месяца налета и он помогает в обучении других пилотов-новичков.

Тренировка операторов квадрокоптеров

На другом учебном месте тренируется в работе со сбросами группа операторов с квадрокоптером «Мавик». Эта китайская машина стала одним из символов малой беспилотной авиации, а название модели давно используется уже для всех дронов подобной размерности. В начале СВО такие БПЛА в первую очередь использовали для разведки и корректировки артиллерии, но быстро начали переделывать в «бомбардировщики». В таком случае под них можно подвесить гранаты или специальный боеприпас. Хотя сами боеприпасы по мощности несравнимы с артиллерийскими снарядами или минометными минами, высочайшая точность попадания компенсирует этот недостаток.

Один из операторов БПЛА с позывным Демон перечисляет практически весь, ставший уже стандартным, набор задач малых БПЛА, который ему приходилось выполнять. Участвовал он и в корректировке артиллерии, чаще всего батальонной, но доводилось работать и с «Градами», и один раз с противотанковыми 100-мм пушками «Рапира».

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Это было в Красногоровке. Летали вначале для разведки, но так получилось, что мы попали на момент ротации врага. В подвал дома зашли четыре человека, а через некоторое время еще четыре. Мы информацию доложили руководству, нам дали в подчинение товарищей с «Рапирой». И спустя десять снарядов все, кто там находился, были уничтожены. Еще через полчаса туда заскочили еще четыре врага, видимо, эвакуационная группа. Расход, назначенный на орудие, уже закончился, и мы далее уничтожали противника сбросами. Помогли нашим товарищам этим же вечером заскочить на эту позицию, — вспоминает Демон один из наиболее памятных для него боевых эпизодов. Он сам из ДНР, из города Тореза, служит с начала СВО, когда вместе с коллегами пошел в армию.

На полигонах беспилотчики не только тренируются сами, проверяют новую технику и системы связи, но и помогают в тренировках пехоты, сбрасывая имитации гранат при отработке передвижения штурмовых групп. Поэтому в запасе у ребят и боевые ВОГи — осколочные гранаты для автоматических гранатометов, ставшие излюбленной базой для переделки боеприпасов под сброс с воздуха, и страйкбольные муляжи, где разлет осколков имитируется пластиковыми шариками.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Демон устанавливает устройство для сброса двух ВОГов на квадрокоптер, подключает управление сервопривода и ждет проверки системы. Когда оператор говорит о готовности, показывает нам подготовку боеприпаса: стандартные гранаты снабжены стабилизатором, который печатается на 3D-принтере. В последнюю очередь вкручивается взрыватель: гранаты рассчитаны для выстрела из гранатомета, поэтому для броска с воздуха необходимо заменять этот элемент конструкции. На самом квадрокоптере сверху аккуратно нанесен логотип киногероя «Карателя». Этот персонаж комиксов и многочисленных фильмов — бывший военный, ставший борцом с преступностью, — часто использовался в специальных и полицейских подразделениях. А в ходе СВО изображения логотипа распространились по всей армии на автомобилях, дронах, нашивках.

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За пультом работает оператор Джонни. До этого он был штурмовиком и хорошо представляет, что происходит на земле.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

— Я понимаю, как всё происходит на земле, и могу от этого отталкиваться, знаю, как действует противник. В Красногоровке мы выявляли ротации противника и работали по ним, срывая контратаки на наши позиции, — рассказывает Джонни.

Кроме работы сбросами и с артиллерией он также взаимодействовал и с пилотами FPV-дронов, когда по его данным на цели выводили беспилотники-камикадзе.

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