Чудеса на «Миражах»: разработано устройство защиты от перехвата сигналов БПЛА

В зону СВО начала поступать система шифрования сигнала управления дронами «Мираж». Она сводит риски перехвата БПЛА к минимуму и не дает противнику вычислить маршрут полета и точное расположение операторов. Именно такие утечки часто приводят к трагическим последствиям. Подробнее о работе нового устройства — в материале «Известий».

Как шифруют сигнал БПЛА

В условиях СВО беспилотники стали ключевым инструментом на поле боя. Аналоговый видеоканал, который используют FPV-дроны, уязвим: к нему можно подключиться извне, что ставит под угрозу безопасность оператора. Поэтому российские бойцы начали использовать шифраторы.

— Система состоит из кодирующего (передатчик) и декодирующего (приемник) модулей. Они устанавливаются в разрыв видеоканала и питаются от напряжения 5–15 В, — рассказал «Известиям» научный сотрудник МГУТУ им К.Г. Разумовского Сергей Курапов. — Сигнал шифруется с помощью уникального ключа — без него противник увидит лишь «шум».

Фото: ТАСС/Алексей Коновалов

Он также отметил, что существует более 60 тыс. вариантов ключа кодирования. Систему разработала российская компания «Сектор». На китайском рынке есть аналог устройства «Мираж», однако он уступает российской разработке как по функционалу, так и по своим характеристикам.

— Китайские маскираторы стабильно работают только на небольших расстояниях при стабильном сигнале, имеют небольшое количество ключей шифрования, имеют больше проблем с совместимостью и, что самое главное, китайские производители могут передавать техническую документацию и ключи третьим сторонам, что ставит под сомнение защищенность их устройств, — объяснил Сергей Курапов.

Система разработана в России, ПО для настройки не передается третьим лицам, и компания-разработчик имеет полный контроль над алгоритмами своей продукции.

Защита для оператора

Если мы используем дрон не в качестве камикадзе, а для сбросов, то появляется проблема, связанная с тем, что противник может увидеть его сигнал, тем самым зафиксировать место взлета и место посадки. Об этом «Известиям» рассказал ветеран войск радиоэлектронной борьбы ВС РФ Клим Дмитриев. В результате этого происходит засечка наших расчетов и их дальнейшее уничтожение.

— Для предотвращения этого ведется работа по разным направлениям, — отметил он. — Первый вариант — используется разная мощность при полете. Во время взлета устанавливается минимальная мощность с пульта управления оператора, БПЛА взлетает, и как только отлетает на небольшое расстояние, мощность увеличивается. Это существенно повышает требование к навыкам операторов беспилотников. Но не дает 100% гарантии, канал всё равно открытый. Если чувствительны приемники, то они в состоянии на достаточно большом расстоянии поймать видео с дрона.

Фото: пресс-служба компании «Сектор»

По словам эксперта, второй вариант — инверторы, но они есть у противника, и на некоторых направлениях он уже в состоянии предотвратить его эффективное использование.

— Шифраторы намного результативнее, но только если они не имеют большого времени задержки и если работают в различных температурных режимах. Кроме того, важен вопрос стоимости шифратора. Если она будет исчисляться несколькими тысячами, то это вопрос актуальный. Если десятками тысяч, то нет — резюмировал эксперт.

Фото: пресс-служба компании «Сектор»

Это решение поможет экономить на БПЛА и обеспечить безопасное применение для операторов. Наши бойцы будут использовать относительно недорогие FPV-дроны, которые работают на аналоговой связи, объяснил военный эксперт Дмитрий Корнев.

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

— Противник ведет радиотехническую разведку и вскрывает за счет анализа канала как применяется беспилотник и может найти более эффективный способ противодействовать ему. Способность «Миража» кодировать любой сигнал расширяет область применения и позволяет использовать шифратор, в частности, для систем видеонаблюдения, в том числе кабельных и радио. Думаю, на передовой и не только, но и на предприятиях ВПК, где-то еще используются системы видеонаблюдения, было бы неплохо их кодировать, для того чтобы исключить подключение к этим каналам передачи информации пользователей, которые не должны иметь доступ к этому видео, — подчеркнул эксперт.

Как не потерять дрон

Раннее «Известия» писали, что начались массовые поставки в зону СВО устройств спецсвязи «Гермес» для дронов. Она обеспечивает групповое управление беспилотниками, позволяя координировать их действия в реальном времени. Ежемесячно военные получают более 40 тыс. комплектов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

По словам представителя компании-разработчика КБ «Гермес», главное преимущество системы в том, что она работает на нестандартных диапазонах частот с возможностью их оперативной смены. Также число частотных диапазонов можно увеличивать в зависимости от задач и от сложившейся в боевых условиях электронной обстановки.

Бойцы в зоне СВО остались довольны новинкой. «На удалении от выноса около 8 км, причем со сложным рельефом, уровень сигнала ниже 60 дбм не опускался. Довольны, в общем», — поделился с «Известиями» отзывом от бойца представитель компании.

«Птица» потрясающе летит! На РЭБ не реагирует, летел просто напрямую и ни о чем не думал», — поделился впечатлениями другой боец.